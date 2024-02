Chuyện tình tay ba của cựu thành viên The Beatles gây sốt trở lại

Chuyện tình tay ba của ba nghệ sĩ người Anh George Harrison, Pattie Boyd và Eric Clapton được xem như một "giai thoại" trong giới nghệ sĩ. Hiện tại, cựu người mẫu Pattie Boyd (79 tuổi) đem đấu giá các kỷ vật bà còn lưu giữ, trong đó có những bức thư tình mà nam ca sĩ Eric Clapton gửi cho bà khi bà đang trong cuộc hôn nhân với George Harrison.

Những lá thư mà nam ca sĩ - nhạc sĩ Eric Clapton (78 tuổi) từng gửi cho bà Pattie Boyd đang rất thu hút sự chú ý. Boyd từng là một người mẫu nổi tiếng tại Anh hồi thập niên 1960. Bà kết hôn với nam ca sĩ George Harrison (1943-2001) trong năm 1966, sau khi quen ông trên phim trường A Hard Day's Night.

Cuối thập niên 1960, Harrison và Clapton bắt đầu hợp tác sáng tác. Chính lúc này, Clapton bị "cảm nắng" Boyd. Trong một lá thư tình viết năm 1970 để gửi tới Boyd, Clapton thổ lộ: "Điều tôi muốn hỏi em là em có còn yêu chồng của em không, hay em đang có người khác? Tất cả những câu hỏi này đều quá thô lỗ, tôi biết, nhưng nếu em có cảm xúc dành cho tôi, làm ơn hãy cho tôi biết".

Trong một bức thư khác, Clapton viết: "Tôi rất hạnh phúc được hy sinh tất cả vì em. Có lẽ tôi là kẻ quẫn trí. Tôi nghe gió thổi, nhìn mây bay, nhìn đất dưới chân mình để tìm kiếm một dấu hiệu, một sự hồi đáp, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Tại sao lại do dự như vậy? Vì tôi là một gã nghệ sĩ nghèo, vì tôi không bảnh bao, vì tôi quá yếu đuối hay vì tôi quá táo tợn?

Nếu em thích tôi, tôi là của em. Nếu em không cần, làm ơn hãy phá bỏ lời nguyền đang trói chặt tôi. Giam cầm một con thú hoang là một tội lỗi, thuần dưỡng một con thú hoang mới là kỳ tích. Tình yêu của tôi là dành cho em".

Giờ đây, tất cả những kỷ vật mà cựu người mẫu Pattie Boyd còn lưu giữ, trong đó có loạt thư tình của nam ca sĩ - nhạc sĩ Eric Clapton gửi cho bà, sẽ được nhà đấu giá Christie đem ra rao bán. Mỗi lá thư được ước tính có giá bán từ 10.000 đến 15.000 bảng (tương đương từ 310 đến 470 triệu đồng).

Ông Clapton thường gọi bà Boyd là Layla. Chính trong quãng thời gian chinh phục Boyd bằng những lá thư tình, ông Clapton viết nên ca khúc Layla. Khi thể hiện ca khúc này cho người đẹp nghe, bà Boyd đã nói với ông Clapton: "Tôi bị sửng sốt trước vẻ đẹp của ca khúc này, nhưng cùng lúc, tôi cũng cảm thấy rất tội lỗi".

Nhớ lại quãng thời gian này, bà Pattie Boyd chia sẻ: "Khi ấy, George Harrison và tôi đang đi qua một giai đoạn khó khăn. Nhóm The Beatles lúc này đang có nhiều vấn đề hỗn loạn. Sự hoang mang lo lắng bủa vây các thành viên trong nhóm. George cũng thay đổi theo những biến động ấy, ông ấy trở nên thô lỗ.

Trong khi ấy, Eric liên tục ghé qua nhà chúng tôi, tìm cách gặp tôi và đề nghị tôi hãy đi theo ông ấy. Điều ấy nghe cũng hấp dẫn, nhưng tôi không làm được, bởi như vậy là không đúng".

Về sau này, Boyd và Harrison tuyên bố chia tay trong năm 1974 và hoàn tất thủ tục ly hôn trong năm 1977, vì Harrison có nhiều cuộc tình ngoài luồng. Bà Boyd không gặp lại nam ca sĩ Eric Clapton cho tới khi đã chính thức tuyên bố chia tay người chồng đầu.

Khi gặp lại Clapton, xúc cảm giữa hai người vẫn còn, họ kết hôn trong năm 1979. Clapton tiếp tục viết nên nhiều ca khúc về bà Boyd. Bà chính là người vợ đầu của ông Clapton, cuộc hôn nhân này kéo dài tới năm 1989 thì kết thúc. Cả Clapton và Boyd đều đang sống trong cuộc hôn nhân tiếp theo.

Bà Boyd cho biết ông Clapton đã đồng ý để bà rao bán các kỷ vật: "Tôi nghĩ tại sao mình không rao bán những kỷ vật này và để mọi người biết, cùng tận hưởng với mình một câu chuyện? Những lá thư của Eric rất giàu cảm xúc, tôi biết đó là tình cảm chân thành không dễ gì xuất hiện trong một đời người. Ngay cả bây giờ, khi đọc lại những lá thư ấy, tôi vẫn rất xúc động".

Người mẫu Anh Pattie Boyd (SN 1944) là người mẫu nổi tiếng trong làng thời trang quốc tế hồi thập niên 1960. Bà từng được xem như một biểu tượng của phong cách phụ nữ Anh. Bà Boyd kết hôn với nam ca sĩ George Harrison - thành viên của nhóm The Beatles - trong năm 1966, khi nhóm nhạc đang ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng.

Bà chính thức ly hôn ông George Harrison trong năm 1977, rồi kết hôn với nam ca sĩ Eric Clapton trong năm 1979. Cuộc hôn nhân thứ 2 của bà kết thúc trong năm 1989.

Bà Boyd đã truyền cảm hứng cho ông George Harrison viết nên những ca khúc như I Need You, If I Needed Someone, Something và For You Blue. Với người chồng thứ 2 - Eric Clapton, bà là nguồn cảm hứng cho những sáng tác của ông như Layla, Bell Bottom Blues và Wonderful Tonight.

Năm 2007, bà Boyd cho ra mắt cuốn tự truyện Wonderful Today. Những bức ảnh bà chụp hai người chồng đầu nổi tiếng của mình - George Harrison và Eric Clapton - đã được triển lãm nhiều lần với tên gọi Through the Eye of a Muse (Qua cái nhìn của một nàng thơ).

Bà Boyd đang trong cuộc hôn nhân thứ 3 với một người đàn ông có tên Rod Weston, họ đã kết hôn trong năm 2015.