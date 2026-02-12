Bạn gái nóng bỏng đáng tuổi con gái của tài tử “Người Nhện”

Hình ảnh Tobey Maguire và Mishka Silva tại sự kiện Super Bowl nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh được ghi lại, hai người trò chuyện và theo dõi trận đấu giữa Seattle Seahawks và New England Patriots từ khu vực VIP.

Loạt ảnh gây sốt của Tobey Maguire và Mishka Silva (Ảnh: People).

Sau đó, Silva cũng chia sẻ một số khoảnh khắc tại sự kiện trên trang Instagram cá nhân. Trước đó, cả hai từng bị bắt gặp cùng xuất hiện tại một bữa tiệc trước thềm sự kiện này. Hiện tại, hai ngôi sao trong ảnh chưa lên tiếng về mối quan hệ nhưng một số nguồn tin thân cận cho hay, cặp đôi vẫn là bạn bè.

Ngay khi những bức ảnh lan truyền, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Một bộ phận khán giả cho rằng khoảng cách tuổi tác giữa hai người là khá lớn, đặc biệt khi Silva chỉ hơn con gái lớn của Maguire 1 tuổi.

Một số bình luận trên mạng xã hội viết: “Cô ấy thậm chí còn chưa ra đời khi phần phim Spider-Man đầu tiên ra mắt”, hay “Không chỉ là khoảng cách tuổi tác, mà việc cô ấy gần bằng tuổi con gái anh ấy mới khiến nhiều người khó chịu”.

Mishka Silva là người mẫu nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: News).

Mishka Silva là một gương mặt mới mẻ tại Hollywood nhưng bất ngờ nổi tiếng nhờ mối quan hệ với Tobey Maguire (Ảnh: IG).

Bên cạnh đó, Maguire còn bị so sánh với người bạn thân Leonardo DiCaprio - tài tử nổi tiếng với lịch sử hẹn hò những bạn gái trẻ hơn nhiều tuổi. DiCaprio từng nhiều lần trở thành đề tài bàn tán vì chuyện tình cảm với các người mẫu dưới 25 tuổi. Ở tuổi ngoài 50, ngôi sao Titanic hiện vẫn chưa kết hôn.

Tuy nhiên, không ít người lên tiếng bảo vệ Tobey Maguire. Một số ý kiến cho rằng đây là mối quan hệ giữa hai người trưởng thành và là lựa chọn cá nhân. “Người lớn có quyền quyết định họ muốn hẹn hò với ai”, một tài khoản bình luận.

Về đời tư, Tobey Maguire từng kết hôn với nhà thiết kế trang sức Jennifer Meyer. Hai người bén duyên trong quá trình anh tham gia bộ phim Seabiscuit. Họ kết hôn năm 2007, sau khi chào đón con gái Ruby một năm trước đó. Năm 2009, cặp đôi có thêm con trai Otis. Sau 9 năm chung sống, họ tuyên bố ly thân vào năm 2016 và hoàn tất thủ tục ly hôn vài năm sau đó.

Mishka Silva kém Tobey Maguire 30 tuổi (Ảnh: News).

Tobey Maguire (SN 1975) là diễn viên, nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh nổi tiếng toàn cầu với vai Peter Parker/Spider-Man trong bộ ba Spider-Man (Người Nhện) do Sam Raimi đạo diễn giai đoạn 2002-2007. Thành công của loạt phim giúp anh trở thành một trong những ngôi sao hạng A của Hollywood thời điểm đó.

Ngoài Spider-Man, Maguire còn góp mặt trong các phim như Seabiscuit (2003), Brothers (2009), The Great Gatsby (2013) và tái xuất trong Spider-Man: No Way Home (2021). Tài sản ròng của anh được ước tính khoảng 75 triệu USD.

Mishka Silva (SN 2005) là người mẫu trẻ, hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Cô sở hữu hơn 670.000 người theo dõi trên TikTok và xây dựng hình ảnh cá nhân xoay quanh nội dung thời trang, phong cách sống, thu hút chủ yếu khán giả thuộc thế hệ Gen Z.