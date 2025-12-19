Bài học qua trang sách "Nhẹ nhàng mà sống"

Trao cho bản thân điều thật sự cần, thay vì điều thèm muốn

Yung Pueblo là bút danh của Diego Perez, một cái tên thể hiện niềm tin rằng nhân loại đang bước vào kỷ nguyên phát triển và chữa lành sâu sắc, khi nhiều người sẽ mở rộng khả năng tự nhận thức và buông bỏ những gánh nặng cũ.

Sách của Yung Pueblo thu hút, bởi anh viết bằng chính trải nghiệm sống của mình, khi để bản thân rơi vào nghiện ngập, vượt quá giới hạn của lối sống buông thả, đối diện với lằn ranh cuối cùng của sự sống.

Rồi bằng một nỗ lực phi thường, anh đã vượt qua tất cả, tự thắp lại ngọn lửa của sự sống, giành lại được cho mình cơ hội sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Yung Pueblo bắt đầu hành trình tự chữa lành bằng việc đối diện bản thân với sự trung thực tuyệt đối. Anh đã kể lại câu chuyện tự chữa lành với rất nhiều suy ngẫm.

Động lực lớn lao nào đã tiếp sức cho Diego Perez có được nỗ lực phi thường đó? Đọc sách, bạn sẽ được tác giả chia sẻ giây phút “giác ngộ” này.

Tác giả cũng chân thành chia sẻ những phương pháp, cách thức, kinh nghiệm, những vấn đề cần suy ngẫm để mọi người có thể tự tìm ra con đường tốt nhất tự chữa lành cho mình.

Cuốn sách "Nhẹ nhàng mà sống" của Yung Pueblo (Ảnh: First News).

Nhẹ nhàng mà sống, do vậy không chỉ là câu chuyện của Diego Perez, mà còn là câu chuyện của nhiều người.

Để tự chữa lành, theo tác giả, điều cốt yếu là ta phải biết hướng vào bên trong và tìm cho được phương pháp phù hợp nhất với mình. Quá trình đó đòi hỏi sự kiên trì, lòng dũng cảm, sự trưởng thành về nhận thức và cảm xúc, sự tự chuyển hóa và hiểu rõ sự thay đổi của mình sẽ góp phần thay đổi thế giới.

Con đường đó không dễ dàng, đầy thách thức, nhưng nếu bạn tìm ra, dấn bước và kiên trì, chắc chắn bạn sẽ thành công.

Theo Yung, dù mỗi người sẽ có một hành trình chữa lành riêng vì lịch sử cảm xúc của mỗi người là duy nhất, không giống với ai khác, nhưng hành trình chữa lành đó luôn rộng mở với tất cả những ai tìm kiếm nó.

Bạn có thể tự chữa lành cho mình bằng cách buông bỏ quá khứ, kết nối với hiện tại để từ đó mở rộng tương lai.

Hành trình đó bắt đầu bằng việc yêu bản thân và hiểu rõ về bản thân. Có như vậy, bạn mới có khả năng tự chữa lành. Đôi khi việc né tránh bản thân, bám víu vào những niềm vui bên ngoài để trốn tránh nỗi đau bên trong, ngày càng sa vào những hành vi không lành mạnh, cuộc sống sẽ dần bế tắc và không lối thoát.

Khi bạn bắt đầu hành trình khám phá thế giới nội tâm của mình, khả năng tự nhận thức được khơi dậy và cánh cửa dẫn đến minh triết dần mở ra.

Đó là khi bạn biết hi sinh niềm vui chóng vánh để ưu tiên cho hạnh phúc lâu dài. Chủ động nuôi dưỡng những kết nối lành mạnh. Kiên nhẫn duy trì những thói quen tích cực. Can đảm mở lòng mình. Sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại. Quan trọng nhất là bạn biết trao cho bản thân điều mình thật sự cần, thay vì điều mình thèm muốn nhất.

Để có thể nhẹ nhàng mà sống và kết nối với thế giới

Theo Yung Pueblo, quyển sách này được viết như một chiếc cầu nối giữa các ý tưởng về sự chuyển hóa cá nhân và sự chuyển hóa toàn cầu, nhằm cho thấy hai quá trình này gắn kết sâu sắc và hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ mang đến nguồn cảm hứng mà còn giúp làm sáng tỏ hành trình chữa lành cá nhân cũng như những lợi ích của hành trình đó.

Yung Pueblo cho rằng, thời khắc này là cơ hội để chúng ta trưởng thành thật sự nhằm xây dựng một thế giới nơi con người không còn gây hại cho nhau mà đối xử nhân ái với nhau hơn.

Nhẹ nhàng mà sống tìm cách khám phá những hiểu biết chung và trải nghiệm mà mọi người chia sẻ khi họ đi sâu vào thế giới nội tâm của mình để tìm hiểu bản thân, bất kể họ sử dụng phương pháp thực hành nào.

Trong sách, tác giả có nhiều phân tích thú vị về việc trưởng thành về mặt cảm xúc khiến người đọc phải nghiền ngẫm. Theo tác giả, cốt lõi của trưởng thành về mặt cảm xúc chính là cải thiện khả năng giao tiếp với chính mình. Khi kiên định với điều cốt lõi đó, bạn cũng sẽ dần cải thiện được khả năng kết nối và giao tiếp với người khác.

“Người khác có thể gây áp lực và thử thách bạn, nhưng việc nuôi dưỡng một trụ cột cân bằng nội tâm sẽ giúp bạn luôn vững vàng khi thế giới bên ngoài trở nên hỗn loạn”, tác giả chia sẻ.

Đọc sách, bạn sẽ cảm nhận mọi thứ trong đời đều thay đổi không ngừng. Lựa chọn của ta là không bám chấp vào quá khứ, không cố giữ nguyên mình như ngày hôm qua.

Việc cho phép bản thân có không gian để thay đổi - xây dựng thói quen mới, phát triển tư duy hoặc góc nhìn mới, buông bỏ những lối sống cũ - sẽ là chỗ dựa vững chắc khi bạn bước qua những thăng trầm trong đời. Một bản ngã linh hoạt sẽ khuyến khích bạn phát triển và khám phá thêm những khía cạnh mới của chính mình.

Chữa lành là hành trình dành cho những người can đảm và sẵn sàng đối diện với chính mình. Nếu bạn thật sự muốn nhìn rõ bản thân, cách tốt nhất là so sánh với chính mình trước khi bắt đầu toàn bộ hành trình chuyển hóa nội tâm. Đó là quá trình không dễ dàng.

Vì vậy hãy kiên trì, đừng quên nhẹ nhàng với bản thân. Đi theo cách thức phù hợp, nhịp độ riêng của mình. Khi chọn con đường phát triển nội tâm, bạn đang chấp nhận thử thách, buông bỏ con người cũ, để phát triển và thăng hoa trong cuộc sống.

Theo Yung Pueblo, quyển sách được viết như một chiếc cầu nối giữa các ý tưởng về sự chuyển hóa cá nhân và sự chuyển hóa toàn cầu (Ảnh: First News).

Yung Pueblo đã dẫn một câu nói khuyết danh để đưa ra thông điệp: Nếu muốn đánh thức nhân loại trước hết hãy đánh thức chính mình.

Nếu muốn diệt trừ khổ đau trên thế gian này, trước hết hãy xóa bỏ mọi điều tiêu cực và u tối trong chính bạn. Thật vậy, món quà lớn lao nhất bạn có thể trao đi chính là sự chuyển hóa từ bên trong bản thân mình.

Yung bày tỏ, chúng ta hoàn toàn có thể tự chữa lành, và có thể xây dựng được một thế giới đầy lòng trắc ẩn. Hai hành trình này có mối liên hệ mật thiết với nhau, và tất cả bắt đầu từ chính bạn.

Khi tâm trí bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, thế giới cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Vì vậy hãy tìm cho mình phương pháp chữa lành phù hợp, kiên trì với nó. Hãy lấy sự tử tế làm kim chỉ nam khi bước đi giữa thế giới này.

Để hiểu đầy đủ hành trình tự chữa lành, để có thể “nhẹ nhàng mà sống”, bạn hãy mở quyển sách của Yung Pueblo, bắt đầu chiêm nghiệm và tìm con đường phù hợp nhất cho mình.

Thu An

Theo First News