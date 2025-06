BABYMONSTER đội nón lá, rơi nước mắt trong đêm nhạc đầu tiên tại TPHCM

Tối 31/5, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BABYMONSTER tổ chức đêm nhạc giao lưu với người hâm mộ Việt Nam tại TPHCM. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc tân binh của YG Entertainment đặt chân đến Việt Nam, kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 4/2024.

Sáu trong 7 thành viên của nhóm có mặt trong chuyến đi này gồm Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rora và Chiquita. Thành viên Rami vắng mặt vì lý do sức khỏe.

6 thành viên BABYMONSTER trên sân khấu (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Đúng 18h, sân khấu bùng nổ khi BABYMONSTER xuất hiện trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả. Nhóm mở màn với ca khúc "Drip", bản hit gắn liền với tên tuổi của nhóm ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Trong suốt chương trình, BABYMONSTER liên tục mang đến loạt tiết mục sôi động với phần vũ đạo mạnh mẽ, đồng thời khoe trọn giọng hát đặc trưng của từng thành viên.

Các ca khúc như Really Like You, Love In My Heart, Forever, SHEESH... dù chỉ mới phát hành thời gian ngắn nhưng đều nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, khán giả không ngừng hát theo, tạo nên không khí sôi động.

BABYMONSTER hát và nhảy hit của đàn chị Blackpink (Video: Quỳnh Tâm).

Trong phần trình diễn solo, thành viên Rora nghẹn ngào rơi nước mắt khi thể hiện bản cover Someone You Loved (ca khúc nổi tiếng của Lewis Capaldi).

Dù giọng hát có phần run rẩy vì xúc động, nữ ca sĩ sinh năm 2008 vẫn nỗ lực hoàn thành tiết mục trọn vẹn trong tiếng vỗ tay và sự động viên nồng nhiệt từ khán giả. Giọng ca sinh năm 2008 xúc động chia sẻ: "Cảm ơn các bạn đã ở đây với chúng mình".

Rora rơi nước mắt khi trình diễn (Ảnh: Quỳnh Tâm).

BABYMONSTER cũng gây bất ngờ khi thể hiện phần cover Kill This Love – bản hit đình đám của đàn chị Blackpink. Màn trình diễn không chỉ là sự tri ân của nhóm mà còn nhấn mạnh kỳ vọng mà khán giả và công ty gửi gắm vào nhóm, tiếp bước đàn chị trở thành biểu tượng mới của Kpop.

Trong phần giao lưu, các thành viên không ngần ngại bập bẹ nói tiếng Việt để tương tác cùng khán giả. Những câu nói như "Mình yêu Việt Nam", "Cảm ơn các bạn"... được các thành viên nhắc lại đầy hào hứng, khiến khán giả thích thú.

Các thành viên BABYMONSTER vừa đội nón lá vừa trình diễn (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Gần cuối chương trình, khán giả tặng các thành viên chiếc nón lá truyền thống. Khoảnh khắc các cô gái vừa đội nón vừa biểu diễn đã tạo nên hình ảnh đẹp, lan tỏa trên mạng xã hội ngay sau đêm nhạc.

"Chúng tôi thật sự đã có một đêm trình diễn đáng nhớ. Tối nay các bạn rất tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên đến Việt Nam, nhưng đã nhận được quá nhiều tình cảm. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại", các thành viên nhóm chia sẻ.