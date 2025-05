Anna Delvey: Từ "thánh lừa đảo" đến người mẫu được nhiều nhà mốt săn đón

Thời gian gần đây, Anna Delvey xuất hiện 4 lần trên sàn catwalk tại sự kiện thời trang One Night in Bangkok thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York (Mỹ) khiến giới mộ điệu bất ngờ và đón nhận nồng nhiệt.

Tuy đã được ra tù, Anna Delvey vẫn phải chịu sự quản thúc, giám sát bằng việc đeo máy theo dõi ở chân. Cô đảm nhận vai trò người mẫu cho 4 nhà mốt Matter Makers, Merge, Vickteerut và Vinn Patararin.

"Thần lừa đảo" Anna Delvey bất ngờ trở lại giới giải trí (Biên dựng: Tiến Bùi).

Anna Delvey là ai?

Anna Delvey (tên khai sinh Anna Sorokin, SN 1991) chào đời tại thị trấn Domodedovo, nằm ở vùng ven Moscow, Nga. Tuy nhiên, tuổi thơ của cô gắn bó chủ yếu với nước Đức.

Anna cùng anh trai trưởng thành trong gia đình có điều kiện kinh tế ổn định. Cha cô từng hành nghề lái xe tải, còn mẹ kinh doanh cửa hàng tiện lợi quy mô nhỏ.

Năm 19 tuổi, Anna rời Đức để theo học ngành Thiết kế thời trang tại Paris (Pháp) và bắt đầu sử dụng cái tên Anna Delvey. Mùa hè năm 2013, cô tham dự Tuần lễ thời trang New York với vai trò đại diện cho tạp chí Purple - nơi cô đang cộng tác - trước khi quyết định định cư tại thành phố này.

Ít ai biết rằng, Anna từng khiến dư luận chú ý khi chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD từ cá nhân, tổ chức tài chính và doanh nghiệp nhằm phục vụ cuộc sống xa hoa trong những năm 2010.

Khi sinh sống tại New York (Mỹ), Anna đã tự dựng lên vỏ bọc là người thừa kế giàu có đến từ Đức nhằm thâm nhập giới thượng lưu thành phố. Với danh tính giả, cô dễ dàng tiếp cận những cộng đồng có ảnh hưởng và thực hiện loạt hành vi lừa đảo tinh vi.

Anna Delvey biến vòng theo dõi điện tử thành phụ kiện thời trang (Ảnh: Getty).

Anna thường xuyên sử dụng thẻ tín dụng không hợp lệ hoặc cung cấp sao kê ngân hàng giả mạo để củng cố hình ảnh giàu sang. Cô còn lập ra quỹ Anna Delvey - một câu lạc bộ tư nhân kiêm quỹ nghệ thuật - nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.

Anna thường xuyên lưu trú tại các khách sạn cao cấp nhưng không thanh toán chi phí, dẫn đến việc bị trục xuất khỏi nhiều địa điểm. Đến tháng 10/2017, cô bị bắt giữ tại một trung tâm điều trị cai nghiện ở Los Angeles, Mỹ.

Theo hồ sơ truy tố, tổng số tiền Anna chiếm đoạt từ ngân hàng, khách sạn và một số cá nhân tại New York để phục vụ lối sống xa hoa cùng dự án kinh doanh riêng lên tới khoảng 275.000 USD (hơn 7,1 tỷ đồng).

Ngày 25/4/2019, cô bị Tòa án Tối cao bang New York tuyên án với 8 tội danh bao gồm âm mưu lừa đảo, trộm cắp tài sản cấp độ 2 và 3, trộm cắp dịch vụ.

Một tháng sau, Anna bị kết án 4-12 năm tù, bị phạt 24.000 USD (khoảng 624 triệu đồng) và buộc phải bồi thường gần 199.000 USD (hơn 5,1 tỷ đồng).

Sau khi bị kết án, Anna được đưa đến Cơ sở Cải huấn Bedford Hills trước khi chuyển tới trại giam Albion tại New York. Đến tháng 2/2021, cô ra tù sớm và nhanh chóng quay lại mạng xã hội Instagram - nơi từng giúp cô xây dựng hình ảnh người thừa kế xa hoa.

Chỉ một tháng sau, Anna bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ do vi phạm quy định lưu trú, cụ thể là ở lại quá hạn thị thực.

Ngày 5/10/2022, cô được trả tự do khỏi cơ sở ICE tại New York. Theo Bloomberg, để được thả, Anna phải nộp tiền bảo lãnh 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng) và bị cấm sử dụng mạng xã hội.

Biến phiên hầu tòa thành sàn diễn thời trang

Trong phiên tòa năm 2019, Anna Delvey từng gây chú ý khi từ chối ra hầu tòa vì cho rằng, bộ trang phục được cung cấp không đáp ứng tiêu chuẩn cá nhân của cô.

Thay vào đó, "thánh lừa đảo" xuất hiện đầy ấn tượng với chiếc áo cánh của nhà mốt Saint Laurent phối cùng quần thiết kế bởi Victoria Beckham.

Anna sẵn sàng chi tiền thuê stylist riêng để chuẩn bị quần áo hầu tòa (Ảnh: Chụp màn hình).

Luật sư của Anna tiết lộ với GQ rằng, cô đã thuê một nhà tạo mẫu để chuẩn bị các trang phục khác nhau trong phòng xử án. Hành động này khiến thẩm phán nổi giận, tuyên bố thẳng thừng: "Điều này thật vô lý và không thể chấp nhận được. Đây không phải là sàn diễn thời trang".

Stylist (người định hình phong cách) đứng sau diện mạo của Anna tại tòa án chính là Walker - người từng làm việc với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Courtney Love, T-Pain, G-Eazy…

Không chỉ là chuyên gia hình ảnh hay tư vấn tủ quần áo chuyên nghiệp, Walker còn là nhân vật nổi tiếng, từng giúp Courtney Love kết hợp chiếc váy Saint Laurent với vòng cổ phù hợp.

Phong cách của nhà tạo mẫu này chủ yếu tập trung vào sự lãng mạn và thao túng, biến mỗi khoảnh khắc thành một phép thuật như trong phim.

Thời trang hầu tòa của Anna từng gây chú ý trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Việc Anna sử dụng nhà tạo mẫu trong các phiên tòa được cho là phù hợp với hình ảnh người thừa kế giả từng sống tại khách sạn 11 Howard ở Soho, Mỹ - nơi cô chất đầy túi mua sắm từ các thương hiệu xa xỉ như Rick Owens, Supreme…

Trong giới giải trí, việc thuê nhà tạo mẫu xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trước công chúng khá phổ biến. Những nhân vật như Blac Chyna, Paris Hilton hay Lindsay Lohan... cũng từng áp dụng.

Đối với Anna, người luôn khao khát sự nổi tiếng, việc lựa chọn chiến lược này được xem là bước đi tất yếu. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô vẫn biết cách thu hút sự chú ý.

Nữ tội phạm lấn sân vào làng giải trí

Tháng 1/2021, Business Insider (nay là Insider) đưa tin Netflix đã chi 320.000 USD (khoảng 8,3 tỷ đồng) để mua bản quyền chuyển thể câu chuyện cuộc đời của Anna trong loạt phim Inventing Anna.

Theo nguồn tin, Anna đã sử dụng 199.000 USD (khoảng 5,1 tỷ đồng) trong số tiền này để bồi thường cho các ngân hàng mà cô từng nợ, đồng thời thanh toán 24.000 USD (khoảng 624 triệu đồng) tiền phạt của tiểu bang.

Netflix đã chi 320.000 USD (khoảng 8,3 tỷ đồng) để mua bản quyền chuyển thể câu chuyện cuộc đời của Anna (Ảnh: Netflix).

Tháng 2/2022, trong một bức thư ngỏ gửi Insider, Anna bày tỏ quan điểm về loạt phim: "Không có gì hấp dẫn về việc nhìn thấy một phiên bản hư cấu của chính mình trong bối cảnh những tội ác điên rồ này".

Trước đó, "thánh lừa đảo" từng hy vọng rằng, vào thời điểm bộ phim Inventing Anna ra mắt, cuộc đời của cô sẽ sang trang mới.

Tháng 7/2023, Anna bất ngờ tuyên bố lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Cô phát hành ca khúc đầu tay mang tên What the Hell? kết hợp với ca sĩ kiêm ngôi sao TikTok Brooke Butler. Đây cũng là bản nhạc chủ đề cho podcast The Anna Delvey Show do chính cô sản xuất và ra mắt vào tháng 6 cùng năm.

Anna được nhà thiết kế trẻ Shao Yang ưu ái chọn làm gương mặt kết màn trên sàn diễn thời trang (Ảnh: People).

Bên cạnh việc lấn sân âm nhạc, Anna còn tham gia ngành công nghiệp thời trang. Tháng 9/2023, cô hợp tác với chuyên gia quan hệ công chúng Kelly Cutrone thành lập OutLaw Agency. Họ tổ chức buổi trình diễn thời trang trên sân thượng tại New York cho thương hiệu SHAO của nhà thiết kế trẻ Shao Yang.

Theo Daily Mail, Anna cư trú tại khu East Village (New York, Mỹ) và bị quản thúc tại gia từ tháng 2/2024. Dù chịu sự giám sát, cô vẫn được phép góp mặt trong chương trình Dancing With the Stars (Bước nhảy hoàn vũ) mùa 33.

Anna tham gia chương trình truyền hình thực tế và bị loại ngay ở tuần đầu tiên (Ảnh: Dancing with the stars).

Chia sẻ với People, Anna cho biết, cô phải xin phép Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan (ICE) để di chuyển tới Los Angeles ghi hình. Sau khoảng 10 ngày chờ duyệt, cô được chấp thuận tham gia, với điều kiện phải đeo thiết bị giám sát ở mắt cá chân.

Các nhà thiết kế trang phục đã khéo léo tạo một "tay áo tháo rời" nổi bật để che thiết bị này, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Tuy nhiên, hành trình của Anna tại Dancing With the Stars kết thúc sớm khi cô và bạn nhảy Ezra Sosa bị loại ngay trong tuần đầu tiên.