Túi Hermès giá cả tỷ đồng có thực sự được sản xuất tại Trung Quốc?

Nhiều người dùng mạng xã hội thể hiện sự bất ngờ khi biết mức lợi nhuận "khổng lồ" đằng sau việc sản xuất ra món phụ kiện biểu tượng này.

Theo 9News, tài khoản SENBAGS đã đăng tải một video trong đó ước tính chi phí sản xuất một chiếc túi Birkin chỉ rơi vào khoảng 1.400-2.200 USD (36-57 triệu đồng). Trong khi đó, giá bán chính thức tại cửa hàng dao động 10.000-30.000 USD (khoảng 259-778 triệu đồng), tùy phiên bản.

Quy trình sản xuất vô cùng khắt khe

Bất chấp tranh luận, Hermès - biểu tượng của thời trang xa xỉ Pháp - vẫn trung thành với quy trình thủ công truyền thống tại quê nhà. Khác với một số thương hiệu quốc tế chuyển dịch sản xuất sang châu Á, thương hiệu này không đặt bất kỳ cơ sở sản xuất túi xách nào tại Trung Quốc.

Thay vào đó, các mẫu túi nổi tiếng như Birkin hay Kelly đều được chế tác tại Pháp bởi những nghệ nhân lành nghề. Điều này là yếu tố góp phần giữ vững sức hút và giá trị sưu tầm cho dòng túi trứ danh này.

Hiện nay, Hermès sở hữu nhiều xưởng sản xuất trải khắp các vùng như Pantin nằm ngay ngoại ô thủ đô Paris, Ardennes, Lyon, Normandy (Pháp) cùng một số địa phương khác.

Thời gian chế tác một chiếc túi Hermès có thể kéo dài 15-40 giờ, tùy mẫu mã (Ảnh: CPP).

Việc duy trì toàn bộ quy trình chế tác trong nước không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm, mà còn góp phần gìn giữ các giá trị nghề thủ công truyền thống của Pháp.

Thời gian chế tác một chiếc túi Hermès có thể kéo dài 15-40 giờ, tùy mẫu mã. Riêng với các thiết kế kinh điển như Birkin, Kelly hay Constance, mỗi sản phẩm đều được tạo nên bởi những bàn tay đã trải qua thời gian huấn luyện khắt khe, có thể lên tới 5 năm, nhằm đảm bảo độ tinh xảo tuyệt đối.

Điểm đặc biệt của Hermès nằm ở việc thương hiệu này sở hữu hệ thống xưởng thuộc da riêng, cho phép kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đến khi sản phẩm hoàn thiện.

Mỗi chiếc túi đều được đóng dấu nóng với mã số nhận dạng, thường nằm phía dưới nắp hoặc bên trong lớp da lót. Dấu hiệu này không chỉ xác thực nguồn gốc, mà còn cho biết thời gian chế tạo và nơi sản xuất - một minh chứng cho sự cá nhân hóa và tinh thần thủ công đỉnh cao mà Hermès theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.

Nghệ nhân chế tác túi Hermès đều trải qua quá trình đào tạo lâu năm (Ảnh: WWD).

Để trở thành nghệ nhân chế tác tại Hermès, ứng viên phải trải qua chương trình đào tạo khắt khe tại trường thuộc da nội bộ của hãng, kéo dài tối thiểu một năm. Sau khi hoàn thành, họ mới đủ điều kiện tham gia vào quy trình sản xuất túi xách thủ công.

Theo quy định hiện hành, một sản phẩm chỉ được phép gắn nhãn "sản xuất tại Pháp" khi các công đoạn chế tác quan trọng cuối cùng diễn ra trên lãnh thổ Pháp.

Đối với Hermès, tiêu chuẩn này không chỉ được đáp ứng, mà còn được nâng cao. Toàn bộ quy trình từ thiết kế, chọn lọc nguyên vật liệu, cắt may, lắp ráp cho đến hoàn thiện đều diễn ra tại Pháp, bảo chứng cho chất lượng và tính truyền thống của sản phẩm.

Túi xách xa xỉ được sản xuất ở đâu?

Nhiều người tiêu dùng thắc mắc về nguồn gốc thực sự của các sản phẩm túi xách hàng hiệu, đặc biệt là việc liệu chúng có được sản xuất tại Trung Quốc hay không?

Theo bà Bily Dimoski, Giám đốc điều hành người Australia của công ty thời trang toàn cầu Deepwear, câu trả lời không hoàn toàn đơn giản khi thiết kế, hoàn thiện và lắp ráp sản phẩm tại châu Âu nhưng nhiều nguyên vật liệu, linh kiện có thể có nguồn gốc từ châu Á.

"Trung Quốc là một đối thủ lớn trong ngành sản xuất toàn cầu. Nhưng việc cho rằng, 80% hàng xa xỉ đều được sản xuất tại đây là cách hiểu quá đơn giản về chuỗi cung ứng phức tạp hiện nay", bà Dimoski cho biết.

Sản xuất được hàng chất lượng cao không có nghĩa sản phẩm đó là chính hãng (Ảnh: Getty).

Thực tế, nhiều thương hiệu lớn như Louis Vuitton đã sử dụng một phần quy trình sản xuất bên ngoài châu Âu. Trong đó, khoảng 60-70% linh kiện, phụ liệu của túi có thể được sản xuất tại các quốc gia châu Á, bao gồm cả Trung Quốc.

Tuy nhiên, công đoạn hoàn thiện sản phẩm bao gồm lắp ráp, may đo và kiểm định chất lượng thường vẫn được thực hiện tại châu Âu để đảm bảo đạt chuẩn cũng như giữ danh tiếng "Made in France" (sản xuất tại Pháp) hay "Made in Italy" (sản xuất tại Italy).

Prada và Miu Miu - hai thương hiệu thuộc cùng Tập đoàn Prada - đều duy trì việc sản xuất túi xách tại Italy. Trong đó, khu phức hợp Valvigna đặt tại vùng Tuscany đóng vai trò trọng yếu trong chuỗi cung ứng của hãng.

Đây là nơi đảm bảo quy chuẩn thủ công cao cấp và khẳng định tính "Sản xuất tại Italy" đúng nghĩa cho các sản phẩm của Prada và Miu Miu.

Trong khi đó, Saint Laurent - thương hiệu thuộc tập đoàn Kering - cũng đặt nhà máy sản xuất tại Pháp và Italy. Đặc biệt, hãng sở hữu một cơ sở chuyên về đồ da tại vùng Tuscany - nơi được mệnh danh là "thủ phủ túi xách" của châu Âu.

Đây cũng là nơi đặt các nhà xưởng của những tên tuổi lớn khác như Gucci và Dior, tạo nên một mạng lưới sản xuất thủ công mang đậm tinh thần châu Âu.

Phụ liệu của túi có thể được sản xuất tại các quốc gia châu Á, bao gồm cả Trung Quốc (Ảnh: 9news).

"Việc một số bộ phận được sản xuất ngoài châu Âu là điều đã và đang xảy ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ chiếc túi được làm tại Trung Quốc", bà Dimoski nhấn mạnh.

Bà Dimoski cũng đưa ra lời cảnh báo cho người tiêu dùng, đặc biệt là khi đặt mua túi xách xa xỉ qua các nền tảng trực tuyến không rõ ràng.

"Các nhà máy tại Trung Quốc hiện nay không thiếu kỹ thuật và tay nghề. Họ có đủ năng lực để tạo ra những sản phẩm mô phỏng tinh vi đến mức khó phân biệt. Tuy nhiên, việc sản xuất được hàng chất lượng cao không đồng nghĩa với việc sản phẩm đó là hàng chính hãng", bà chia sẻ.