"Ảnh đế" trẻ nhất xứ Hàn dương tính với chất cấm, sự nghiệp nguy cơ sụp đổ

Tối 23/2, TV Chosun đã công bố độc quyền kết quả xét nghiệm tóc và các nang lông trên cơ thể của Yoo Ah In. Theo đó, tài tử xứ Hàn dương tính với cần sa và chất cấm propofol. Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra xem liệu nam diễn viên có sử dụng chất cấm này theo thói quen hay không.

Tài tử Yoo Ah In dương tính với cần sa và chất cấm propofol (Ảnh: Nate).

Được biết, cảnh sát lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2 khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Quốc tế Incheon (Hàn Quốc). Thời điểm đó, kết quả thử nước tiểu của Yoo Ah In cho thấy dương tính với cần sa và âm tính với propofol, do chất này bị đào thải khỏi cơ thể sau 3-4 ngày. Tuy nhiên, chất này sẽ lưu lại trong các nang lông của người sử dụng nên kết quả xét nghiệm tóc cho thấy Yoo Ah In đã sử dụng propofol.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11 năm ngoái, sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021. Khi phân tích hệ thống quản lý tích hợp thông tin về chất cấm và thuốc hướng thần do bệnh viện kê đơn, MFDS đã yêu cầu điều tra tổng cộng 51 cá nhân, trong đó có Yoo Ah In.

Trong trường hợp bị tuyên án vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy của Hàn Quốc, ảnh đế tài năng của xứ kim chi phải đối mặt với mức phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 50 triệu won (hơn 933 triệu đồng). Hiện tại, Yoo Ah In bị cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra. Vụ bê bối khiến danh tiếng Yoo Ah In sụp đổ. Nhiều bộ phim có sự tham gia của anh khó có khả năng được phát sóng trong khi các thương hiệu đã quay lưng với Yoo Ah In chỉ sau một đêm.

Yoo Ah In đã bị nhãn hàng quay lưng, người hâm mộ chỉ trích suốt thời gian qua (Ảnh: Allure).

Theo công ty quản lý của Yoo Ah In, tài tử Hàn Quốc đã thực hiện yêu cầu điều tra của phía cảnh sát một cách nghiêm túc. Họ cũng cam kết đưa ra những thông tin chính xác liên quan tới quá trình điều tra với Yoo Ah In.

Yoo Ah In, sinh năm 1986, bắt đầu đóng phim từ năm 2004. Hiện, sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh được xem là nam diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc và ông hoàng về doanh thu phòng vé tại xứ sở kim chi.

Yoo Ah In là bảo chứng thành công cho cả phim điện ảnh và phim truyền hình của Hàn Quốc trong nhiều năm. Một số tác phẩm nổi bật nhất của anh bao gồm Veteran, Sungkyunkwan Scandal, Six Flying Dragons, Burning, Hellbound...

Ngoài ra, Yoo Ah In cũng nhận được nhiều sự chú ý ngoài diễn xuất nhờ vào phong cách thời trang sành điệu và lối sống ngay thẳng. Kể từ khi ra mắt, Yoo Ah In giữ vững vị trí là một ngôi sao trẻ tiêu biểu và là người tạo ra xu hướng ở thị trường Hàn Quốc. Anh cũng có lượng fan đông đảo tại các quốc gia lân cận như Việt Nam, Trung Quốc, Singapore...

Hiện tại, Yoo Ah In đang có 3 vai chính trong các dự án điện ảnh The Match, High Five và phim truyền hình Goodbye Earth. Dự án Hellbound 2 với sự tham gia của Yoo Ah In đã được lên kế hoạch thực hiện. Tuy nhiên, tương lai của các dự án này đang là ẩn số khi kết quả xét nghiệm cho thấy nam diễn viên dương tính với chất cấm.

Yoo Ah In đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn sự nghiệp 20 năm xây dựng vì bê bối dùng chất cấm (Ảnh: Chosun).

Ngoài việc bị điều tra dùng chất cấm, ảnh đế xứ Hàn còn bị nghi ngờ nhận ưu đãi khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước đó, Yoo Ah In được miễn trừ do chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương. Giữa những tin xấu dồn dập, sự nghiệp Yoo Ah In đang đứng trước nguy cơ sụp đổ ở tuổi 37.

Tại Hàn Quốc, trước Yoo Ah In, nhiều ngôi sao tiêu tan sự nghiệp, danh tiếng vì sử dụng chất cấm. Nữ diễn viên Lee Seung Yeon, ngôi sao của bộ phim Mối tình đầu, từng bị đóng băng sự nghiệp và rơi vào cảnh ngồi tù vì sử dụng chất cấm propofol sai quy định vào năm 2013.

Cũng trong năm 2013, cựu Á hậu Hàn Quốc - Park Shi Yeon bị cáo buộc lạm dụng propofol khi đang mang thai. Vụ việc buộc Park Shi Yeon phải hầu tòa. Nữ diễn viên giải thích rằng cô chỉ dùng propofol vì mục đích điều trị vết thương trong thời gian đóng phim.

Tuy nhiên, tòa bác bỏ lời giải thích của Á hậu và tuyên án cô 8 tháng tù giam và 2 năm quản thúc. Sau vụ việc, sự nghiệp diễn xuất của Park Shi Yeon gặp không ít trở ngại.