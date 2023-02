Ảnh đế xứ Hàn bị điều tra và cấm xuất cảnh, nghi dùng chất cấm

Tối 8/2, công ty quản lý của Yoo Ah In - UAA thông báo nam diễn viên đã bị cảnh sát điều tra vì sử dụng propofol (một loại thuốc an thần, gây mê giống ma túy dạng nhẹ, thường dùng theo chỉ định của bác sĩ, quá liều sẽ gây nghiện).

Trong thông cáo báo chí, công ty này cho biết: "Chúng tôi đang tích cực hợp tác với tất cả các cuộc điều tra liên quan đến vấn đề này". Đồng thời, đại diện của "ảnh đế" trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cũng gửi lời xin lỗi đến công chúng vì gây lo lắng cho mọi người.

Tài tử xứ Hàn Yoo Ah In (Ảnh: Chosun).

Trước đó chiều 8/2, chương trình truyền hình News 9 của đài TV Chosun (Hàn Quốc) gây bùng nổ dư luận xứ Hàn khi đưa tin, một nam ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Hàn Quốc đã bị cảnh sát điều tra vì thường xuyên sử dụng chất propofol.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm của Hàn Quốc nghi ngờ một nam diễn viên ở độ tuổi 30 được kê đơn thuốc ngủ propofol quá thường xuyên và yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra. Cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) đã triệu tập và điều tra Yoo Ah In vào ngày 6/2.

Hiện, cảnh sát Hàn Quốc còn ra lệnh cấm xuất cảnh với tài tử Yoo Ah In. Cơ quan chức năng đang yêu cầu Viện Điều tra Khoa học Quốc gia Hàn Quốc tiến hành kiểm tra tóc của Yoo Ah In để xác định liệu anh có thường xuyên sử dụng chất cấm hay không.

Tại Hàn Quốc, việc sử dụng propofol bất hợp pháp có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 50 triệu won (hơn 900 triệu đồng) theo Đạo luật kiểm soát ma túy. Trong trường hợp thường xuyên phạm tội, hình phạt có thể tăng như phạt tù lên đến 7 năm 6 tháng hoặc phạt tiền lên đến 75 triệu won (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Tại Hàn Quốc nhiều ngôi sao tiêu tan sự nghiệp, danh tiếng vì sử dụng chất cấm. Nữ diễn viên Lee Seung Yeon, ngôi sao của bộ phim Mối tình đầu, từng bị đóng băng sự nghiệp và rơi vào cảnh ngồi tù vì sử dụng chất cấm propofol sai quy định vào năm 2013.

Nữ diễn viên kiêm Á hậu Hàn Quốc - Park Shi Yeon từng phải ngồi tù vì dùng chất cấm (Ảnh: Naver).

Cũng trong năm 2013, cựu Á hậu Hàn Quốc - Park Shi Yeon bị cáo buộc lạm dụng propofol khi đang mang thai. Vụ việc buộc Park Shi Yeon phải hầu tòa. Nữ diễn viên giải thích rằng cô chỉ dùng propofol vì mục đích điều trị vết thương trong thời gian đóng phim. Tuy nhiên, tòa bác bỏ lời giải thích của Á hậu và tuyên án cô 8 tháng tù giam và 2 năm quản thúc.

Hiện, thông tin Yoo Ah In bị điều tra vì nghi dùng chất cấm thu hút lượng bình luận lớn trên mạng xã hội Hàn Quốc. Tại Trung Quốc, từ khóa "Yoo Ah In nghi dùng thuốc cấm" cũng dẫn đầu top tìm kiếm với hơn 140 triệu lượt xem và hơn 27.000 lượt thảo luận chỉ trong thời gian ngắn.

Yoo Ah In được xem là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu xứ kim chi và từng là "Ảnh đế" trẻ tuổi nhất Hàn Quốc khi được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc của lễ trao giải điện ảnh Baeksang.

Năm 2016, Yoo Ah In chiến thắng ở mảng truyền hình với phim Six Flying Dragons (2015) và tới năm 2021 là mảng điện ảnh cùng Voice of Silence (Thanh âm của im lặng).

Tài năng của anh được chứng minh bởi hàng loạt vai diễn đa dạng, trải dài từ điện ảnh đến truyền hình như Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Bi kịch triều đại, Veteran, Thanh âm của im lặng...

Năm 2021, anh có vai diễn ấn tượng trong Hellbound. Tác phẩm về giáo phái cuồng tín nhanh chóng đạt vị trí số một sau 24 giờ ra mắt. Phim phá kỷ lục của Squid Game (Trò chơi con mực) về tốc độ đạt vị trí số một nhanh nhất.