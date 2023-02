"Ảnh đế" trẻ nhất xứ Hàn bắt đầu chịu cảnh phong sát vì dùng chất cấm

Ngày 11/2, các báo cáo tiết lộ cảnh sát đã thu giữ điện thoại di động của nam diễn viên Yoo Ah In và đang bắt đầu công việc kiểm tra kỹ thuật số để điều tra việc sử dụng ma túy của nam diễn viên này.

Yoo Ah In bị cảnh sát Hàn Quốc bắt tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) vào ngày 5/1 khi lên đường chuẩn bị sang Mỹ đi công tác. Nam diễn viên đã cung cấp các mẫu tóc trên cơ thể cho Cơ quan Pháp y Quốc gia và kết quả chính xác của việc đánh giá này sẽ được công bố trong vòng 10 ngày. Nam diễn viên hiện bị cấm xuất cảnh.

Yoo Ah In đã bị cảnh sát thu giữ điện thoại để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Asia).

Ngày 10/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, THC (một trong những thành phần chính trong cần sa) đã được phát hiện trong mẫu nước tiểu của Yoo Ah In. Công ty quản lý United Artists Agency của Yoo Ah In chia sẻ về thông tin này: "Chúng tôi đã nghe báo cáo, nhưng chúng tôi không thể xác nhận điều gì. Không có thêm thông tin nào từ cảnh sát".

Trước đây, công ty quản lý của Yoo Ah In cũng tuyên bố về các cáo buộc sử dụng propofol của nam diễn viên: "Cảnh sát đang điều tra. Chúng tôi đang tích cực hợp tác với tất cả các cuộc điều tra liên quan".

Hiện, vụ việc sử dụng chất cấm của Yoo Ah In là tâm điểm của truyền thông xứ Hàn. Trước khi bị điều tra, nam diễn viên sinh năm 1986 có sự nghiệp rực rỡ, được đánh giá là ngôi sao tài năng của showbiz xứ Hàn.

Năm 16 tuổi, Yoo Ah In đầu quân vào công ty làm thực tập sinh và được lên kế hoạch để ra mắt solo. Tuy nhiên, sau đó Yoo Ah In phát hiện bản thân mắc chứng sợ sân khấu và quyết định rẽ hướng diễn xuất. Bộ phim đầu tay mà anh tham gia là Sharp 1, đóng cặp cùng Go Ara và rất thành công.

Các tác phẩm chứng tỏ năng lực diễn xuất của Yoo Ah In gồm Punch, Sungkyunkwan Scandal (Chuyện tình Sungkyunkwan), Vetaran (Chạy đâu cho thoát), Six Flying Dragons (Lục long tranh bá), Secret love affair (Mối tình bí mật), The Throne (Bi kịch triều đại)...

Trước khi bị điều tra, Yoo Ah In là một tài năng diễn xuất và là hình tượng thành công của giới trẻ xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Trong số đó, vai diễn thái tử Sado, người luôn khao khát tình yêu nhưng bí bách đến tuyệt vọng trong The Throne, đã giúp Yoo Ah In vượt qua nhiều tên tuổi gạo cội và nhận giải thưởng ảnh đế tại lễ trao giải Rồng Xanh năm 2015. Anh trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất của Rồng Xanh.

Cùng năm 2015, vai diễn trong Six Flying Dragons giúp anh đã trở thành Thị đế của giải Baeksang (Hàn Quốc) danh giá. Anh cũng đứng đầu danh sách Diễn viên của năm 2015, theo thống kê của Gallup Korea.

Hellbound (Bản án từ địa ngục) là bộ phim gần nhất của Yoo Ah In cũng nằm trong số những tác phẩm đặc sắc nhất của truyền hình Hàn Quốc năm 2022. Yoo Ah In được các đạo diễn nhận xét sở hữu năng lực diễn xuất siêu hạng, biến hóa đa dạng trong mọi dạng vai và tạo dấu ấn riêng của bản thân.

Tuy nhiên, bê bối điều tra dùng chất cấm gần đây được xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp thăng hoa của Yoo Ah In. Hiện tại, 4 tác phẩm có sự góp mặt của Yoo Ah In có nguy cơ đắp chiếu vĩnh viễn.

Theo Nate, The Match - tác phẩm mà anh hợp tác với đàn anh Lee Byung Hun, dự kiến ra mắt vào tháng 4, đang được thảo luận để dời lịch phát sóng. Dự án điện ảnh Hi.5 dự kiến ra rạp vào tháng 6 cũng chịu cảnh tương tự.

Yoo Ah In có diễn xuất gây ám ảnh trong tác phẩm truyền hình The Hellbound (Ảnh: Netflix).

Hai bộ phim khác là Goodbye Earth (dự kiến lên sóng vào cuối năm) và Hellbound 2 (khởi quay vào tháng 6 tới) cũng đang trong trạng thái chờ kết luận từ cơ quan điều tra để có phương án xử lý.

Tính tới ngày 12/2, nhiều nhãn hàng đã dừng hợp tác với nam diễn viên Yoo Ah In. Các quảng cáo trên mạng xã hội, kênh YouTube hay pano quảng cáo của các nhãn hàng mà Yoo Ah In làm gương mặt đại diện đang dần biến mất. Một nhãn hiệu thời trang Trung Quốc đã xóa mọi dấu vết của nam diễn viên xứ Hàn khỏi các chương trình quảng cáo của họ.

Các cuộc điều tra cho thấy, Yoo Ah In có thói quen sử dụng chấm cấm propofol (một loại thuốc hướng thần bị cấm tại Hàn Quốc) từ đầu năm 2021. Trong những ngày qua, một phát biểu trong quá khứ của nam diễn viên sinh năm 1986 cũng được nhắc lại.

Yoo Ah In bị nhiều nhãn hàng quay lưng và khiến 4 dự án phim ảnh có nguy cơ rơi vào cảnh "đắp chiếu" vĩnh viễn (Ảnh: Instagram).

Theo tờ News1, vào năm 2015, nam diễn viên tham dự buổi họp báo giới thiệu bộ phim Veteran. Yoo Ah In chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim: "Tôi cảm thấy lo lắng về diễn xuất của bản thân. Đến giờ tôi vẫn còn thấy hơi chóng mặt".

Tài tử Hwang Jung Min (đồng nghiệp của anh) ngồi kế bên hỏi: "Cậu chóng mặt sao? Thế trước đó đã ăn uống gì chưa?". Yoo Ah In đáp lại: "Về chuyện này, em không thể nói ở đây được ạ". Sau đó, Yoo Ah In bật cười và nói thêm: "Dường như, thuốc chính là bí quyết cho diễn xuất cuồng nhiệt".

Khi đó, một số khán giả cho rằng, "thuốc" mà anh đề cập ở đây là thuốc trị tình trạng chóng mặt. Song, hiện tại, nhiều người nghi vấn "thuốc" mà anh nói đến trong cuộc phỏng vấn có thể là loại thuốc cấm mà anh sử dụng. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho một tài năng xuất sắc của điện ảnh xứ Hàn.