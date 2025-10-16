Ấn phẩm khiến trẻ thích thú khám phá khoa học

Trong bối cảnh công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột phát triển của xã hội, việc khơi gợi niềm say mê khoa học cho trẻ em từ sớm ngày càng được phụ huynh quan tâm.

Thay vì chỉ học qua sách giáo khoa, trẻ nhỏ cần một cách tiếp cận trực quan, sinh động và đầy hứng khởi để nuôi dưỡng trí tò mò bẩm sinh.

Từ nhu cầu đó, tạp chí Young Scientist (Nhà khoa học trẻ) - ấn phẩm được hàng triệu trẻ em tại Singapore và nhiều quốc gia châu Á yêu thích suốt 26 năm qua - đã xuất bản chính thức tại Việt Nam.

Bìa tạp chí “Young Scientist” - ấn phẩm khoa học dành cho thiếu nhi (Ảnh: Ban tổ chức).

Young Scientist hướng đến học sinh tiểu học và trung học cơ sở, được chia làm 3 cấp độ phù hợp với từng lứa tuổi: Cấp độ 1 dành cho học sinh 6-7 tuổi, Cấp độ 2 cho học sinh 8-9 tuổi và Cấp độ 3 cho học sinh 10-11 tuổi.

Nội dung tạp chí được xây dựng dựa trên chương trình khoa học tiểu học của Singapore, quốc gia nổi tiếng với nền giáo dục tiên tiến. Vì vậy, mỗi số tạp chí đều đảm bảo tính chính xác, cập nhật và gần gũi với học sinh, giúp các em vừa học vừa chơi mà vẫn tiếp thu kiến thức khoa học một cách tự nhiên.

Khác biệt lớn nhất của Young Scientist nằm ở cách truyền tải kiến thức. Thay vì dày đặc câu chữ, tạp chí sử dụng truyện tranh (comic) với những nhân vật đáng yêu, dẫn dắt trẻ khám phá thế giới khoa học một cách nhẹ nhàng, sinh động.

Những khái niệm vốn khô khan như năng lượng, hệ tuần hoàn hay tái chế rác thải được diễn giải bằng các câu chuyện dí dỏm, giàu hình ảnh, giúp trẻ hiểu nhanh, nhớ lâu mà không cảm thấy bị ép buộc.

Song song với truyện tranh, mỗi số báo còn có các trang infographic (hình minh hoạ thông tin) được trình bày bắt mắt, thông tin ngắn gọn, trực quan, giúp trẻ dễ dàng nắm bắt các quy luật tự nhiên và hiện tượng khoa học.

Đặc biệt, những mã QR gắn kèm trong từng bài viết còn mở rộng trải nghiệm học tập, khuyến khích trẻ tự khám phá thêm qua video, hình ảnh hoặc trò chơi tương tác, từ đó khơi gợi hứng thú tìm hiểu sâu hơn.

Điểm hấp dẫn nữa của Young Scientist là hệ thống trò chơi và câu đố khoa học được cài cắm khéo léo trong từng số. Khi phải tìm lời giải cho một câu đố logic hoặc thử thách bản thân qua trò chơi gắn với kiến thức đã đọc, trẻ sẽ rèn luyện được tư duy phản biện, kỹ năng suy luận và khả năng kết nối kiến thức.

Nhờ vậy, thay vì “học để trả bài”, trẻ được “chơi để hiểu”, một phương pháp tiếp cận được các chuyên gia giáo dục Singapore đánh giá là hiệu quả và bền vững trong việc nuôi dưỡng trí tò mò khoa học.

Không ít phụ huynh chia sẻ rằng con họ thường cười thích thú khi đọc truyện trong tạp chí và chủ động hỏi thêm cha mẹ về các hiện tượng tự nhiên.

Đây chính là giá trị cộng hưởng mà Young Scientist mang lại, khuyến khích sự tương tác và gắn kết trong gia đình thông qua tri thức.

Tại Singapore, Young Scientist là một trong những tạp chí thiếu nhi khoa học bán chạy nhất, được phát hành liên tục suốt hơn 2 thập kỷ. Ấn phẩm này đã đồng hành cùng hàng triệu trẻ em châu Á trên con đường khám phá tri thức, góp phần hình thành nền tảng khoa học vững chắc cho thế hệ trẻ.

Sự thành công đó cho thấy hiệu quả của một mô hình kết hợp khéo léo giữa giáo dục và giải trí, nơi việc học không còn khô cứng mà trở thành một hành trình vui vẻ, sáng tạo và gần gũi.

Tạp chí Young Scientist được phát hành định kỳ hằng tháng. Tại Việt Nam, ấn phẩm ra mắt chỉ chậm hơn một tháng so với phiên bản gốc tại Singapore, giúp trẻ cập nhật kiến thức gần như song hành với bạn bè khu vực.

Với mức giá 65.000 đồng một số mỗi tháng, phụ huynh có thể mang đến cho con một “người bạn đồng hành tri thức”, vừa giúp trẻ bổ sung kiến thức khoa học theo chuẩn quốc tế, vừa hình thành thói quen đọc sách đều đặn, điều đặc biệt quan trọng cho hành trình học tập suốt đời.

Theo các chuyên gia giáo dục Singapore, Young Scientist không chỉ giúp trẻ hiểu hơn về thế giới tự nhiên mà còn mở ra cánh cửa cho ước mơ theo đuổi và các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học), những lĩnh vực đòi hỏi tư duy logic, óc sáng tạo và tinh thần kiên trì.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, việc sớm xây dựng nền tảng STEM sẽ giúp thế hệ trẻ nắm bắt cơ hội, phát triển năng lực cạnh tranh và tự tin hội nhập toàn cầu.