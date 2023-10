An Concert by Prudential - hành trình tìm lại an yên và lan tỏa sự tử tế

Không đơn thuần là một sự kiện âm nhạc, An Concert là dịp để Prudential tri ân khách hàng trên hành trình cùng nhau lan tỏa giá trị tích cực, chung tay xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Tại sao nói trải nghiệm tại An Concert là trải nghiệm độc bản? Bởi mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau để định nghĩa cảm giác "An". Và khi đến với An Concert, từng câu chuyện "An" được các nghệ sĩ tái hiện với những góc nhìn khác nhau. Sự kết hợp giữa âm thanh, sân khấu ánh sáng cùng thiên nhiên là cánh cửa khai mở để mỗi khán giả tham gia trải nghiệm tìm "an" cho chính mình.

Mang tuyệt cảnh thác nước vào giữa lòng thành phố, sân khấu được thiết kế lung linh, huyền ảo với thác nước khổng lồ và bao phủ bởi những vách đá, khung cảnh hùng vỹ của núi rừng, để người xem đắm mình vào không gian đầy sự thư thái và tận hưởng âm nhạc "chữa lành" đúng nghĩa.

Hành trình "chữa lành" và cảm nhận "an" của hàng nghìn khán giả được bắt đầu với những giai điệu âm nhạc bất tận vang lên.

Ở chương đầu tiên "Có những ngày nắng đẹp", An Concert đã đưa khán giả đi qua "an" của những lăng kính và giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Ái Phương dẫn dắt khán giả đi qua từng miền ký ức đầy bình yên.

Với những khán giả đã yêu, đang yêu hay muốn được yêu, chất giọng đầy nội lực của Lâm Bảo Ngọc mang đến khán giả nét "an" tràn đầy năng lượng tình yêu: lúc dịu dàng sâu lắng, lúc bùng lên mạnh mẽ. Đó là "an" của một tuổi trẻ thật nhiều năng lượng. Còn đối với Song Luân, một góc nhìn "an" gần gũi và quen thuộc hơn được khơi gợi lên, đó là được nắm tay người mình thương đi đến cuối đoạn đường.

Đi qua những ngày nắng ngập tràn năng lượng tươi mới, sân khấu An Concert dần trầm lắng khi không gian thác nước bắt đầu chuyển mình sang chương "Gửi bình yên vào đêm". Thời điểm hoàng hôn buông xuống cũng là dịp tất thảy trải nghiệm "an" của những người con được trở về bên gia đình thân yêu. Đây cũng là lúc rapper Đen Vâu xuất hiện từ bên trong thác nước, tỏa sáng với nguồn năng lượng "An" của những lời rap chất chứa nỗi niềm tự sự.

Với Đi theo bóng mặt trời, anh truyền tải thông điệp an của những cá nhân còn đang loay hoay với cuộc sống bộn bề. Kế đến, tâm sự "an" của gia đình, của những con người tử tế hướng về cộng đồng được anh khéo léo gửi gắm qua các ca khúc Mang tiền về cho mẹ và Nấu ăn cho em.

Đen Vâu vẫn luôn vậy, một nghệ sĩ của lòng tốt, sự thiện lương và những điều tử tế. Và quả thật, Đen Vâu đã mang nguồn năng lượng "an" rất lớn thông qua từng lời rap, từng câu chuyện và cách sống của anh.

Sắc thái "an" cuối cùng mà An Concert muốn gửi đến là sự an nhiên của màn đêm sau một ngày dài mệt mỏi. Tại đây, khán giả được sống với chính mình, trở về với bản thể chân thật nhất.

Và không ai có thể kết show phù hợp hơn ngoài Mỹ Tâm - người nắm giữ thời gian, gắn liền với tuổi thanh xuân của nhiều khán giả có mặt tại khán phòng. Những tác phẩm âm nhạc của Mỹ Tâm có thể đã từng là sắc thái an xoa dịu bản thân của ai đó đang ngồi ở dưới hàng ghế khán giả trong quá khứ.

Đêm nhạc "Sống lại cảm giác An" là một hành trình Prudential đồng hành cùng khán giả tìm thấy sự an yên. Từng khoảnh khắc, khán giả được quên hết tất cả những ưu phiền, bất an, lo lắng ngoài kia và chỉ còn lại cảm giác "an" vô cùng bình dị tại An Concert.

An Concert được Prudential "may đo" vừa vặn cho một hành trình tìm lại cảm giác an trọn vẹn qua âm nhạc và điểm chạm đa giác quan tinh tế. Không chạy theo thị hiếu âm nhạc sôi động, Prudential mong muốn câu chuyện "An" được kể với những giai điệu trầm lắng, từ đó đêm nhạc sẽ góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp, đúng với "tinh thần tử tế" mà Prudential và An Concert đã ấp ủ.

"An của Đen như là một năng lượng, bất kể nhẹ nhàng hay sôi nổi, năng lượng này mang đến hạnh phúc cho mỗi người. Khi được san sẻ, ý nghĩa của 'An' sẽ lan tỏa tích cực hơn", Đen Vâu chia sẻ nỗi niềm an trong anh.

"Tôi bất ngờ vì An concert đã tâm huyết tạo dựng một câu chuyện âm nhạc dành riêng cho khán giả. Đặc biệt hơn, trước khoảnh khắc Mỹ Tâm không kìm được nước mắt và gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự cố mất giọng, các khán giả đáp trả bằng tràng pháo tay lớn để cổ vũ tinh thần cho cô. Tôi tin rằng, đây là đêm nhạc của những điều tử tế", Thiên Trang (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Gói gọn 24 tiếng an yên của một ngày trong vòng 90 phút sự kiện, An Concert là một đêm nghệ thuật đầy ý nghĩa. "Prudential trân trọng sự tham dự của mỗi khách hàng đến với đêm nhạc và tin rằng âm nhạc tử tế không chỉ thể hiện ở những phần trình diễn trên sân khấu, mà còn lan tỏa từ những điều nhỏ bé", đại diện Prudential chia sẻ.

Prudential luôn đề cao mục tiêu phát triển bền vững cho cộng đồng. Vượt xa khỏi khuôn khổ của một sự kiện âm nhạc thông thường, An Concert còn là dịp để Prudential Việt Nam đồng hành cùng khách hàng lan tỏa giá trị tích cực và chung tay xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Sáng kiến sử dụng vé điện tử thay thế vé mời giấy đã tiết kiệm 500 triệu đồng để đóng góp vào dự án "Đến trường an toàn" thực hiện cải tạo cơ sở hạ tầng xung quanh trường Tiểu học Sơn Thành, Quảng Ngãi.

Hành động nhỏ đã tạo giá trị lớn, mỗi tấm vé điện tử khách hàng đóng góp cùng chương trình đã tạo động lực để địa phương chung tay cùng dự án bằng việc huy động ngân sách đối ứng để thực hiện cải tạo cho 2 trường tiểu học khác trên địa bàn. Và hơn 600 học sinh người dân tộc Hrê tại điểm trường sẽ tự tin hơn trên từng bước chân đến trường và hàng nghìn phụ huynh sẽ thực sự an tâm về hành trình của con trẻ.

Và trước thềm An Concert by Prudential tại Hà Nội, Prudential Việt Nam cho biết sẽ cam kết tiếp tục đồng hành cùng đối tác thường niên - Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam - triển khai chương trình "Tất cả vì miền Trung thân yêu" năm 2023. Đây là chương trình được Prudential Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện hàng năm với mục đích hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ với ngân sách 1 tỷ đồng mỗi năm. Chương trình sẽ được thực hiện từ nay đến hết 2023.

Vì trải nghiệm khách hàng là hành trình không có điểm dừng, An Concert tiếp tục là một minh chứng của Prudential trên hành trình không ngừng nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Dù đêm nhạc "Sống lại cảm giác An" đã khép lại, hoàn thành tốt sứ mệnh lan tỏa trọn vẹn sự tử tế và an yên, nhưng Prudential sẽ tiếp tục nối dài hành trình nâng cao trải nghiệm khách hàng, lan tỏa giá trị tích cực và chung tay xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Thiết kế: Thủy Tiên

Nội dung: Trường Thịnh

31/10/2023 - 15:00