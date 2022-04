Amber Heard hời lớn khi đóng vai nạn nhân của bạo lực gia đình

Amber Heard mỹ nhân sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng

Amber Heard được truyền thông chú ý sau khi trở thành vợ của "cướp biển" Johnny Depp. Cô là "bóng hồng" duy nhất mà tài tử Hollywood muốn kết hôn. Trước đó, anh từng có mối tình dài 14 năm cùng hai con chung với nữ ca sĩ diễn viên người Pháp - Vannesa Paradis mà không làm đám cưới.

Amber Heard, tên đầy đủ là Amber Laura Heard, sinh năm 1986 tại Texas, Mỹ. Cô bỏ học từ năm cấp ba để chuyển tới sống tại Los Angeles theo đuổi công việc diễn viên. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia các bộ phim như Friday Night Lights, North Country and Spin trước khi tạm nghỉ vào năm 2006. Dự án đáng chú ý và mang lại danh tiếng cho cô thời gian gần đây là Aquaman phát hành vào năm 2018.

Nữ diễn viên sinh năm 1986 cũng là một trong những ngôi sao đẹp nhất Hollywood với gương mặt được các bác sĩ thẩm mỹ đánh giá sở hữu tỉ lệ vàng.

Amber Heard và Johnny Depp từ người yêu hóa thù địch (Ảnh: News).

Năm 2021, trong bài phỏng vấn với tờ Deadline, nhà sản xuất Peter Safran đã giải thích lý do khiến ông vẫn để Amber Heard tham gia tiếp phần hai của phim mang tên Aquaman and the Lost Kingdom bất chấp sự phản ứng của những khán giả ủng hộ Johnny Depp.

Ông nói: "Tôi không nghĩ chúng ta không phải phản ứng trước áp lực của fan. Điều bạn cần là làm những điều tốt nhất cho một dự án điện ảnh. Tôi tin rằng, điều tốt nhất đó chính là James Wan, Jason Momoa và cả Amber Heard".

Amber Heard cũng bày tỏ quan điểm với việc một cộng đồng khán giả đòi đuổi cô khỏi dự án Aquaman 2: "Những tin đồn được trả tiền và các chiến dịch được trả tiền trên các nền tảng xã hội không có ý nghĩa quyết định với việc lựa chọn diễn viên bởi chúng không căn cứ trên thực tế…".

Amber Heard nhận cát sê khủng từ hai phần "Aquaman"

Phần đầu của dự án Aquaman thành công rực rỡ khi ra mắt khán giả vào năm 2018. Phim công chiếu toàn cầu vào tháng 12/2018 và mang về doanh thu phòng vé hơn 335 triệu USD tại Mỹ và một nghìn tỷ USD doanh thu toàn cầu. Con số này giúp phần một của Aquaman trở thành dự án có doanh thu cao nhất của hãng D.C. Extended Universe. Phim cũng nằm trong top 2 phim có doanh thu phòng vé cao nhất của hãng Warner Bros. Pictures.

Amber Heard xinh đẹp khi vào vai công chúa trong "Aquaman" (Ảnh: News).

Doanh thu khủng này cũng mang lại cho Amber Heard khoản thu nhập không nhỏ. Cô bỏ túi 5 triệu USD từ phần một Aquaman và được trả cát sê 10 triệu USD khi tham gia phần hai - Aquaman and the Lost Kingdom. Trong khi nam chính của phim - Jason Momoa nhận 15 triệu USD cát sê từ dự án này. Như vậy, số tiền mà Amber Heard nhận được không hề nhỏ so với một nghệ sĩ tại Hollywood và giúp mỹ nhân 8X có mặt trong danh sách một trong những nghệ sĩ được trả lương ấn tượng tại Hollywood.

Theo số liệu từ Celebrity Net Worth, tới năm 2022, nữ diễn viên tóc vàng sở hữu khối tài sản khoảng 8 triệu USD, con số này khá khiêm tốn so với số tài sản khủng gần 150 triệu USD của chồng cũ - nam diễn viên Johnny Depp.

Amber Heard và Johnny Depp bắt đầu hò hẹn từ năm 2012 và kết hôn vào năm 2015 mà không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Năm 2016, Amber Heard đệ đơn ly hôn với lý do Johnny Depp bạo hành, đánh đập cô do ảnh hưởng của ma túy và rượu.

Cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2017 và theo E! News, Amber Heard từng muốn yêu cầu chồng cũ trợ cấp 50 nghìn USD mỗi tháng sau khi ly hôn nhưng luật sư của nữ diễn viên đã không đạt được thỏa thuận này. Cuối cùng, cô nhận 7 triệu USD từ chồng cũ để hoàn tất thủ tục chia tay.

Amber Heard và Johnny Depp từng chung sống một năm trước khi quyết định ly hôn (Ảnh: Getty Images).

Amber Heard bị tố thất hứa, bị người cũ từ chối ra tòa làm chứng

Nữ diễn viên từng hứa quyên góp một phần số tiền 7 triệu USD cho các tổ chức từ thiện nhưng không thực hiện. Ở phiên điều trần diễn ra vào ngày 28/4 vừa rồi tại tòa án Fairfax, Virginia, Mỹ, ông Terence Dougherty - Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện American Civil Liberties Union (ACLU), cho biết Amber Heard chưa chuyển số tiền quyên góp 3,5 triệu USD như đã hứa cho tổ chức trong những năm qua.

Ông Terence Dougherty chia sẻ tổ chức đã liên hệ với minh tinh Aquaman nhưng không có kết quả. "Chúng tôi nhận thấy Amber Heard gặp khó khăn về tài chính", Giám đốc điều hành của ACLU nói. Sau phát biểu của ông Terence Dougherty, Amber Heard và đội ngũ pháp lý của nữ diễn viên hiện chưa lên tiếng.

Trước đó, trong phiên điều trần vào tháng 7/2021, luật sư Elaine Bredehoft - đại diện cho Amber Heard nói, nữ diễn viên vẫn lên kế hoạch quyên góp từ thiện nhưng lịch trình chưa cụ thể. "Cô ấy luôn nói sẽ trao hết số tiền 7 triệu USD nhưng chưa thể làm được. Cô ấy sẽ làm điều đó khi có cơ hội", luật sư Elaine Bredehoft cho biết.

Amber Heard bị tố thất hứa việc đóng góp từ thiện (Ảnh: Instagram).

James Franco từ chối ra tòa làm chứng cho Amber Heard (Ảnh: News).

Tháng 4 này, phiên tòa xoay quanh vụ Johnny Depp kiện Amber Heard tội phỉ báng liên quan tới một bài báo năm 2018 mà Amber cho rằng cô là nạn nhân của bạo lực gia đình đang thu hút truyền thông thế giới.

Johnny Depp cho rằng, bài báo đã hủy hoại sự nghiệp của anh và đòi bồi thường 50 triệu USD. Amber Heard phản pháo và đòi chồng cũ bồi thường 100 triệu USD. Phiên tòa dự kiến kéo dài 6 tuần và hé lộ nhiều chi tiết gây sốc về cuộc sống hôn nhân của cặp sao hạng A Hollywood.

Tại tòa Johnny Depp luôn nói rằng anh chưa bao giờ đánh Amber Heard, cũng như bất kỳ người phụ nữ nào. Depp cũng khai trước tòa rằng vợ cũ là kẻ gây hấn trong mối quan hệ của hai người. "Khi là cái tát, khi thì xô đẩy, lúc thì ném điều khiển TV vào đầu tôi hay ném cốc rượu vào mặt tôi", anh kể.

Đặc biệt, anh nhắc lại chi tiết nguyên nhân một phần ngón tay của anh bị đứt trong lần xô xát với Amber Heard, khi cặp đôi đang ở Australia để quay phần thứ 5 của bộ phim Cướp biển vùng Caribbean.

Tại sao Amber Heard bị quay lưng tại phiên tòa với Johnny Depp? (Video: Inside Edition).

Nam diễn viên kỳ cựu của Hollywood được cho là có nhiều người hâm mộ hơn và dư luận cũng đang ngả dần về Johnny Depp sau nhiều bằng chứng tại tòa. Fan của Johnny đôi lúc chen chật kín phòng xử án và thẩm phán phải yêu cầu họ không được cổ vũ. Trên mạng xã hội, những clip ghi lại biểu cảm của Johnny Depp tại tòa có lượng tương tác lớn những ngày qua.

Người hâm mộ Johnny cũng dùng hashtag #JusticeForJohnnyDepp (Công lý cho Johnny Depp) trên các mạng xã hội để thể hiện sự ủng hộ đối với nam diễn viên. Ngoài ra, cả hai người bạn trai cũ của Amber Heard là nam diễn viên James Franco và tỷ phú Elon Musk đều từ chối ra làm chứng bảo vệ nữ diễn viên chống lại Johnny Depp dù trước đó, có thông tin cho rằng, họ là những nhân chứng quan trọng của phía Amber Heard.

Amber Heard bị kiến nghị đuổi khỏi "Aquaman 2"

Bên cạnh việc bị truyền thông chỉ trích, Amber Heard còn đối mặt với sự phản ứng dâng cao của dư luận. Tính tới ngày 29/4, bản kiến nghị đuổi Amber Heard khỏi dự án phim Aquaman 2 đã có hơn 2 triệu chữ ký trong bối cảnh Johnny Depp đang chiếm ưu thế trong vụ kiện phỉ báng. Khả năng con số trên sẽ còn tăng và sớm đạt được mục tiêu 3 triệu chữ ký đã đặt ra từ đầu.

Amnber Heard thất thế trước Johnny Depp trong phiên tòa phỉ báng (Ảnh: News).

Năm 2020, một người tên Jeanne Larson đã tạo một bản kiến nghị trên trang web Change.org với yêu cầu: "Hãy làm điều đúng đắn. Loại bỏ Amber Heard khỏi Aquaman 2". Người hâm mộ này hy vọng, nữ diễn viên sinh năm 1986 sẽ không được đảm nhận vai công chúa Mera trong phần tiếp theo của bộ phim siêu anh hùng do James Wan đạo diễn, đã khởi quay vào đầu năm nay.

Jeanne Larson đã và đang khởi động lại chiến dịch này vì cô tin rằng Amber Heard đã có hành vi bạo hành với tài tử Cướp biển vùng Caribbean. Trong bản kiến nghị, Larson nhắc đến cáo buộc Amber Heard đấm vào mặt chồng cũ, cũng như ném chai thủy tinh vào người Johnny khiến anh bị đứt đầu ngón tay.

"Đàn ông cũng có thể là nạn nhân của bạo hành gia đình giống như phụ nữ. Điều này phải được thừa nhận và phải có hành động để ngăn chặn một kẻ bạo hành đã được biết đến trong showbiz", Larson nhấn mạnh.