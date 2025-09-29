Á hậu Mook Karnruethai Tassabut mê phở Việt, hé lộ cuộc sống sau đăng quang

Mook Karnruethai Tassabut (Thái Lan) được khán giả Việt Nam biết đến khi đoạt danh hiệu á hậu trong đêm chung kết Miss Cosmo diễn ra hồi tháng 10/2024 tại TPHCM. Người đẹp Ketut Permata Juliastrid Sari, đến từ Indonesia, giành ngôi hoa hậu.

Trước khi đăng quang, Mook Karnruethai Tassabut là người mẫu, MC song ngữ (tiếng Thái và tiếng Anh). Cô tốt nghiệp khoa Nghệ thuật tại Đại học Silpakorn. Người đẹp Thái Lan cũng từng làm cố vấn sắc đẹp và thành viên phi hành đoàn cho một hãng hàng không Trung Đông trong 4 năm.

Mook Karnruethai Tassabut được nhiều khán giả Việt Nam yêu thích nhờ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút, tính cách sôi nổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau đăng quang, Mook Karnruethai Tassabut tích cực hoạt động trong làng giải trí Việt Nam, được người hâm mộ sắc đẹp yêu thích nhờ tính cách sôi nổi, hài hước. Cô cũng thường xuyên chia sẻ nhiều video trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, du lịch tại đất nước hình chữ S.

Hơn 1 năm sinh sống và làm việc tại đây, Mook đã trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan khi góp phần lan tỏa những giá trị tích cực thông qua các hoạt động xã hội, quảng bá hình ảnh du lịch và ẩm thực.

Mook Karnruethai Tassabut được khen ngày càng tỏa sáng sau 1 năm từ khi đăng quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, Mook Karnruethai Tassabut còn đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo của một thương hiệu mỹ phẩm của Thái Lan. Á hậu cho biết, cô muốn khám phá bản thân trong nhiều vai trò, đặc biệt là những hoạt động lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Người đẹp nhấn mạnh: "Nếu “hoa” tượng trưng cho khoảnh khắc tỏa sáng ban đầu, thì “hậu” chính là những giá trị bền vững còn mãi. Vẻ ngoài thu hút thôi chưa đủ, mà còn cần sự tinh tế và khả năng tạo ra những cảm xúc sâu sắc trong lòng người khác".

Á hậu khẳng định niềm tự hào khi dùng tiếng nói của mình để tạo ra ảnh hưởng tốt đẹp cho cộng đồng. "Vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ tâm hồn và tinh thần của mỗi người", cô nhấn mạnh.

Á hậu Mook Karnruethai Tassabut giữa mối quan hệ tốt đẹp với Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid Sari (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở Việt Nam một thời gian, Mook giữ tình bạn tốt đẹp với nhiều mỹ nhân khác như Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid, Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Á Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên...

Cô tiết lộ món ăn yêu thích nhất là phở bò. Ngoài ra, cô còn thích ăn bánh xèo, bún bò Huế... "Tôi thấy đồ ăn Việt Nam rất lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, tôi nghĩ chìa khóa để giữ gìn sức khỏe là phải ăn uống đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng", người đẹp từng chia sẻ trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.