Á hậu Đại dương Việt Nam khép lại nhiệm kỳ: Nhan sắc rạng rỡ, hé lộ cát-xê

Năm 2023, cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Trần Thị Thu Uyên. Ngoài tân hoa hậu, Giang Thái cũng nhận được sự quan tâm của khán giả khi dừng chân ở vị trí á hậu 4 chung cuộc.

Trong top 5, cô được nhận xét sở hữu nhan sắc sắc sảo và khả năng ứng xử "nuốt mic" nhờ lợi thế làm MC. Trước thềm chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, Giang Thái có dịp trải lòng về hành trình 2 năm của mình thông qua bộ ảnh với chiếc vương miện.

Giang Thái diện váy trắng với những đường cắt xẻ giúp tôn lợi thế hình thể, được khen ngợi nhan sắc thăng hạng sau 2 năm đăng quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người đẹp sinh năm 1997 cho biết, thông qua bộ ảnh, cô mong muốn kể cho mọi người câu chuyện về sự trưởng thành của bản thân sau khi trở thành á hậu, từ đó lan tỏa thông điệp: “Mọi quả ngọt đều xuất phát từ sự nỗ lực”.

Với cô, danh hiệu Á hậu Đại dương Việt Nam 2023 không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực của mình tại cuộc thi mà còn là sự nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng từng ngày để xứng đáng hơn.

Chia sẻ về hành trình 2 năm đương nhiệm, Giang Thái cho biết, thay đổi lớn nhất đối với cô chính là sự trưởng thành, đặc biệt là trong cách ứng xử. Cô tự nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng trong từng lời nói, hành động. Nếu như trước đây, Giang Thái có phần bộc trực, phản ứng theo cảm xúc thì ở hiện tại, cô học cách tìm hiểu, suy nghĩ thấu đáo trước khi phát ngôn.

Người đẹp sinh năm 1997 có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp sau khi đoạt danh hiệu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ giúp bản thân trưởng thành hơn, danh hiệu á hậu còn mang lại cho Giang Thái nhiều cơ hội trong công việc. Người đẹp 9X vui mừng vì bản thân ngày càng tự tin và được nhiều người biết đến hơn.

Giang Thái không ngần ngại thừa nhận cát-xê của cô có nhiều thay đổi. Không tiết lộ con số cụ thể, song người đẹp 9X cho rằng sự điều chỉnh này là phù hợp. Đổi lại, cô nỗ lực hơn trong việc trau chuốt kịch bản, cách dẫn chương trình, cũng như phong cách làm nghề.

Giang Thái mong đợi dàn hoa hậu, á hậu kế nhiệm sẽ tiếp tục lan tỏa năng lượng trẻ trung, tích cực (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về sự cạnh tranh khi mỗi năm có thêm nhiều hoa hậu, á hậu mới, Giang Thái cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng, chứng minh thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng tài năng, xinh đẹp và bản lĩnh. Cô tin rằng nếu bản thân cố gắng và có năng lực sẽ không cần lo sợ bị thay thế.

“Thay vì lo lắng rằng một ngày nào đó mình sẽ bị vượt qua, tôi chọn cách dành thời gian để nâng cấp bản thân bằng kiến thức, bằng trải nghiệm... Với tôi, đó là con đường hợp lý và bền vững nhất”, á hậu 9X nêu quan điểm.

Dù có được những “quả ngọt”, Giang Thái cũng có nhiều trăn trở sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Cô chia sẻ bản thân tiếc nuối vì chưa có một dự án cộng đồng đúng như kỳ vọng khi tham gia đấu trường nhan sắc này.