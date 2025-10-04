8Wonder đưa G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] về Việt Nam

Lời hẹn đặc biệt vào tháng 11 tại Việt Nam

WORLD TOUR [Übermensch] của ông hoàng âm nhạc G-DRAGON sẽ “hạ cánh” tại 8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] sẽ mở ra cuộc cách mạng cho công nghiệp giải trí Việt Nam (Ảnh: BTC).

Đối với hàng triệu khán giả đó là tin vui “nức lòng người hâm mộ”, còn với những người trong nghề, đây là một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp giải trí.

Bởi, để hiện thực hoá một world tour của nghệ sĩ hàng đầu thế giới này, đơn vị tổ chức phải trải qua chuỗi quy trình khắt khe và thời gian tính bằng năm, từ việc đàm phán lịch trình, tới yêu cầu về dàn âm thanh chuẩn quốc tế, sân khấu modular theo tour gốc, hay việc đảm bảo an ninh. Mỗi hạng mục đều cần các đối tác hàng đầu thế giới cùng tham gia.

Ở các nước phát triển, phần lớn cơ sở hạ tầng phục vụ concert đã sẵn sàng, nhưng tại Việt Nam, nhà tổ chức phải đầu tư mới hoặc “đo ni đóng giày” để đáp ứng tiêu chuẩn.

TS Bùi Quốc Việt, nguyên thành viên Hội đồng tư vấn độc lập Hiệp hội lữ hành Việt Nam, nhận định: “Để một world tour thực thụ của ngôi sao thế giới chọn Việt Nam là điểm dừng, nhà tổ chức không chỉ cần năng lực tài chính mạnh, mà quan trọng hơn là chứng minh được kinh nghiệm quản trị, uy tín thương hiệu, khả năng quản lý rủi ro và đáp ứng chuẩn dịch vụ quốc tế cho cả trăm nghìn khán giả. Đây là bài toán không chỉ về tài chính mà còn về tầm nhìn và uy tín doanh nghiệp”.

Những cố gắng không phí hoài của 8Wonder

Với tiềm lực mạnh và sự hỗ trợ chuyên nghiệp của hệ sinh thái Vingroup, 8Wonder đã vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe để đưa được Việt Nam vào hành trình G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch], mở ra chương mới cho công nghiệp giải trí nước nhà.

Thực tế, mới gia nhập ngành công nghiệp giải trí 3 năm, 8Wonder đưa được Charlie Puth, Maroon 5, Imagine Dragons, J Balvin, DJ Snake, The Kid Laroi… về Việt Nam biểu diễn. Đặc biệt, 8Wonder luôn chủ động nâng cấp tầm vóc và chuẩn mực tổ chức, quản trị nhân sự, thiết kế sân khấu, tích hợp trải nghiệm du lịch – ẩm thực – giải trí….

Qua từng mùa, 8Wonder luôn nâng cấp tầm vóc và chuẩn mực tổ chức tịnh tiến lên nấc thang mới (Ảnh: BTC).

Sau mỗi mùa đại nhạc hội, 8Wonder lại tịnh tiến lên một nấc thang mới, tới nay đã đạt đẳng cấp của nhà tổ chức toàn cầu, và giành được một suất trong hành trình World Tour [Übermensch] 2025 cho Việt Nam.

Lý giải về sự trưởng thành của 8Wonder, nhà nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn Đinh Tiến Đạt cho rằng 8Wonder sở hữu lợi thế kép từ tập đoàn mẹ.

“Tiềm lực tài chính, kinh nghiệm vận hành theo chuẩn quốc tế; và hệ sinh thái du lịch - giải trí - dịch vụ quy mô lớn, có khả năng tích hợp đa trải nghiệm đã giúp 8Wonder biến mỗi concert thành một sự kiện đỉnh cao, nơi khán giả được tận hưởng âm nhạc, du lịch, ẩm thực, giải trí, mua sắm… đồng bộ trong một không gian”, ông Đạt cho hay

“Tên tuổi của Vingroup trong khu vực và thế giới là bảo chứng đáng tin cậy để đáp ứng điều kiện cần mà các sao lớn thế giới mong muốn. Nếu không phải 8Wonder – không ai làm được”, TS Bùi Quốc Việt đồng quan điểm.

Cuộc chơi mới của công nghiệp giải trí Việt

Không đơn thuần là một concert quốc tế đẳng cấp, việc G-DRAGON và ê-kíp chọn Việt Nam là điểm đến trên bản đồ lưu diễn đã minh chứng cho uy tín và sức hút của thương hiệu Việt, đồng thời mở ra cơ hội đón đầu dòng chảy world tour quốc tế trong tương lai.

Sự kiện được dự đoán sẽ tạo ra cú hích lan tỏa cho du lịch, dịch vụ. Theo đó, một concert tầm cỡ có thể thu hút hàng trăm nghìn khán giả, trong đó tỷ lệ khách quốc tế là đáng kể, tạo hiệu ứng quảng bá cho hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, năng động, hội nhập và hấp dẫn trong mắt bạn bè thế giới.

8Wonder phản ánh bước chuyển rõ nét công nghiệp giải trí Việt Nam (Ảnh: BTC).

Không chỉ dừng lại ở hiệu ứng lan tỏa cho du lịch và dịch vụ, sự kiện này còn phản ánh bước chuyển mình rõ nét của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam: từ chỗ đón nhận thụ động, nay đã chủ động vươn lên kiến tạo chuẩn mực, tự tin dẫn dắt các mô hình tổ chức chuyên nghiệp, quy mô lớn.

8Wonder cũng mở ra cơ hội để các nhà sản xuất, nghệ sĩ Việt Nam trực tiếp hợp tác cùng ekip quốc tế, góp phần nâng tầm nhạc Việt và khẳng định vị thế mới, đưa Việt Nam trở thành điểm hội tụ của nghệ thuật, văn hóa đương đại thế giới.

Nhưng điều giới chuyên gia trông đợi hơn chính là world tour đầu tiên về Việt Nam này sẽ trở thành cú huých thúc đẩy công nghiệp giải trí quốc gia lên một tầm cao mới.

“Khi một world tour đẳng cấp thế giới chọn Việt Nam, chúng ta không chỉ nâng tầm ngành giải trí mà còn góp phần định vị thương hiệu quốc gia, thể hiện sự sẵn sàng của Việt Nam trong đón nhận các luồng chảy văn hóa - kinh tế toàn cầu”, chuyên gia Đinh Tiến Đạt nhấn mạnh.

Việt Nam hứa hẹn trở thành “điểm đến concert” trong khu vực (Ảnh: BTC).

TS Bùi Quốc Việt cũng cho rằng thành công trong việc đưa G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] về Việt Nam của 8Wonder đã mở lối, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa Việt.

Ông kỳ vọng từ cánh cửa đã được “người tiên phong” Vingroup mở ra, nếu duy trì được chất lượng và tần suất tổ chức world tour, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành “điểm đến concert” như Singapore hay Bangkok.

Ngày 8/11 tới, khi ánh đèn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] bừng sáng tại Ocean City sẽ là khoảnh khắc của âm nhạc, đồng thời là dấu mốc khẳng định, Việt Nam đã sẵn sàng trở thành trung tâm giải trí mới của châu Á, mở ra kỷ nguyên concert – world tour đẳng cấp quốc tế mang đậm dấu ấn trí tuệ Việt.