5AM - Hành trình âm nhạc, văn hóa và sáng tạo tại Hoàng thành Thăng Long

Hành trình đánh thức giác quan giữa lòng di sản

Sau hai mùa đầy cảm hứng, 5AM trở lại với phiên bản Eye-Conic Hà Nội. Lần đầu tiên được tổ chức giữa không gian di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, 5AM mùa 3 không chỉ là buổi hòa nhạc lúc bình minh, mà còn là hành trình đa giác quan, nơi âm nhạc, văn hóa và sáng tạo Việt giao hòa, đánh thức mọi cảm xúc của người tham dự.

Nếu như mùa 1 gây chú ý với thông điệp “thức dậy cùng bình minh” - nơi âm nhạc kết hợp cùng yoga, chạy bộ và thiền định, thì mùa 2 tại Đà Lạt mở rộng quy mô gần 2.000 người tham dự với các hoạt động mới như trải nghiệm sáng tạo và hoạt động gặp gỡ, giao lưu cùng nghệ sĩ.

Bước sang mùa 3, 5AM không chỉ kế thừa tinh thần đó mà còn nâng tầm trải nghiệm lên thành một hành trình cảm xúc đa giác quan, nơi âm nhạc, ánh sáng và lịch sử giao hòa trong không gian văn hóa nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội.

Với thông điệp “Hành trình đánh thức giác quan giữa lòng di sản”, Vietnam Airlines đưa 5AM từ một sự kiện âm nhạc hiện đại thành cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản sắc Việt và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ.

Một trong những điểm nhấn độc đáo nhất của mùa 3 là “Cuộc đua di sản” - hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực và kiến trúc Hà Nội bằng phương tiện điện Honda ICON e:.

Từ 5h đến 7h, người tham dự rong ruổi qua các địa danh biểu tượng của Thủ đô, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời thử thách trí tuệ, cảm xúc và sự nhạy bén văn hóa qua từng câu chuyện dân gian, chi tiết kiến trúc hay món ăn ẩn mình trong lòng phố cổ.

Không còn là chuyến tham quan truyền thống, “Cuộc đua di sản” mang đến một cách tiếp cận mới, năng động, hiện đại nhưng vẫn thấm đẫm tinh thần khám phá văn hóa Việt.

Các nghệ sĩ SpaceSpeakers luôn mang đến nguồn năng lượng bùng nổ cho mỗi mùa 5AM (Ảnh: BTC).

Không gian sáng tạo - Nơi mỗi người trở thành nghệ sĩ

Năm nay, 5AM Eye-Conic Hà Nội cũng đem đến làn gió mới khi mở rộng sang lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo cá nhân. Khu trải nghiệm sáng tạo được ví như một “ngôi làng văn hóa thu nhỏ”, nơi người trẻ tự tay làm giấy dó, vẽ cổ phục, chế tác tinh dầu, nặn gốm hay pha chế cà phê Việt.

Mỗi hoạt động đều được thiết kế để khơi dậy cảm hứng sáng tạo, giúp người tham dự tìm thấy niềm vui trong việc tạo ra sản phẩm của riêng mình, từ chính chất liệu văn hóa Việt, để mỗi người không chỉ là khán giả mà trở thành nghệ sĩ trong chính hành trình của mình.

Từ 5h, chuỗi hoạt động thể chất do Melia Hotels & Resorts đồng hành mở đầu ngày mới trong không khí thư thái và cân bằng: Thái Cực Quyền, yoga, thiền định cùng trải nghiệm không gian lounge cao cấp 5AM, nơi khán giả thưởng thức cà phê Việt, thư giãn và cảm nhận sự kết nối tinh tế giữa thể chất, tinh thần và cảm xúc.

5AM mùa 3 vì thế không chỉ là sự kiện âm nhạc, mà còn là nghi lễ chào ngày mới theo phong cách riêng, khỏe mạnh, sáng tạo và tràn đầy năng lượng tích cực.

Âm nhạc vẫn là mạch cảm xúc xuyên suốt và là linh hồn của 5AM. Hoạt động gặp gỡ và giao lưu cùng các nghệ sĩ SpaceSpeakers cũng tiếp tục được duy trì, nhưng với không gian gần gũi hơn, nơi nghệ sĩ chia sẻ trực tiếp về cảm hứng sáng tác, tình yêu quê hương và tinh thần sáng tạo Việt.

Tại đây, âm nhạc không chỉ để nghe, mà để mỗi người “thức dậy” cùng phiên bản sáng tạo nhất của chính mình, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực từ nghệ sĩ đến khán giả và ngược lại.

5AM mời cộng đồng tham gia hoạt động yoga và thiền định mở đầu ngày mới trong không khí an yên, cân bằng (Ảnh: BTC).

Du lịch âm nhạc - Khi thương hiệu chạm cảm xúc

5AM mùa 3 còn là dấu ấn trong xu hướng “du lịch âm nhạc” (music tourism) - loại hình kết hợp trải nghiệm văn hóa, âm nhạc và du lịch, vốn còn mới mẻ tại Việt Nam.

Thông qua sự kiện, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc lan tỏa văn hóa Việt, trẻ hóa thương hiệu và xây dựng “Brand Love” (tình yêu thương hiệu) với công chúng.

Giữa không gian di sản nghìn năm, Vietnam Airlines không chỉ mang đến một sự kiện âm nhạc, mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tinh thần Việt Nam hiện đại, giá trị truyền thống và sáng tạo cùng hòa quyện.

Mỗi bình minh là một cơ hội để đánh thức cảm xúc, để kết nối văn hóa và khởi đầu một hành trình mới với niềm tin, năng lượng và cảm hứng sáng tạo.

5AM Eye-Conic Hà Nội đồng thời là lời chào kết, khép lại chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” - chuỗi sự kiện do Vietnam Airlines phối hợp UBND Thành phố Hà Nội tổ chức, nhằm tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc văn hóa Thủ đô.

Là điểm chạm cuối cùng, 5AM kết nối âm nhạc và di sản trong buổi sớm đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh một Hà Nội vừa cổ kính, vừa trẻ trung, đậm đà bản sắc nhưng cũng không ngừng chuyển mình vươn tới tương lai.