Lý do đằng sau màn tái hợp bùng nổ của nhóm 2NE1 sau 6 năm im ắng

Ngày 18/4, tờ Sports Chosun đưa tin nhóm 2NE1 bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Coachella 2022. Đây là lần đầu sau 6 năm, 4 thành viên xinh đẹp của 2NE1 biểu diễn cùng nhau kể từ Lễ trao giải âm nhạc châu Á Mnet 2015 (MAMA).

Coachella là lễ hội âm nhạc và nghệ thuật lớn nhất Bắc Mỹ, diễn ra tháng 4 hàng năm tại thành phố Indio, bang California, Mỹ. Sự kiện năm nay đã bán hết vé từ nhiều tháng trước.

Nhóm 2NE1 bất ngờ tái hợp tại sân khấu Coachella 2022, ngày 16/4 (giờ Mỹ) (Ảnh: Getty Images).

Lễ hội âm nhạc Coachella 2022 diễn ra vào ngày 16/4 (giờ Mỹ). Những ngôi sao tiêu biểu trong chương trình năm nay gồm Billie Eilish, Harry Styles, Justin Bieber, Snoop Dogg...

Trong buổi diễn, thành viên CL của 2NE1 xuất hiện trên sân khấu với tư cách khách mời của một nhãn hàng. Sau màn solo của CL, cả nhóm 2NE1 xuất hiện và hát ca khúc I am the best. Màn tái hợp của 2NE1 khiến khán giả có mặt tại Empire Polo Ground như vỡ òa, liên tục reo hò. Họ hát, nhảy trên nền nhạc sôi động của nhóm.

Trên sân khấu, CL tâm sự rằng, người hâm mộ luôn mong đợi cả nhóm tái hợp nên cô đã chủ động mời các thành viên cùng biểu diễn trong sự kiện. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn fan thông qua sân khấu Coachella 2022.

Sau 6 năm im ắng, bốn cô gái của 2NE1 đã đứng chung một sân khấu (Ảnh: Instagram).

Màn tái hợp bất ngờ của 2NE1 đang là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội (Ảnh: Getty Images).

Ngày 18/4, CL tiết lộ thêm rằng, cô được mời tham gia lễ hội âm nhạc nổi tiếng, tổ chức tại California, Mỹ. Nữ rapper đã chủ động liên lạc với các thành viên 2NE1 và mời họ cùng tham gia. Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, CL bày tỏ sự biết ơn và cảm thấy may mắn khi được sống trong niềm vui bên những đồng đội cũ và khán giả.

Nữ rapper nói: "Sau khi được mời đến Coachella, tôi đề nghị các thành viên cùng tham gia. Tôi muốn cả nhóm đoàn tụ trước khi quá muộn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ và yêu mến 2NE1 suốt 13 năm qua thông qua màn trình diễn này".

"Vì lẽ đó, sự kiện là ngày quan trọng và ý nghĩa nhất với tôi. Tôi hy vọng các bạn có thể hồi tưởng những cảm xúc tốt đẹp trong quá khứ thông qua khoảnh khắc của hôm nay. Tôi muốn một lần nữa cảm ơn các thành viên đã giúp màn trình diễn tỏa sáng và những người đã làm việc cùng chúng tôi để biến điều này thành sự thật", cô nói thêm.

Park Bom trên sân khấu Coachella 2022 (Ảnh: Getty Images).

Thành viên Sandra Park vẫn giữ được phong độ về nhan sắc (Ảnh: Getty Images).

Minzy trang điểm độc lạ và diện áo crop top khoe eo (Ảnh: Getty Images).

Trưởng nhóm CL chia sẻ lý do muốn 2NE1 trình diễn tại Coachella 2022 (Ảnh: Getty Images).

Cựu trưởng nhóm 2NE1 - CL còn bày tỏ, cô sẽ nỗ lực để cả nhóm có thể biểu diễn cùng nhau lâu dài hơn. Theo tờ Sports Chosun, màn trình diễn tại Coachella được các thành viên trong nhóm bí mật chuẩn bị. Trước đó, họ không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến sự kiện.

Sự kiện nhóm 2NE1 trình diễn tại Coachella 2022 đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng yêu nhạc trẻ xứ Hàn. Từ khóa 2NE1 lập tức lên top thịnh hành trên Twitter với triệu bài đăng, bình luận từ ngày 17/4.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, đa phần khán giả bày tỏ bất ngờ và hạnh phúc khi các thành viên đứng chung sân khấu. Các chuyên gia và người hâm mộ dự đoán, sự kiện tại Coachella 2022 sẽ là bước khởi đầu cho màn tái hợp của nhóm 2NE1 trong tương lai gần.

Nhóm 2NE1 từng là nhóm nhạc nữ hàng đầu của Hàn Quốc và gắn liền với thanh xuân của thế hệ khán giả 8X và 9X (Ảnh: Naver).

Nhóm 2NE1 được thành lập bởi tập đoàn giải trí Hàn Quốc - YG Entertainment và chính thức ra mắt vào năm 2009 với 4 thành viên gồm Sandara, Park Bom, CL, Minji. Nhóm nhanh chóng nổi tiếng và nhận được sự yêu mến của khán giả toàn cầu với các ca khúc như Fire, I Don't Care, Ugly và Lollipop.

Năm 2017, tạp chí Billboard xếp 2NE1 vào danh sách nhóm nhạc nữ Kpop số một của thập kỷ. Nhóm từng bị gián đoạn hoạt động vì scandal đời tư của Park Bom.

Nữ ca sĩ bị vướng bê bối dùng chất cấm vào năm 2014 và cả nhóm buộc phải ngừng hoạt động, các thành viên chuyển hướng phát triển sự nghiệp riêng. Năm ngoái, khi chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, Park Bom thừa nhận, cô luôn thấy có lỗi vì cho rằng, chính scandal của mình đã ảnh hưởng tới hoạt động chung của nhóm.

Lần cuối cùng, bốn cô gái của 2NE1 cùng đứng chung sân khấu trình diễn là tại MAMA 2015. Sau đó, họ tuyên bố tan rã trong sự tiếc nuối của fan vào tháng 11/2016 và phát hành bài hát cuối cùng của nhóm mang tên Goodbye vào tháng 1/2017.