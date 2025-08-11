129BPM - Hành trình đưa hiphop đương đại Việt Nam ra thế giới

Vở diễn do H2Q Dance Company và Goethe-Institut TPHCM đồng sản xuất năm 2024. Chuyến lưu diễn tại George Town Festival 2025 được sản xuất và vận hành bởi MORUA Co.Ltd, với sự đồng hành của Nhà tài trợ vận chuyển AirAsia.

Đây là một sản phẩm nghệ thuật đặc sắc đến từ Việt Nam, lần đầu tiên xuất hiện tại George Town Festival 2025, một trong những lễ hội nghệ thuật biểu diễn uy tín nhất châu Á.

Poster mang đậm dấu ấn nghệ thuật của các nghệ sĩ biểu diễn (Ảnh:George Town Festival).

Dấu mốc này không chỉ đánh dấu sự vươn mình của nghệ thuật sân khấu Việt ra sân khấu quốc tế, mà còn là minh chứng rõ ràng cho cam kết của AirAsia trong hành trình đồng hành, quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới.

129BPM - Hơi thở đương đại của nghệ thuật Việt Nam trên sân khấu quốc tế

Vở diễn 129BPM, do nghệ sĩ Pháp gốc Việt Bùi Ngọc Quân dàn dựng, là một tác phẩm độc đáo kết hợp vũ đạo hiphop, âm nhạc dân gian đương đại và nghệ thuật điêu khắc mềm từ vải.

Lấy cảm hứng từ nhịp tim 129 BPM - khoảnh khắc căng thẳng và bứt phá - vở diễn đưa người xem vào một hành trình khám phá căn tính, sự xung đột và kết nối giữa người với người trong xã hội hiện đại đang đô thị hóa nhanh chóng.

Việc 129BPM được lựa chọn trình diễn tại George Town Festival 2025 không chỉ là niềm tự hào của đoàn nghệ sĩ, mà còn là một bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên một tác phẩm sân khấu Việt Nam góp mặt tại một lễ hội nghệ thuật tầm cỡ châu Á.

Hình ảnh về màn trình diễn đầy nhiệt huyết của các nghệ sĩ (Ảnh:George Town Festival).

Các nghệ sĩ như được đắm chìm vào từng động tác biểu diễn (Ảnh:George Town Festival).

Màn trình diễn đầy hăng say và nhiệt huyết của các nghệ sĩ tại nhà hát Penang (Ảnh:George Town Festival).

Với sự đồng hành của AirAsia, dấu ấn nghệ thuật Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ, mang theo thông điệp về sự sáng tạo, khát vọng vươn tầm trên hành trình hội nhập.

AirAsia - Người bạn đồng hành bền bỉ của nghệ thuật và văn hóa Việt

Trở thành nhà tài trợ vận chuyển cho dự án 129BPM, AirAsia tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược không chỉ ở lĩnh vực hàng không, mà còn ở vai trò cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và thế giới. Trong suốt 20 năm có mặt tại Việt Nam, hãng đã phục vụ hàng triệu lượt khách, đóng góp mạnh mẽ vào việc kết nối Việt Nam với khu vực và toàn cầu.

Với thông điệp “20 năm cùng Việt Nam cất cánh tự hào”, AirAsia không đơn thuần kỷ niệm hành trình dài gắn bó, mà còn thể hiện khát vọng tiếp tục là cánh chim đưa những giá trị, tinh hoa Việt Nam bay xa.

Việc đồng hành cùng 129BPM tại George Town Festival 2025 là một minh chứng sống động cho cam kết ấy: đưa tài năng trẻ Việt, văn hóa Việt, tinh thần sáng tạo Việt tiếp cận với sân khấu quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam một cách mạnh mẽ và bền vững.

AirAsia 20 năm cùng Việt Nam cất cánh tự hào - thông điệp chủ đạo của năm 2025.

AirAsia với danh hiệu Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới 16 năm liên tiếp theo Skytrax, đang khai thác 188 chuyến bay mỗi tuần, kết nối trực tiếp từ các thành phố lớn của Việt Nam như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt và Hải Phòng đến các trung tâm du lịch và văn hóa khu vực như Thái Lan, Malaysia, Campuchia, và mở rộng tới hơn 130 điểm đến toàn châu Á, châu Úc.

