Màn gặp gỡ của Justin Bieber và "ông trùm" Diddy gây chú ý

Truyền thông thế giới đang dành sự quan tâm đặc biệt vào vụ việc "ông trùm nhạc rap" Sean Combs (hay còn gọi là Diddy) bị tạm giam từ ngày 16/9. Sean Combs vướng cáo buộc cưỡng ép, ngược đãi, sử dụng biện pháp tống tiền và bạo lực để kiểm soát nạn nhân.

Sean Combs bị tình nghi dụ dỗ nhiều nạn nhân nam và nữ tham gia vào các buổi biểu diễn tình dục kéo dài nhiều ngày trong tình trạng say thuốc, được gọi là "Freak Offs". Các hành vi phạm tội của Diddy được cho là diễn ra trong quãng thời gian dài, ít nhất từ năm 2009.

Rapper Sean Combs bị tạm giam để điều tra tội ác tình dục gây chấn động làng giải trí thế giới (Ảnh: Getty Images).

Các công tố viên cho biết, nam ca sĩ nổi tiếng đã sử dụng đế chế kinh doanh của mình, bao gồm hãng thu âm Bad Boy Entertainment, để đưa phụ nữ, nam giới mại dâm tham gia vào các buổi biểu diễn tình dục.

Những ngày qua, truyền thông thế giới còn dành sự quan tâm cho Justin Bieber khi một số nguồn tin cho rằng, "hoàng tử nhạc pop" được cho là một nạn nhân của Diddy.

Justin bước chân vào làng giải trí từ năm 15 tuổi. Anh nhận được sự hậu thuẫn từ các "đàn anh", trong đó có Diddy, có cơ hội tham gia các sự kiện của làng giải trí và có sự thăng tiến như vũ bão trong ngành.

Justin Bieber ký hợp đồng với hãng thu âm của rapper Usher khi anh mới 15 tuổi. Anh cũng được Diddy - người từng giúp Usher thăng tiến trong sự nghiệp - dìu dắt ở vai trò cố vấn.

Từ một ca sĩ chuyên hát lại các ca khúc nổi tiếng và đăng tải trên YouTube, Justin chạm tay vào vinh quang, sở hữu nhiều giải thưởng giá trị, là nghệ sĩ có ảnh hưởng và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD. Song, có nguồn tin cho rằng, con đường đến vinh quang của nam ca sĩ cũng chứa đầy nước mắt, sự tổn thương.

Video ghi lại màn gặp gỡ của Justin Bieber và Sean Combs vào năm 2021 gây chú ý trên mạng xã hội (Ảnh: Instagram).

Justin từng có giai đoạn khủng hoảng, tiều tụy về ngoại hình, gặp loạt rắc rối liên quan tới pháp luật. Mối quan hệ của Diddy và Justin trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một loạt các clip và thông tin liên quan tới Justin và Diddy được cư dân mạng "đào lại" và chia sẻ trên mạng xã hội.

Đặc biệt, một video ghi từ năm 2021 giữa Justin Bieber và Diddy trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Video do chính "hoàng tử nhạc pop" đăng tải.

Mở đầu, hai nghệ sĩ ôm nhau chào hỏi thân tình nhưng ở phần sau, nụ cười trên gương mặt của Justin được cho là khá gượng gạo. Trong clip, Diddy có những cử chỉ tiếp xúc thân thiết với Justin Bieber.

Những nghi vấn về góc khuất mối quan hệ giữa Justin và Diddy cũng được đặt ra khi một số MV của "hoàng tử nhạc pop" như Yummy, Where Are U Now, Lonely được cho là chứa thông điệp nhờ giúp đỡ, hé lộ góc tối kinh hoàng của giới giải trí.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Justin Bieber từng tiết lộ, anh phải đấu tranh để tồn tại trong giới giải trí và đối mặt với giai đoạn đen tối, mệt mỏi trong cuộc sống. Giọng ca Baby không nói rõ, anh đã phải trải qua những điều gì.

Diddy là một trong những người đưa Justin Bieber bước vào làng giải trí và chạm tay vào đỉnh vinh quang (Ảnh: News).

Sau khi Diddy bị tạm giam, một số nguồn tin tiết lộ với tờ Daily Mail, Justin thực sự hoảng loạn. Nguồn tin cho hay: "Justin rất bối rối và không muốn phân tích hoặc thảo luận về chuyện này. Anh ấy lựa chọn im lặng. Nhiều người giúp anh ấy trở thành con người như ngày hôm nay đều rất thân thiết với Diddy và điều đó đã hoàn toàn khiến anh ấy gặp khủng hoảng".

Tới hiện tại, Justin chưa lên tiếng về vụ việc của Diddy. Nam ca sĩ 30 tuổi tập trung chăm sóc gia đình, tận hưởng niềm hạnh phúc làm cha.

Ngày 26/9, nam ca sĩ lọt vào ống kính của giới săn tin khi cùng vợ tới một nhà thờ ở Mỹ. Trước đó, anh được bắt gặp vui vẻ khi ra ngoài ăn tối cùng vợ, người mẫu Hailey Bieber.

Justin Bieber xuất hiện tại một nhà thờ ở Mỹ, ngày 26/9 (Ảnh: DM).

Justin Bieber đi cùng vợ, người mẫu Hailey Bieber (Ảnh: DM).

Justin Bieber (SN 1994) là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới hiện nay và được gọi là "hoàng tử nhạc pop". Anh từng giành 2 giải Grammy, 8 giải Juno, 2 giải thưởng Âm nhạc Anh, 26 giải Billboard Music Awards, 18 giải thưởng American Music Awards và 33 lần lập kỷ lục Guinness thế giới.

Tạp chí Time đưa Justin Bieber vào danh sách một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2011. Tờ Forbes vinh danh anh là một trong 10 người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất thế giới vào các năm 2011, 2012 và 2013.

Những năm qua, "hoàng tử nhạc pop" đối diện với nhiều vấn đề trong sự nghiệp. Năm 2022, anh mắc bệnh liệt nửa mặt, phải hủy gần như toàn bộ chuyến lưu diễn toàn cầu để tập trung chữa bệnh. Đến nay, anh vẫn chưa thể trở lại sân khấu ca hát thường xuyên.