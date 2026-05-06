100 hoa hậu, nam vương sẽ diễn thời trang tại tuần lễ sự kiện, triển lãm

Ngày 6/5, Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (công bố thông tin về Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 (VEEW 2026), dự kiến diễn ra từ 30/7 đến 2/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Điểm nhấn của sự kiện là các hoạt động trình diễn trong khuôn khổ Global Fashion Week (Tuần lễ Thời trang Toàn cầu), nơi sẽ quy tụ khoảng 100 hoa hậu, á hậu, nam vương, á vương trong và ngoài nước tham gia với vai trò người mẫu.

Theo ông Lê Trần Đắc Ngọc, Chủ tịch Global Fashion Week, chương trình sẽ có sự góp mặt của nhiều thương hiệu quốc tế đến từ Pháp, Đức, Hàn Quốc…, tạo nên không gian giao thoa giữa thời trang quốc tế và công nghiệp sự kiện.

Ban tổ chức công bố thông tin về Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Với thông điệp “Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam - Shaping Vietnam’s Experience Economy”, Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 được định vị là điểm hội tụ thường niên của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan quản lý trong lĩnh vực sự kiện - triển lãm. Chương trình hướng tới mục tiêu kết nối giao thương, cập nhật công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Vũ Ngoạn Hợp, Quyền Chủ tịch VECA cho biết, VEEW 2026 được thiết kế theo cấu trúc chuyên sâu, tập trung vào các hoạt động kết nối giao thương, cập nhật công nghệ và phát triển nguồn nhân lực ngành tổ chức sự kiện và triển lãm. Các hợp phần chính gồm không gian đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp, trình diễn công nghệ và chuỗi hoạt động tôn vinh các đơn vị tiêu biểu trong ngành.

Đáng chú ý, Ban tổ chức cũng xướng VECA Awards - giải thưởng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho lĩnh vực triển lãm và tổ chức sự kiện. Giải thưởng được kỳ vọng góp phần thiết lập chuẩn mực mới, thúc đẩy sự phát triển bài bản và chuyên nghiệp của ngành.

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động quy mô lớn sẽ được triển khai như Hội nghị Kết nối Kinh doanh và Đầu tư Việt Nam - Quốc tế 2026, không gian trình diễn công nghệ và dịch vụ cưới hỏi, cùng chương trình trải nghiệm văn hóa “Non sông gấm vóc - Một dải Việt Nam - Muôn sắc - Một dòng”.

Bên cạnh đó, các hoạt động ẩm thực do Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm Đầu bếp Việt Nam (VICA) đồng hành sẽ góp phần mở rộng trải nghiệm và kết nối trong sự kiện.

Theo Ban tổ chức, VEEW 2026 ra đời trong bối cảnh ngành sự kiện - triển lãm tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, nhưng vẫn thiếu một nền tảng kết nối đủ quy mô để chia sẻ tri thức, thúc đẩy giao thương và xây dựng tầm nhìn dài hạn.

Với định hướng phát triển trong 5-10 năm tới, VEEW được kỳ vọng từng bước nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch MICE và nền kinh tế trải nghiệm trong khu vực, đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững cho ngành công nghiệp sự kiện trong nước.