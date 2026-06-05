Xác minh du khách nước ngoài mặc phản cảm ở phố cổ Hội An

Sáng 5/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, Đà Nẵng, cho biết đang chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh một du khách nước ngoài ăn mặc phản cảm khi tham quan khu phố cổ Hội An.

Tối 4/6, một du khách nước ngoài mặc áo dài nhưng không mặc quần vô tư đi dạo ở phố cổ Hội An. Nhận thấy cách ăn mặc phản cảm của du khách, một phụ nữ địa phương nhắc nhở và nhờ hướng dẫn viên trao đổi lại với du khách để mặc lại cho phù hợp.

Nữ du khách nước ngoài (bên trái) ăn mặc phản cảm đi dạo ở phố cổ Hội An (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi clip được chia sẻ, nhiều ý kiến không đồng tính với cách ăn mặc của du khách và cho rằng đây là trang phục truyền thống cần được tôn trọng. Nhiều người cũng dành lời khen đối với cách ứng xử văn minh, nhắc nhở du khách ăn mặc phù hợp, góp phần bảo vệ hình ảnh văn hóa địa phương.

Liên quan đến hành động đẹp của người phụ nữ nhắc nhở du khách ăn mặc phản cảm, lãnh đạo UBND phường Hội An cho biết sẽ cố gắng tìm người này và có hình thức biểu dương.

Chủ tịch UBND phường Hội An cũng cho biết trong thời gian qua, lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở du khách ăn mặc không phù hợp khi tham quan phố cổ. Chính quyền cũng tăng cường tuyên truyền, giải thích cho du khách hiểu văn hóa địa phương.