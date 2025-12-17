Vườn hoa bách nhật nở rộ đẹp như trời Âu ở Hà Nội

Vườn hoa bách nhật tại Hà Nội đang bước vào thời điểm nở rộ nhất trong năm. Tại Long Biên, Thảo Nguyên Hoa có diện tích gần 1ha, với 100.000 cây hoa bách nhật trải dài thành từng luống thẳng tắp, khoe sắc hồng tím rực rỡ.

Từ xa nhìn lại, cả khu vườn như một tấm thảm hoa trải dài.

Khung cảnh này thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa không gian thiên nhiên.

Vườn hoa có diện tích trên 1ha với 100.000 cây hoa bung nở rực rỡ (Ảnh: T.V).

Hoa bách nhật nổi bật với những cụm hoa nhỏ hình cầu tròn như nút áo (Ảnh: T.V).

Những ngày cuối tuần, vườn hoa trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình lựa chọn nơi đây để dạo chơi, thư giãn.

Không khí trong lành giúp mọi người tạm rời xa nhịp sống đô thị ồn ào.

Các khu vực trồng hoa được chăm sóc thường xuyên, đảm bảo cảnh quan, không gian xanh góp phần cải thiện môi trường sống trong khu vực. Đây cũng là điểm nhấn cảnh quan giữa lòng đô thị.

Nhiều người chia sẻ cảm giác thư thái khi dạo bước giữa cánh đồng hoa. Không gian yên bình giúp họ giảm bớt căng thẳng sau những giờ làm việc.

Tiếng cười nói xen lẫn giữa sắc hoa tạo nên bức tranh sinh động. Vườn hoa trở thành nơi kết nối mọi người. Đây là giá trị tinh thần mà không gian xanh mang lại.

Những ngày cuối tuần vườn hoa thường đông đúc hơn thường lệ (Ảnh: T.V).

Chị Vũ Thị Nụ (35 tuổi, Hà Đông) tranh thủ những ngày cuối tuần cùng đồng nghiệp đến vườn hoa chụp ảnh lưu niệm.

Để có những khung hình lung linh và bắt trọn nhiều góc đẹp, cô chủ động thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Trước buổi chụp, chị cùng bạn bè thống nhất lựa chọn trang phục tông nâu đất hoặc trắng, kết hợp phụ kiện nhẹ nhàng, tạo cảm giác thanh lịch và hài hòa với không gian thiên nhiên.

Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa không gian thiên nhiên (Ảnh: T.V).

Hoa bách nhật nổi bật với những cụm hoa nhỏ hình cầu tròn như nút áo, có nhiều màu như tím, hồng, trắng, đỏ... mang ý nghĩa về sự kiên cường, tình yêu chung thủy. Cây dễ trồng, ưa nắng và được dùng làm cây cảnh, trang trí, thậm chí còn có công dụng làm thuốc.