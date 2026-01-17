Vịnh Tiên kỳ vọng thành điểm hẹn của dòng khách tỷ đô

Công thức thủ phủ giải trí toàn cầu được “bản địa hóa”

Trên bản đồ du lịch thế giới, Las Vegas, Ibiza, Monaco… đều là những “cỗ máy” tạo dòng khách và dòng tiền bền bỉ nhờ chuỗi sự kiện, lễ hội, show diễn kéo dài 365 ngày/năm. Điểm chung của các thủ phủ này nằm ở khả năng liên tục làm mới trải nghiệm, giữ nhịp tiêu dùng cao và ổn định.

Công thức vàng ấy đang được tái hiện tại Vịnh Tiên - hạt nhân giải trí của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise. Tại đây, giải trí không mang tính thời vụ, mà được thiết kế như một “menu không hồi kết”, nơi mỗi khung giờ đều có lý do để du khách ở lại và chi tiêu.

Trái tim của hệ sinh thái giải trí này là VinWonders Cần Giờ quy mô lên tới 122ha, có số lượng trò chơi hàng đầu thế giới. Với khoảng 200 trò chơi và trải nghiệm đa dạng, VinWonders Cần Giờ hướng tới nhóm khách gia đình, giới trẻ, du khách quốc tế và cả những tín đồ trải nghiệm công nghệ, biểu diễn quy mô lớn.

Thế giới băng tuyết lung linh với ngọn núi tuyết 68m cao nhất thế giới tại “kỳ quan giải trí” VinWonders 122ha trong lòng Vịnh Tiên (Ảnh phối cảnh)

Ngay giữa miền nhiệt đới, VinWonders Cần Giờ mang đến một thế giới băng tuyết kỳ diệu. Tại đây, khu lễ hội tuyết rộng hơn 5ha gây ấn tượng mạnh với ngọn núi tuyết nhân tạo cao nhất thế giới 68m.

Vương quốc Bà Chúa Tuyết sở hữu lâu đài băng đăng tựa như Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc). Những trải nghiệm như leo núi tuyết, trượt băng hay “chạm” Nam Cực giữa rừng biển Cần Giờ tạo nên lợi thế khác biệt hiếm có trong khu vực.

Không khí lễ hội tiếp tục lan tỏa tại Làng Giáng sinh, với ngôi nhà và bưu điện của ông già Noel, các trò chơi mang sắc màu cổ tích như đu quay, cậu bé bánh gừng, Lollyswing, Jump Around, những phiên chợ Giáng sinh sôi động.

Điểm nhấn đặc biệt là trải nghiệm chiêm ngưỡng cực quang trong các hầm tuyết Bắc Cực - một không gian thị giác lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Mạch trải nghiệm tiếp nối liền mạch tại Công viên lễ hội 5 châu, nơi mỗi ngày là một carnival mới. Từ sắc màu rực rỡ của Nam Mỹ, nhịp trống hoang dã châu Phi, sự lãng mạn của lễ hội Valentine, không khí huyền bí Halloween đến tinh hoa văn hóa Việt Nam..., tất cả hòa quyện như một bản giao hưởng đa sắc.

Ở tầng cao hơn của cảm xúc và nghệ thuật, nhà hát Sóng Xanh - được ví như “Sydney Opera House phiên bản Việt” - sẽ sáng đèn hàng đêm với các show trình diễn đỉnh cao. Hơn 5.000 chỗ sẽ luôn được lấp đầy nhờ sự hấp dẫn của kiến trúc tinh tế, sân khấu hoành tráng, công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Ngay phía trước nhà hát là quảng trường ngoài trời sức chứa khoảng 50.000 người, nơi diễn ra các lễ hội, sự kiện âm nhạc, hoạt động cộng đồng suốt bốn mùa. Tại đây, du khách tiếp tục có cơ hội đắm chìm cùng chuỗi concert quốc tế đình đám.

Quảng trường Welcome Park 3,8ha mang kiến trúc độc đáo sẽ là không gian của những sự kiện, lễ hội quốc tế sôi động (Ảnh phối cảnh)

Hệ sinh thái giải trí được hoàn thiện bởi hai sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế trên quy mô 155ha, cùng các tuyến phố thương mại, boutique, nhà hàng, quán cà phê phong cách sống vận hành liên tục. Đây là cấu trúc “all-in-one” giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu trên mỗi lượt khách.

Vịnh Tiên còn sở hữu hệ thống lưu trú đồ sộ với 2 khách sạn 5-6 sao, 27 khách sạn cá nhân hóa do hơn 20 thương hiệu quốc tế vận hành, cùng hàng trăm resort villa mặt biển hoặc hướng biển. Tổng thể này đưa Vịnh Tiên sánh ngang những biểu tượng nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu thế giới.

Điểm hội tụ của triệu dòng khách và dòng tiền bền vững

Với các thủ phủ giải trí toàn cầu, yếu tố quyết định không chỉ là quy mô tiện ích, mà là khả năng tạo dòng khách liên tục và đa tầng. Vịnh Tiên được phát triển theo đúng logic đó.

Hạ tầng kết nối đóng vai trò then chốt. Cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ vừa động thổ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Vịnh Tiên tới trung tâm TP.HCM chỉ còn 13-40 phút, biến nơi đây thành điểm đến thường nhật thay vì điểm du lịch cuối tuần.

Đồng thời, sân bay quốc tế Long Thành - dự kiến khai thác thương mại từ giữa năm 2026 - sẽ mở rộng cánh cửa để Vịnh Tiên đón hàng chục triệu khách quốc tế ghé thăm.

Cầu Cần Giờ động thổ ngày 15/1, đưa Cần Giờ lên vị thế mới trên bản đồ du lịch, đầu tư của TP.HCM (Ảnh: Masterise)

Nhờ vậy, Vịnh Tiên không chỉ thu hút khách lưu trú dài ngày, mà còn hình thành hệ sinh thái khách đa dạng: khách xem show cuối tuần, khách vui chơi trong ngày, khách MICE, khách lễ hội - sự kiện, khách giải trí chuyên đề...

Dòng người đến - đi liên tục giúp thương mại, bán lẻ, dịch vụ và lưu trú duy trì công suất cao quanh năm, tạo nền tảng cho dòng tiền khai thác ổn định và dài hạn của bất động sản.

Không khí sôi động tại văn phòng bán hàng Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Vinhomes)

Song hành với triển vọng tăng trưởng dài hạn đó, chủ đầu tư triển khai loạt chính sách bán hàng ưu đãi trong giai đoạn đầu năm 2026. Khách hàng ký thỏa thuận đặt cọc hoặc hợp đồng mua bán trước ngày 23/1 có cơ hội bốc thăm sở hữu VinFast VF 9 Eco trị giá tới 1,5 tỷ đồng, đi cùng là cam kết lãi suất không vượt quá 9%/năm trong thời gian lên tới 24 tháng.

Trong bối cảnh các thủ phủ giải trí toàn cầu đều chứng kiến chu kỳ tăng giá mạnh khi hạ tầng kết nối hoàn thiện và hệ sinh thái vận hành hoàn chỉnh, Vịnh Tiên đang mở ra cơ hội vàng để nhà đầu tư đón đầu dòng khách, dòng tiền và mở rộng biên độ gia tăng giá trị tài sản trong tương lai.