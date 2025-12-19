Vietravel làm mới thương hiệu, hướng đến trải nghiệm du lịch có chiều sâu

Thành lập năm 1995, trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam còn non trẻ, Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel bắt đầu từ những sản phẩm lữ hành truyền thống, tập trung vào khai thác giá trị văn hóa - lịch sử bản địa và kết nối các điểm đến trong nước.

Qua thời gian, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa thị trường, chuẩn hóa quy trình vận hành và phát triển các dòng sản phẩm phục vụ nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.

Song hành với hoạt động kinh doanh, Vietravel tham gia tổ chức và phối hợp thực hiện nhiều chương trình xúc tiến du lịch, lễ hội văn hóa tại các địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến và thúc đẩy giao lưu du lịch trong nước cũng như quốc tế.

Quá trình phát triển của doanh nghiệp gắn liền với những biến động lớn của thị trường, từ các cuộc khủng hoảng kinh tế, thiên tai cho đến giai đoạn ngành du lịch gần như ngưng trệ vì đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đó, Vietravel tiến hành tái cấu trúc hoạt động, điều chỉnh chiến lược sản phẩm và tăng cường năng lực vận hành nhằm thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi.

Sau 30 năm hoạt động, Vietravel có nhiều thay đổi để thích ứng trong kỷ nguyên mới (Ảnh: Vietravel).

Những giai đoạn khó khăn được xem là phép thử đối với sức bền và khả năng thích nghi của doanh nghiệp, đồng thời tạo tiền đề cho các bước điều chỉnh mang tính dài hạn.

Sau ba thập kỷ hoạt động, Vietravel công bố nhận diện thương hiệu mới như một phần trong chiến lược tái định vị tổng thể. Theo doanh nghiệp, việc làm mới thương hiệu không chỉ dừng ở yếu tố hình ảnh, mà phản ánh định hướng phát triển phù hợp với bối cảnh du lịch hiện đại, nơi hành vi du khách, tiêu chuẩn dịch vụ và vai trò của công nghệ đang thay đổi nhanh chóng.

Trong diện mạo mới, Vietravel lựa chọn sắc xanh làm tông màu chủ đạo, gắn với tinh thần đổi mới và định hướng phát triển bền vững. Biểu tượng Mặt trời - dấu ấn quen thuộc của thương hiệu - được tinh giản và hoàn thiện, thể hiện chuyển động linh hoạt và khát vọng vươn xa.

Cùng với đó, tuyên ngôn “Your Journey - Your Value” nhấn mạnh cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm, hướng tới việc cá nhân hóa trải nghiệm và gia tăng giá trị trong mỗi hành trình du lịch.

Đơn vị luôn đặt trải nghiệm của du khách lên hàng đầu (Ảnh: Vietravel).

Song song với việc tái nhận diện, Vietravel xác lập chiến lược phát triển cho giai đoạn 2025-2035 dựa trên ba trụ cột chính. "Doanh nghiệp xanh" thể hiện cam kết đối với du lịch có trách nhiệm, chú trọng bảo vệ môi trường, gắn kết cộng đồng và gìn giữ giá trị văn hóa bản địa.

"Doanh nghiệp số" tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng cá nhân hóa của du khách.

"Doanh nghiệp kết nối sâu" hướng đến xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, đối tác và địa phương, coi sự đồng hành lâu dài là nền tảng cho phát triển ổn định.

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Du lịch Vietravel - cho biết, việc công bố nhận diện thương hiệu mới là bước tái định vị chiến lược, đánh dấu sự chuẩn bị của doanh nghiệp cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo ông, trong thập niên tới, Vietravel tiếp tục kiên định với ba trụ cột chiến lược, lấy đổi mới sáng tạo và công nghệ làm động lực, đồng thời đặt khách hàng ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động.

Sau 30 năm, Vietravel hiện là một trong những thương hiệu lữ hành quen thuộc với thị trường du lịch Việt Nam, được đông đảo khách hàng và đối tác ghi nhận thông qua mức độ gắn bó và đánh giá dịch vụ.

Việc tái định vị thương hiệu trong dịp kỷ niệm 30 năm được xem là bước chuyển quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của Vietravel, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hệ sinh thái du lịch và gia tăng giá trị bền vững cho các bên liên quan.

Trên nền tảng đã xây dựng, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng thị phần trong nước và quốc tế, đồng hành cùng sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.