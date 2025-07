Việt Nam vô địch tại cuộc thi bánh quốc tế

Cuộc thi Battle of The Pastry & Bakery 2025 diễn ra tại thành phố biển Penang (Malaysia), từ ngày 18 đến 20/7, do Hiệp hội Đầu bếp Penang (Malaysia) tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs).

Sự kiện quy tụ hơn 400 đầu bếp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam… Các đội tuyển tranh tài ở nhiều hạng mục: Bánh cưới, bánh mì nghệ thuật, sô cô la điêu khắc, các tác phẩm đường trang trí…

Đoàn đầu bếp Việt Nam gồm 15 thí sinh đến từ TPHCM, Hà Nội, Vĩnh Long, Đà Nẵng và Phú Quốc (An Giang), do Chi hội Đầu bếp Sài Gòn (thuộc Hiệp hội Du lịch TPHCM) và Liên Chi hội Bánh Việt Nam (thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam) phối hợp tổ chức và dẫn đoàn.

Dưới sự hướng dẫn của Bếp trưởng Lê Thị Kiều Oanh (nghệ danh Kiều Oanh - Cherry), đoàn đã thể hiện xuất sắc năng lực chuyên môn, tinh thần thi đấu quyết liệt và bản lĩnh sân chơi quốc tế.

Trong suốt ba ngày thi đấu, các đầu bếp Việt Nam đã chinh phục ban giám khảo bằng loạt tác phẩm gây ấn tượng mạnh, từ những chiếc bánh cưới tinh tế, các mẫu bánh mì nghệ thuật, cho đến các tác phẩm đường và sô cô la được tạo hình cầu kỳ, sống động như điêu khắc.

Đặc biệt, đầu bếp Dương Minh Trí đã xuất sắc giành 3 Huy chương Vàng cá nhân và được vinh danh với Cúp "Đầu bếp xuất sắc nhất cuộc thi".

Ngay sau khi cuộc thi khép lại, Trưởng Ban giám khảo - Bếp trưởng Kenny Kong (Singapore) - đã gửi thư chính thức đến Hiệp hội Du lịch Việt Nam để chúc mừng đoàn Việt Nam.

Việt Nam đoạt 32 huy chương và Cúp Vô địch Toàn đoàn, Cúp Đầu bếp xuất sắc nhất tại cuộc thi này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong thư, ông viết: "Tôi đã chứng kiến sự nỗ lực bền bỉ, sáng tạo vượt trội và tinh thần đồng đội tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt chuyên nghiệp của Bếp trưởng Kiều Oanh - Cherry, họ đã thể hiện những kỹ năng tinh xảo, từ bánh cưới đến tác phẩm đường nghệ thuật. Đây là chiến thắng xứng đáng và đầy vinh quang".

Chiều 21/7, ngay khi đoàn trở về Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), bà Nguyễn Thị Khánh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM - đã trực tiếp ra đón đoàn.

Với 16 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng và 2 cúp lớn, bao gồm Cúp Vô địch Toàn đoàn và Cúp Đầu bếp xuất sắc nhất, đây là chiến thắng vang dội khẳng định vị thế nghề bánh Việt Nam trên bản đồ ẩm thực quốc tế.