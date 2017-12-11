Về Đồng Nai nhớ ghé thăm Đảo Ó

Đảo Ó giờ đã khác

Đường đi không khó, cách TPHCM khoảng 80km, du khách đi từ đây mất khoảng 3 giờ đến Đảo Ó.

Nếu khởi hành từ chợ Bến Thành, có thể đón xe buýt số 12 ( tuyến Bến Thành – Giang Điền) đến ngã 3 Trị An. Du khách tiếp tục bắt xe buýt tuyến số 19 về thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

Tới đây đi bộ thêm khoảng 800m là tới bến đò Đồng Trường. Bến đò xuồng máy xưa giờ là một bến tàu khang trang, hiện đại được tăng cường thêm đội tàu cao tốc vỏ composite.

Lên Đảo Ó, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên, tạo dáng bên vườn lan, đạp xe qua cây cầu phao nối liền hai ốc đảo và chụp ảnh, ngắm nhìn những chú chim công đi lại trên cỏ kiếm ăn…

Giờ qua Đảo Ó- Đồng Trường đã tiện lợi hơn rất nhiều

Đảo Ó- Đồng Trường đang được đầu tư xây dựng tạo diện mạo mới phục vụ du lịch

Một buổi hội thảo nằm bên trong nhà hàng Cường Thành trên Đảo Ó. Sau 9 tháng đầu tư, Đảo Ó- Đồng Trường giờ đã thay tấm áo mới nhưng vẫn giữ được màu xanh của tự nhiên…

Đó cũng chính là điều quan trọng mà những nhà bảo tồn, những người làm du lịch luôn muốn hướng đến: “Con người hãy hòa vào thiên nhiên và cảm nhận nó chứ không phải bắt thiên nhiên phải thay đổi theo ý của con người!”.

Đảo Ó- Đồng Trường bây giờ đã khác, chỉ sau 9 tháng, khu dịch vụ cơ bản hoàn thành với những ngôi nhà rường gỗ làm nới đón khách và ăn uống, những dãy phòng nghỉ tiện nghi hướng nhìn ra hồ Trị An thơ mộng, cây cầu phao nối liền hai hai đảo làm cho việc di chuyển trở nên tiện lợi hơn đã được thành hình…

Vườn lan trên Đảo Ó

Chú chim công tự do đi kiếm ăn ngoài thiên nhiên

Từ khi có chiếc cầu phao nối hai ốc đảo…

…du khách đi lại thuận tiện hơn rất nhiều

Con đường bên trái là của đảo Đồng Trường, đi qua chiếc cầu phao về bên phải, du khách sẽ quay trở ngược lại Đảo Ó

Đến đây, du khách có cơ hội nếm thử món cá Hoàng Đế nướng muối ớt, cá lăng nấu ngót… nét ẩm thực đặc sắc của ốc đảo giữa hồ Trị An…