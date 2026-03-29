Ngắm thạch nhũ hàng triệu năm tuổi trong hang động sắp mở cửa đón khách

Các hang động Kling, Rục Cà Roòng và A Cu nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc địa giới hành chính xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Đây là các hang động chuẩn bị được đưa vào khai thác du lịch thuộc dự án khám phá bách xanh đá và hang Kling.

Với những nét hoang sơ và kỳ vĩ, các hang động Kling, Rục Cà Roòng và A Cu hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khám phá độc đáo.

Để đến được các hang động Kling, Rục Cà Roòng và A Cu, du khách phải đi bộ qua những lối mòn phủ rêu xanh, băng qua các con suối nhỏ và địa hình đá vôi đặc trưng của vùng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Kling là hang động xuyên núi dài 1km, cửa hang rộng, vị trí trần hang cao nhất khoảng 50m. Trong hang có dòng suối ngầm.

Khu vực cửa hang Kling có không gian rộng lớn với bãi cát mịn nằm dưới vòm đá, trở thành nơi cắm trại đầy hấp dẫn. Tại đây, du khách hòa mình vào vẻ hoang sơ của núi rừng, lắng nghe tiếng chim rừng vang vọng, tiếng gió luồn qua vòm đá, âm thanh rì rào của rừng già hòa cùng hơi mát từ lòng núi và ánh sáng len qua cửa hang.

Tiến sâu vào hang Kling, những khối thạch nhũ đồ sộ hiện ra, tạo nên bức tranh địa chất kỳ vĩ. Điểm nhấn là thử thách chinh phục Bức tường Arem cao khoảng 30m, mang lại trải nghiệm khám phá đầy ấn tượng giữa lòng hang sâu.

Dưới sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ của hướng dẫn viên cùng đội ngũ an toàn, du khách có cơ hội chinh phục vách đá tự nhiên, một trải nghiệm đòi hỏi sự tập trung, thể lực và tinh thần, dành cho những ai yêu thích cảm giác vượt qua giới hạn bản thân giữa lòng hang sâu.

Những khối thạch nhũ với nhiều hình dạng khác nhau hình thành bên trong hang động.

Với hang A Cu, khi vừa bước vào cửa, du khách sẽ choáng ngợp trước hệ thống thạch nhũ, măng đá và nhũ đá với nhiều hình thù độc đáo. Hang động này dài khoảng 600m. Trong hang có các khối thạch nhũ với những tạo hình khác nhau là kết quả của quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm, kết hợp dòng nước ngầm chảy xuyên qua lòng hang, tạo nên bức tranh thiên nhiên huyền bí.

Hang Rục Cà Roòng với không gian yên tĩnh và dòng nước trong xanh chảy qua các tảng đá lớn. Ở đây, du khách có thể hòa mình vào dòng nước mát lạnh để bơi lội, chèo thuyền và thư giãn giữa không gian thiên nhiên trong lành của hang động và rừng nguyên sinh.

Măng đá vươn lên từ nền hang động, tạo nên một bức tranh địa chất kỳ vĩ, vẫn giữ trọn nét nguyên sơ.

Trên hành trình chinh phục các hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng, du khách cũng sẽ đi qua các hang đá trước đây đồng bào Arem (dân tộc Chứt) từng sinh sống. Ngày nay, hang đá trở thành điểm dừng chân trên hành trình trải nghiệm của du khách, nơi nghỉ tạm của bà con khi đi rừng.

Đến với tour du lịch mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng, du khách còn có dịp khám phá rừng bách xanh đá cổ thụ hơn 500 năm tuổi, bám mình trên vách đá dựng đứng.

Các hang động Kling, Rục Cà Roòng và A Cu nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: Google Maps).

