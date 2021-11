Hai từ tuyệt đối không nói với tiếp viên hàng không khi lên máy bay

Dân trí Một chuyên gia hàng không đã chia sẻ kinh nghiệm về hai từ quan trọng mà hành khách tuyệt đối không được nói với tiếp viên khi lên máy bay.

Willis Orlando, chuyên gia vận hành sản phẩm cấp cao của Hãng hàng không giá rẻ Scott, tiết lộ hai từ quan trọng mà hành khách tuyệt đối không được nói với tiếp viên trên chuyến bay. Đó chính là "Tôi say". Theo vị chuyên gia này, vì vấn đề an toàn hàng không, hành khách không bao giờ được nói như vậy cho dù có thể đó chỉ là câu nói đùa.

Có những câu hành khách tuyệt đối không được nói với tiếp viên hàng không khi lên máy bay (Ảnh minh họa).

Vị chuyên gia này cho biết thêm, tiếp viên có thể đuổi hành khách ra khỏi chuyến bay nếu phát hiện người này say xỉn. Nhiều người nhầm tưởng điều này phải do cơ trưởng quyết định, nhưng trên thực tế, nhiều hãng hàng không cho phép tiếp viên có quyền mời vị khách nào phải rời đi nếu phát hiện thấy đó là lý do ảnh hưởng tới an toàn bay.

Ngoài ra, vị khách có thể bị phạt và đối diện với khả năng bị hãng bay đưa vào "danh sách đen" dù có thể đó chỉ là sự hiểu nhầm.

Hiện nay, ngày càng nhiều hãng hàng không đưa ra những mức phạt nặng với hành khách say xỉn, gây rối trên chuyến bay. Người vi phạm có thể đối diện với án tù, cấm bay trong thời gian dài hoặc phạt tiền tới hơn 100.00 USD. Bên cạnh đó, hành khách cũng không được uống bất cứ thứ rượu mạnh nào trước khi lên máy bay.

Cảnh báo này được chuyên gia Orlando đưa ra khi ngành du lịch quốc tế đang có dấu hiệu trở lại với nhiều hãng bay trên toàn cầu khai thác. Dù cố ý hay không, say rượu trên máy bay là một hành vi phạm tội và được coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc máy bay phải chuyển hướng.

Không nên yêu cầu tiếp viên xách hành lý giúp bạn bởi đó không phải là nhiệm vụ của họ (Ảnh minh họa).

Những hành khách gây rối có thể bị hãng bay yêu cầu bồi hoàn phí chuyển hướng thường dao động từ 10.000 đến 80.000 bảng Anh (hơn 301 triệu đồng đến 2,4 tỷ đồng) phụ thuộc vào kích thước máy bay và nơi nó chuyển hướng.

Ngoài câu nói trên, hành khách cũng nên chú ý những hành vi dưới đây để có được chuyến đi đảm bảo an toàn.

Không nói đùa về bom và khủng bố.

Gây gổ đánh nhau với hành khách khác.

Sử dụng điện thoại di động trên chuyến bay.

Không thắt dây an toàn.

Gác chân lên ghế.

Bấm nút yêu cầu tiếp viên mang đồ tới trong trường hợp không cần thiết.

Yêu cầu tiếp viên phải đặt hành lý của mình vào khoang chứa đồ trên máy bay.

Quốc Việt

Theo Mirror