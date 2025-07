Khoảnh khắc thời tiết Hà Nội "trở mặt" trong vài giây, hút triệu lượt xem

Chiều 19/7, khi ngồi trên xe được người thân chở men theo phố Hoàng Thế Thiện ở khu đô thị Sài Đồng (quận Long Biên, Hà Nội), chị Tô Ngọc thư giãn ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường.

Đó là khoảnh khắc bình yên với hàng cây xanh rợp bóng. Tuy trời oi nóng nhưng vẫn có chút gió và nắng nhẹ, tạo cảm giác một buổi chiều tĩnh lặng.

Video cảnh thời tiết Hà Nội thay đổi chỉ trong vài giây hút triệu lượt xem (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Trời bắt đầu chuyển về chiều, ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống khiến khung cảnh càng nên thơ. Bất giác, chị Ngọc lấy điện thoại ra để lưu giữ khoảnh khắc này.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảnh khắc chưa đầy chớp mắt, khung cảnh trước mắt biến đổi khiến chị Ngọc giật mình.

Từ đâu mây đen xuất hiện, kéo theo gió mạnh thổi cuốn trôi mọi vật. Cành cây bắt đầu bị gió quật gãy và rơi xuống lòng đường. Gió mạnh như trận cuồng phong khiến mọi người vội vã phải tìm nơi tránh trú an toàn.

Khoảnh khắc thời tiết Hà Nội "trở mặt" trong vài giây (Ảnh cắt từ clip).

"Chỉ ngay trên cùng một con phố nhưng cảnh tượng thời tiết biến đổi chóng mặt. Trên đường về, tôi còn thấy cảnh mái tôn bay khắp nơi nhưng may mắn kịp tới nhà an toàn", chị Ngọc chia sẻ.

Tối 19/7, chia sẻ video vào trang cá nhân, chị Ngọc bất ngờ khi thấy video lên xu hướng, thu hút hơn triệu lượt xem. Trong đó nhiều người cũng chia sẻ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mình khi chạm trán với cơn dông lốc xảy ra vào buổi chiều.

"Con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên", tài khoản có tên Bình Thanh nhận định.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 16h30 chiều 19/7, nhiều khu vực ở Hà Nội có gió to sau đó mưa lớn. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong khoảng 3-6 tiếng, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Mưa dông diện rộng cũng xuất hiện ở miền Bắc, trong đó nhiều nơi có dông mạnh, lốc xoáy và gió giật mạnh, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trận mưa dông ngày 19/7 không phải do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Wipha (bão số 3).

Hà Nội có mưa lớn chiều 19/7 (Ảnh: Hải Long).

Thời điểm dông lốc xảy ra, tâm bão đang trên vùng biển Bắc Biển Đông, cách vịnh Hạ Long của Việt Nam trên 1000km về phía đông. Hoàn lưu bão Wipha có đường kính khoảng 200-300km (tính từ tâm bão).

Theo dự báo tới đầu giờ chiều 20/7, bão Wipha di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đã mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Thời điểm này bão hoạt động trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đây là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh (trung bình khoảng 20km/h) có vùng mưa lớn và gió mạnh lệch về phía tây và phía nam.

Vị chuyên gia nhận định khoảng gần sáng và ngày 22/7, vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh, mưa lớn và nước dâng. Sóng lớn kết hợp thủy triều ở mức cao có thể gây ngập úng những khu vực trũng, thấp tại ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng (từ trưa và chiều các ngày 21/7-23/7.