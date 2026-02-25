Tưởng nhớ công chúa đã hy sinh tình riêng, giúp mở mang bờ cõi

Ngày 25/2, thành phố Huế tổ chức lễ hội đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề Ngưỡng vọng tiền nhân - dấu thiêng mở cõi.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chương trình lễ hội mùa Xuân - Festival Huế 2026 nhằm tri ân, tưởng nhớ và tôn vinh công chúa Huyền Trân, nhân vật lịch sử có công lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi, góp phần tạo dựng giang sơn, gấm vóc của dân tộc Việt Nam.

Lễ hội đền Huyền Trân được tổ chức nhằm tri ân công chúa đã hy sinh tình riêng, giúp mở mang bờ cõi Đại Việt (Ảnh: Vi Thảo).

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, đặc biệt là hoạt cảnh tái hiện giai thoại công chúa Huyền Trân chia tay người yêu và hành trình xuất gia vạn dặm về làm dâu xứ Chiêm Thành.

Sự kiện đã thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự, vào đền thờ dâng hương, tưởng nhớ hoàng đế Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân.

Trước đó, ban tổ chức đã thực hiện đầy đủ các nghi lễ truyền thống theo đúng phong tục, nhằm cáo yết các bậc tiền nhân cũng như gửi gắm ước nguyện năm mới quốc thái dân an.

Sự kiện đánh dấu 720 năm hình thành và phát triển của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, cho biết lễ hội đền Huyền Trân lần này đánh dấu 720 năm hình thành và phát triển của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế.

Thông qua các nghi lễ và phần hội phong phú, sự kiện hướng đến việc giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc.

Ngoài dâng hương, người dân và du khách còn được trải nghiệm rất nhiều hoạt động văn hóa bên trong không gian lễ hội như biểu diễn ca Huế, bài chòi, thư pháp, các trò chơi dân gian, võ thuật, trình diễn nghề thủ công truyền thống, tranh ảnh.

Người dân dâng hương, tưởng nhớ công chúa Huyền Trân (Ảnh: Vi Thảo).

Theo sử sách, công chúa Huyền Trân (1287-1340) là ái nữ của hoàng đế Trần Nhân Tông. Năm Bính Ngọ 1306, vâng lời cha, công chúa đã gạt tình riêng để nên duyên với vua nước Chăm Pa là Chế Mân. Chính nhờ cuộc hôn nhân này mà mối quan hệ bang giao Đại Việt - Chăm Pa trở nên thân thiết.

Vua nước Chăm Pa đã dâng phần đất của 2 châu Ô và châu Lý (vùng đất từ bờ Nam sông Hiếu, Quảng Trị đến bờ bắc sông Thu Bồn, Đà Nẵng ngày nay) để làm vật sính lễ. Tên vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế phát sinh từ sự kiện này đến nay đã tròn 720 năm.

Để tưởng nhớ công chúa Huyền Trân, người dân đã dựng đền để thờ phụng, truyền tụng nhiều giai thoại về bà.

Năm 2006, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa Huyền Trân ngay dưới chân núi Ngũ Phong (nay thuộc phường An Cựu). Công trình này hoàn thành một năm sau đó nhằm tỏ lòng biết ơn của người dân xứ Huế đối với Huyền Trân công chúa.

Ngày nay, công trình đã trở thành địa chỉ văn hóa tâm linh, đáp ứng nhu cầu tham quan, dâng hương tưởng niệm, chiêm bái của người dân và du khách thập phương.

Định kỳ hằng năm, vào đúng ngày giỗ của công chúa (mùng 9 tháng Giêng), thành phố Huế lại tổ chức lễ hội đền Huyên Trân tại trung tâm văn hóa này để tưởng nhớ, tri ân bà.