Tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm mai táng ban đầu của thân mẫu Bác Hồ

Bà Lê Thùy Chi, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, cho biết, đơn vị đang triển khai dự án bảo tồn, tu bổ di tích lịch sử địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ, tại núi Bân, phường An Cựu.

Dự án sẽ tu bổ nhiều hạng mục như nhà bia, bậc cấp, sân trước nhà bia. Đường dẫn vào khu di tích sẽ được mở rộng, tu sửa, lát gạch.

Cổng chào di tích địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan đang được xây dựng (Ảnh: Vi Thảo).

Chủ đầu tư cũng sẽ xây dựng mới cổng vào di tích bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói ống men vàng; xây dựng kè chắn đất tại vị trí cổng ra vào; sửa chữa biển chỉ dẫn di tích.

Ngoài ra, Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế cũng cho chỉnh trang cảnh quan, xây dựng hàng rào mềm tiếp giáp với các hộ dân, trồng bổ sung cây bóng mát, cây ăn trái tại các vị trí đất trống; trang bị ghế đá, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng dọc đường đi, hệ thống cấp nước tưới cây, camera giám sát an ninh.

Địa điểm mai táng thân mẫu Bác Hồ nằm ở mặt phía Tây của núi Bân (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh từ năm 2008.

Trước đó, năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Huế đã cho xây dựng Nhà bia tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan ngay trên vị trí huyệt mộ cũ của bà.

Đến năm 2023, khu di tích này tiếp tục được chỉnh trang, mở rộng cảnh quan, xây dựng đường đi dạo, địa điểm nghỉ chân, trồng thêm các loại hoa, cây bóng mát phù hợp.

Trong suốt 35 năm qua, công trình nhà bia tưởng niệm được Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế quản lý, tôn tạo, trở thành điểm di tích tâm linh ý nghĩa khi tưởng nhớ về người mẹ hiền của Bác.