Trung Quốc có hầm cao tốc dài nhất đi xuyên núi: Từ vài giờ chỉ còn 20 phút

Trung Quốc vừa tạo ra dấu ấn trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông khi đạt cột mốc quan trọng. Đó là đường hầm cao tốc dài nhất thế giới đi xuyên qua dãy núi Thiên Sơn.

Công trình mang tên đường hầm Thiên Sơn Thắng Lợi, có chiều dài hơn 22km, chạy xuyên qua trung tâm dãy núi Thiên Sơn ở Tân Cương (Trung Quốc), đi vào hoạt động hôm 26/12.

Cùng với đó, cao tốc G0711 Urumqi - Yuli, bao gồm đường hầm Thiên Sơn Thắng Lợi, cũng bắt đầu vận hành cùng ngày, trở thành tuyến đường huyết mạch kết nối các cụm đô thị ở phía bắc và phía nam khu tự trị Tân Cương.

Hầm cao tốc dài nhất thế giới xuyên núi Thiên Sơn Thắng Lợi chính thức thông xe từ 26/12 (Ảnh cắt từ video).

Tuyến cao tốc G0711 Urumqi - Yuli gồm 12 nút giao, 17 đường hầm cùng hàng trăm cây cầu, đường chui. Trong đó, hầm xuyên núi Thiên Sơn Thắng Lợi là hạng mục trọng điểm và phức tạp nhất.

Được biết, cao tốc G0711 Urumqi - Yuli đi qua cảnh quan đa dạng, cho phép du khách chiêm ngưỡng các sông băng của dãy Thiên Sơn, thảo nguyên, thung lũng với rừng cây che phủ, sa mạc Gobi và vùng đất ngập nước.

"Những chuyến đi trong ngày giữa miền bắc và miền nam Tân Cương có thể trở nên phổ biến, thu hút thêm khách du lịch tới đây", ông Hàn Quân, tài xế xe buýt đường dài, nhận định.

Trung Quốc có hầm cao tốc dài nhất đi xuyên núi (Nguồn video: Shanghai Eye).

Ngoài ra, khu vực này giáp với 8 quốc gia, trong đó có Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Pakistan, giữ vai trò kết nối quan trọng với Trung Á.

Điều này có thể giúp gia tăng lượng khách quốc tế trong khu vực và củng cố vai trò Tân Cương như một trung tâm chiến lược của mạng lưới lưu thông.

Trước đó, dự án khởi công từ tháng 4/2020. Song các kỹ sư phải đối mặt với nhiều thách thức do địa hình hiểm trở và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Dãy Thiên Sơn dài 2.500km, chạy qua trung tâm Tân Cương, ngăn cách Urumqi - thành phố lớn nhất phía bắc với Korla - thành phố lớn nhất phía nam.

Theo Tân Hoa Xã, tuyến cao tốc mới giúp thời gian di chuyển giữa 2 thành phố này giảm từ 7 tiếng đồng hồ xuống còn khoảng 3 tiếng.

Hầm cao tốc xuyên núi giúp giảm thời gian di chuyển từ vài tiếng xuống còn 20 phút (Ảnh: Xinhua).

Trong đó, hầm cao tốc dài nhất thế giới Thiên Sơn Thắng Lợi giúp rút ngắn thời gian lái xe qua núi vốn kéo dài vài tiếng xuống chỉ còn 20 phút.

Đường hầm xuyên qua dãy Thiên Sơn ở độ cao khoảng 3.000m so với mực nước biển, nơi nhiệt độ có thể giảm xuống -42 độ C.

Theo kỹ sư trưởng của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Giao thông Tân Cương, nếu áp dụng phương pháp truyền thống, việc xây dựng tuyến cao tốc này có thể kéo dài hơn 10 năm.

Để rút ngắn tiến độ, các kỹ sư đã áp dụng phương án mới thay thế. Cụ thể, thay vì đào một đường hầm duy nhất, họ xây dựng một hầm chính và 2 hầm song song.

Trong đó, hai hầm phụ phục vụ khảo sát địa chất, vận chuyển thiết bị và tiếp cận công trường. Với trường hợp khẩn cấp, một hầm có thể dùng làm lối thoát hiểm và lắp đặt hệ thống thông gió. Bốn giếng đứng được đào từ mặt đất xuống độ sâu gần 700m, giúp thi công đồng thời từ nhiều hướng thay vì chỉ từ hai đầu.

Ông Quách Thắng, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tân Cương, đánh giá, với việc ngày càng nhiều cao tốc chạy qua dãy Thiên Sơn sẽ thúc đẩy ngành cung ứng thương mại hai chiều cũng như tài nguyên du lịch văn hóa giữa miền nam và miền bắc Tân Cương.