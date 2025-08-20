Trung Quốc chiều khách, thắng lớn trong cuộc đua thu hút khách Việt Nam

Trung Quốc thắng thế khi hút khách Việt

Từng trải nghiệm tour Trung Quốc bằng đường bộ với mức giá dưới 5 triệu đồng/người, đầu tháng 8, gia đình chị Thu Bình (phường Long Biên, Hà Nội) chốt tour đi Bắc Kinh - Thượng Hải 5 ngày 4 đêm với giá 10,1 triệu đồng/người. Mức giá nhỉnh hơn, nhưng đây là tour không mua sắm nên gia đình vị khách Hà Nội hài lòng vì có thêm nhiều trải nghiệm.

Không chỉ gia đình chị Thu Bình, dịp hè và dự kiến tới cuối năm nay, các điểm đến ở Trung Quốc được nhận định vẫn là ưu tiên hàng đầu với khách Việt khi du lịch nước ngoài nhờ mức giá cạnh tranh và thuận tiện di chuyển.

Trung Quốc được đánh giá là điểm đến chiều khách bởi có nhiều phân khúc giá tour, dịch vụ phong phú, đáp ứng nhu cầu từng nhóm khách (Ảnh minh họa: Hoàng Tuyết).

"So với mặt bằng chung của các tour nước ngoài, Trung Quốc được coi thắng thế hơn cả bởi sở hữu nhiều ưu thế hấp dẫn khách Việt Nam.

Hiện có đủ loại tour ở nhiều hạng, phân khúc khác nhau để chiều khách. Từ tour giá rẻ 4-5 triệu đồng/khách cũng có cho tới tour cả trăm triệu đồng", đại diện một công ty lữ hành trên địa bàn Hà Nội chia sẻ với phóng viên về nhận định các tour Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên Dân trí, năm nay, nhiều hãng lữ hành ghi nhận lượng khách Việt đặt tour Trung Quốc tăng từ 30% đến 40% so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí có đơn vị nhận mức tăng từ 160% đơn cử như Viettravel. Các tuyến đi Trung Quốc, như đảo Hải Nam, Phượng Hoàng Cổ Trấn hay Trương Gia Giới hiện có mức giá rất cạnh tranh.

Lý giải về sự tăng trưởng này, ông Nguyễn Tiến Đức, CEO HanVina Travel cho biết, nhiều nguyên nhân khiến Trung Quốc trở thành điểm đến vàng với khách Việt trong thời gian gần đây.

Theo ông Đức, thời gian qua có nhiều đường bay thẳng mới từ Việt Nam tới các thành phố lớn ở Trung Quốc được các hãng hàng không mở trong năm nay. Cùng với đó là chính sách visa nới lỏng, thủ tục xin visa đoàn hoặc visa du lịch nhanh gọn, thuận tiện.

Ngoài ra, xu hướng chọn tour không mua sắm được khách Việt ưu tiên. Đây là tour không bắt buộc phải vào điểm mua sắm, giá cao hơn nhưng có nhiều thời gian để khách trải nghiệm hành trình.

"Những yếu tố này giúp tour Trung Quốc năm nay tăng trưởng rõ rệt”, ông Đức phân tích.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, thời gian qua hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đạt được nhiều bước tiến quan trọng, với sự tham gia chủ động từ cấp trung ương đến địa phương, từ chính phủ đến doanh nghiệp.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 1,2 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 78,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung cả năm 2024, lượng khách Trung Quốc đạt trên 3,7 triệu lượt, tăng hơn 114% so với năm 2023 cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là một trong những thị trường khách du lịch quan trọng của nhiều địa phương Trung Quốc.

Dịp cuối năm, tour Trung Quốc dự kiến vẫn bùng nổ

Tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ của dịp hè, các chuyên gia du lịch dự kiến tour mùa đông sắp tới, Trung Quốc vẫn tiếp tục trở thành nơi được nhiều khách Việt lựa chọn.

Ông Nguyễn Tiến Đức, CEO HanVina Travel cho biết, vài năm trở lại đây, nhu cầu khách Việt du lịch mùa đông tới những nơi có tuyết tăng đột biến. Trong đó, Cáp Nhĩ Tân là một trong những điểm đến đáp ứng nhu cầu này nhờ lượng tuyết bao phủ dày vào mùa đông, là một trong 4 nơi sở hữu lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới.

Khách Việt ở Cáp Nhĩ Tân (Ảnh: Tiến Đức).

Trước nhu cầu của khách tăng cao, một số đơn vị mở bán tour từ sớm. Trong đó, các tour sẽ khởi hành vào tháng 12, dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch với mức giá từ 31,9 triệu đồng/khách tour 5 ngày 4 đêm và từ 33,9 triệu đồng/khách tour 6 ngày 5 đêm.

Mức giá bao gồm mọi chi phí trong chuyến đi (từ tiền làm visa, tiền tip cho hướng dẫn viên).

Nếu như mọi năm, khách Việt muốn tới đây phải bay quá cảnh tại một thành phố nào đó tại Trung Quốc, điểm khác biệt nhất năm nay là đường bay thẳng charter (bao nguyên chuyến) chặng Hà Nội - Cáp Nhĩ Tân, qua đó giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống chỉ khoảng hơn 4 tiếng so với 8 đến 10 tiếng như trước kia. Cụ thể, từ tháng 12 năm nay tới tháng 1/2025, công ty mở tour bay charter với tần suất 6 chuyến mỗi tháng.

Theo tìm hiểu, mỗi đoàn thường tối đa 20 khách. Mỗi tháng tối đa đón 5-6 đoàn. Số lượng khách trong đoàn không vượt quá 20 người nhằm đảm bảo cả hướng dẫn viên và du khách thấy thoải mái.

"Dự kiến lượng khách Việt tới Cáp Nhĩ Tân năm nay có thể tăng 100% so với năm ngoái", ông Đức nói.