Trung Quốc: Cà phê trứng luộc bằng nước tiểu trẻ em giá hơn 100.000 đồng/ly

Thức uống gây tranh cãi từ đặc sản địa phương

Đồ uống tưởng chừng kỳ dị này lại được xem là món có giá trị dinh dưỡng theo quan niệm dân gian địa phương. Theo thông tin từ cửa hàng ở thành phố Đông Dương (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), vào cuối tuần, quán có thể tiêu thụ hơn 100 cốc mỗi ngày, cho thấy mức độ tò mò và quan tâm lớn từ khách hàng.

Trứng luộc trong nước tiểu trẻ em vốn là một đặc sản nổi tiếng tại Đông Dương. Người dân địa phương tin rằng nước tiểu của bé trai dưới 10 tuổi có thể giúp cơ thể tỉnh táo vào mùa xuân và tránh say nắng vào mùa hè.

Món cà phê kết hợp trứng luộc trong nước tiểu trẻ em được xem là đặc sản địa phương (Ảnh: South China Morning Post).

Nguồn gốc món ăn này được cho là xuất hiện từ thời nhà Tống. Tương truyền, khi một vị tướng yêu cầu luộc trứng, một người dân đã vô tình sử dụng nước tiểu trẻ em thay cho nước bình thường. Khi bị trách phạt, người này giải thích đây là “thuốc bổ”, có thể giúp giảm đau chân trong suốt một năm. Từ đó, món ăn dần trở thành một phần văn hóa địa phương.

Đến năm 2008, trứng luộc nước tiểu trẻ em được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Đông Dương.

Tại quán cà phê nói trên, những quả trứng sau khi được luộc trong nước tiểu trẻ em sẽ được rang lại để tạo độ giòn, sau đó đặt lên trên ly cà phê. Khách hàng có thể ăn riêng hoặc trộn vào cà phê để thưởng thức.

Một nhân viên cho biết, món này ban đầu được quảng bá là “đặc sản địa phương sáng tạo”, nhằm thu hút những người thích trải nghiệm mới lạ.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế không ủng hộ việc tiêu thụ món ăn này. Bác sĩ Huang Jian tại Bệnh viện Trung tâm thành phố Kim Hoa cho rằng nước tiểu là chất thải của cơ thể, không mang lại lợi ích dinh dưỡng và có thể gây mất vệ sinh. Dù vậy, ông cũng cho biết vẫn tôn trọng phong tục địa phương, nơi món ăn này tồn tại như một phần văn hóa truyền thống.

Sau khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự hoài nghi và lo ngại về vấn đề vệ sinh. Một người đặt câu hỏi: “Liệu có đảm bảo an toàn khi sử dụng trứng luộc kiểu này không?”.

“Tôi là người địa phương nhưng chưa bao giờ dám thử, nghe đã thấy sợ”, một người khác chia sẻ.

Trước làn sóng tranh cãi, quán cà phê đã quyết định rút món đồ uống này khỏi thực đơn.

Trào lưu cà phê “độc lạ” nở rộ

Những năm gần đây, nhiều quán cà phê tại Trung Quốc liên tục tung ra các loại đồ uống “lạ đời” nhằm thu hút khách, như cà phê kết hợp đầu vịt om hay rắn phơi khô. Dù gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội, không phải sản phẩm nào cũng được công chúng đón nhận, đặc biệt khi liên quan đến yếu tố vệ sinh và sức khỏe.

Năm ngoái, một loại cà phê rắc bột gián từng gây sốt khi xuất hiện tại một bảo tàng chủ đề côn trùng. Mỗi ly có giá khoảng 45 tệ (khoảng 172.000 đồng), bán ra hơn 10 ly mỗi ngày, chủ yếu thu hút giới trẻ tò mò trải nghiệm.

Món cà phê gián xay từng gây tranh cãi tại Trung Quốc (Ảnh: South China Morning Post).

Dù một số người nhận xét hương vị “không đáng sợ như tưởng tượng”, nhiều ý kiến vẫn tỏ ra e dè, cho thấy ranh giới mong manh giữa sáng tạo và sự chấp nhận của công chúng đối với các món đồ uống kỳ lạ.

Cách đây vài tháng, một quán cà phê tại thành phố Giang Du cũng gây chú ý khi ra mắt cà phê pha cùng ruột heo nấu chín.

Thức uống này được pha từ cà phê và sữa, kết hợp với nước luộc ruột heo và phần lòng non. Giá bán là 32 tệ (khoảng 116.000 đồng) mỗi ly. Món uống có ba cấp độ mùi vị: Nhẹ, trung bình và đậm. Cấp độ càng cao, mùi ruột heo càng rõ.

Chia sẻ về ý tưởng, anh Zhang Yuchi cho biết: “Ruột heo kho là món ăn được yêu thích ở Giang Du. Tôi nghĩ đến việc kết hợp với cà phê để quảng bá cho quán cũng như đặc sản địa phương”.

Theo chủ quán, ruột heo được mua từ một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, sau đó lấy nước luộc để pha vào cà phê. Mỗi ly sử dụng đúng 6g nước luộc - con số được tính toán sau nhiều lần thử nghiệm nhằm giữ cân bằng hương vị.

“Chúng tôi muốn khách cảm nhận được đặc trưng của ruột heo nhưng không làm mất đi vị cà phê”, anh nói, đồng thời mô tả hương vị món uống là sự pha trộn mặn – ngọt, giống như “phô mai mặn”.

Ly cà phê để nguyên đầu vịt om cũng từng gây tranh cãi (Ảnh: South China Morning Post).

Dù một số thực khách cho rằng việc thử nghiệm nguyên liệu mới là điều bình thường, nhiều người khác lại phản đối: “Thật nực cười. Tôi thích cà phê và cũng ăn ruột heo, nhưng không phải là kết hợp cả hai với nhau”.

Trào lưu cà phê “độc lạ” không phải hiếm tại Trung Quốc. Đầu năm nay, một quán ở Vân Nam gây xôn xao khi cho sâu chiên giòn vào cà phê. Tại Giang Tây, một cửa hàng khác còn sáng tạo đồ uống pha ớt chiên và bột tiêu cay.