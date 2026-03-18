Tranh cãi bát bún ở Hà Nội giá 80.000 đồng

Tranh cãi quanh mức giá 80.000 đồng

Tới Hà Nội kết hợp công việc và du lịch, Lê Nhựt Quan (sống ở TPHCM) trải nghiệm ẩm thực quanh khu vực chợ Đồng Xuân để quay video, chia sẻ lên kênh cá nhân.

Bước vào quán ăn trong ngõ, Quan gọi bát bún riêu cua thêm topping gồm giò, bò, tóp mỡ, ốc.

"Sau khi chuẩn bị xong bát bún, chủ quán báo giá 80.000 đồng. Tôi vẫn vui vẻ vì chủ quán thân thiện", chàng trai chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nhựt Quan cho biết, anh không phàn nàn về mức giá của bát bún riêu (Nguồn: Kênh Quan Không Gờ).

Sau khi đoạn video ghi lại cuộc trao đổi giữa Quan và chủ quán được đăng tải, cư dân mạng nổ ra tranh cãi quanh mức giá 80.000 đồng.

Nhiều người cho rằng, mức giá đó quá đắt và du khách bị "chặt chém". Ở góc nhìn khác, một số thực khách nêu quan điểm, mức giá phụ thuộc chất lượng nguyên liệu, chi phí đầu vào cũng như vị trí kinh doanh của quán.

"Bát bún mà tôi ăn có đầy đủ riêu cua, bò, ốc, tóp mỡ, giò, còn bún riêu cua không topping giá 30.000 đồng, bún riêu cua thêm ốc có giá 60.000 đồng. Mọi người có thể tự lựa chọn theo nhu cầu của bản thân", chàng trai nhớ lại.

Anh cho rằng, mức giá 80.000 đồng chấp nhận được. Bởi, khu vực chợ Đồng Xuân nằm ở trung tâm thành phố giá cả không thể rẻ như nhiều nơi khác.

Tô bún riêu cua với ốc, giò, bò, tóp mỡ (Ảnh: Chụp màn hình).

Giá cao do chi phí nguyên liệu tăng?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nữ chủ quán bún cho biết, bản thân bức xúc vì thông tin lan truyền chưa phản ánh đầy đủ sự việc.

Theo chủ quán, mức giá 80.000 đồng/bát mà vị khách ăn không phải là giá “cố định” của quán. Đây là giá một bát bún có gọi thêm topping (nhiều loại đồ ăn đi kèm) dịp Tết.

Cụ thể, vị khách đến quán ăn vào thời điểm vừa qua Tết, giá nguyên liệu, đặc biệt là ốc tăng cao, nguồn hàng khan hiếm nên giá bún ốc cơ bản được điều chỉnh từ 50.000 đồng lên 60.000 đồng/bát.

Nếu khách gọi thêm các loại topping như thịt bò, giò… thì mỗi phần sẽ cộng thêm 10.000 đồng. Với một bát đầy đủ gồm ốc, riêu cua, bò và giò, tổng giá sẽ là 80.000 đồng.

"Trước khi khách ăn tôi đã báo giá rõ ràng từng món cũng như lý do tăng giá. Khách đồng ý rồi tôi mới làm bún, chứ không phải tôi tự ý làm rồi nâng giá”, chủ quán nói.

Chị cũng cho biết, việc tăng giá chỉ mang tính thời điểm do chi phí đầu vào và nhân công dịp Tết đều tăng. Sau rằm tháng Giêng, giá nguyên liệu hạ nhiệt, quán đã điều chỉnh về mức cũ. Hiện tại, bún ốc cơ bản có giá 50.000 đồng/bát, gồm riêu, bún và ốc.

Chủ quán cũng khẳng định đã kinh doanh nhiều năm, luôn bán theo giá thị trường và thông báo rõ ràng với khách đến quán nếu tăng giá. Việc một số nội dung bị cắt ghép, lan truyền trên mạng đã gây hiểu lầm, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động kinh doanh của quán.

“Tôi mong thông tin được nhìn nhận đầy đủ, khách ăn gì trả tiền nấy, không có chuyện tự ý “đội giá” để ăn lãi nhiều như trên mạng nói”, chủ quán chia sẻ.