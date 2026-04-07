Tay vợt hàng đầu thế giới bất ngờ thấy sân pickleball có mặt khắp Việt Nam

Tới Việt Nam tham dự một giải đấu hồi đầu tháng 4 và tranh thủ lúc rảnh rỗi, Top 4 tay vợt pickleball quốc tế Christian Alshon có dịp thăm thú trải nghiệm cuộc sống ở Hà Nội.

Ngôi sao người Mỹ tới nhiều điểm đến nổi tiếng ở Thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, phố cổ, chùa Trấn Quốc, Nhà thờ Lớn... Đặc biệt, Christian thấy bất ngờ khi môn thể thao pickleball đang phủ kín ở khắp nơi tại Việt Nam.

Tay vợt người Mỹ ghé thăm Hoàng thành Thăng Long (Ảnh: Christian Alshon).

Khi tham quan Hoàng thành Thăng Long - Di sản được UNESCO vinh danh vào năm 2010, anh ngạc nhiên khi thấy một sân pickleball nhỏ gọn được thiết kế để giải trí hàng ngày.

"Tôi đang ở trung tâm của Hoàng thành Thăng Long vốn là điểm đến lớn để du khách từ khắp nơi trên thế giới tới tìm hiểu. Có cột cờ lớn tại đây và ngay gần đó là một sân pickleball. Ai mà tin nổi lại có sân tập ở đây", anh nói.

Cũng trong chuyến đi này, anh xuống Hầm Cơ yếu nằm trong khuôn viên của Hoàng thành Thăng Long. Đây vốn là di tích cách mạng đặc biệt.

Căn hầm được xây dựng vào năm 1966 thuộc khu A, là nơi làm việc tuyệt mật của Cục Cơ yếu, giữ vai trò quan trọng trong việc giữ thông tin liên lạc, chống bom đạn và khí độc trong chiến tranh.

Kể từ tháng 8/2025, khu vực này lần đầu tiên mở cửa đón khách tới tìm hiểu về lịch sử kháng chiến chống Mỹ tại Hoàng thành Thăng Long.

Nhà thờ Lớn là điểm đến không thể bỏ qua với nhiều khách nước ngoài khi tới Hà Nội (Ảnh: Christian Alshon).

Hành trình khám phá tiếp theo của vị khách người Mỹ là trải nghiệm không gian náo nhiệt xung quanh Nhà thờ Lớn. Công trình được xây dựng vào năm 1884 đến năm 1888, mang dấu ấn Đông Dương với vẻ cổ kính độc đáo và không kém phần lãng mạn.

Phong cách kiến trúc đặc trưng của Nhà thờ Lớn Hà Nội là kiểu Gothic trung cổ châu Âu, được xem là đỉnh cao khoa học kỹ thuật xây dựng và rất thịnh hành trong thế kỷ 12 và thời Phục Hưng châu Âu.

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Nhà thờ Lớn được xem là nhân chứng lịch sử, chứng kiến sự thay da đổi thịt của Hà Nội trong suốt nhiều thế kỷ. Mặc dù có nhiều công trình hiện đại mọc lên xung quanh nhưng Nhà thờ Lớn vẫn là một công trình kiến trúc tạo được dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân Hà Nội và du khách gần xa.

Khi dạo trên đường phố, tay vợt người Mỹ cũng tranh thủ chụp lại nhiều khoảnh khắc đời thường. Đó là những cảnh tượng bình dị ở phố cổ Hà Nội với những người bán hàng rong đẩy xe trên phố và dòng người điều khiển xe máy chạy tấp nập ngược xuôi.

Rời trung tâm Hà Nội để tới Vườn quốc gia Ba Vì, chàng trai người Mỹ tiếp tục bày tỏ sự thích thú khi thấy sân pickleball xuất hiện ở đây. Trong loạt ảnh chụp tại Ba Vì, anh cho biết "không ngạc nhiên thêm nữa vì sân pickleball phủ sóng khắp nơi ở Việt Nam".

Hành trình đến Việt Nam của Christian được nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới theo dõi. Trong đó, không ít người cho biết muốn theo chân của tay vợt người Mỹ để tới Việt Nam khám phá vào một ngày không xa.