Trải nghiệm Sơn Đoòng - Đặc quyền dành riêng cho khách hàng UOB

Khi hành trình khám phá trở thành đặc quyền

Du lịch mạo hiểm đang trở thành một trong những xu hướng phát triển nhanh nhất tại Đông Nam Á. Theo Báo cáo của Research & Markets (2025), quy mô thị trường du lịch mạo hiểm toàn cầu tăng mạnh, từ 351,57 tỷ USD năm 2024 lên 421,89 tỷ USD năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 20%.

Tại Việt Nam, lượng khách tham gia các tour khám phá thiên nhiên, leo núi và mạo hiểm cũng đang gia tăng. Quảng Trị - nơi sở hữu hệ thống hang động kỳ vĩ, đang được du khách quốc tế yêu thích.

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, Ngân hàng UOB Việt Nam hợp tác cùng Oxalis Adventure triển khai chương trình ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng UOB tại Việt Nam, Singapore, Myanmar, Indonesia và Thái Lan.

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Công ty TNHH Oxalis và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: UOB Việt Nam).

Khách hàng sở hữu thẻ UOB tại các quốc gia nói trên sẽ được giảm 10% khi đặt các tour du lịch mạo hiểm của Oxalis như Sơn Đoòng, hang Én, Tú Làn, hang Va, hang Tiên. Ưu đãi này không chỉ thể hiện sự tri ân, mà còn là cách UOB mang đến những trải nghiệm khác biệt, gắn kết với thiên nhiên.

Khách hàng UOB tại Việt Nam bao gồm khách hàng sở hữu thẻ tín dụng, ghi nợ, tài khoản thanh toán hoặc tiền gửi tại ngân hàng, có cơ hội nhận được chuyến du lịch thiết kế riêng khám phá tour Sơn Đoòng vào mùa hè 2026.

Cơ chế tích điểm được thiết kế linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng tham gia thông qua các giao dịch quen thuộc hàng ngày. Cụ thể, với mỗi giao dịch chi tiêu bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, khách hàng sẽ được tích điểm tương ứng: 1 điểm cho giao dịch bằng Việt Nam đồng, 2 điểm cho giao dịch bằng ngoại tệ và 10 điểm cho mỗi 10 triệu Việt Nam đồng chi tiêu trên thẻ. Mỗi thẻ tín dụng được phê duyệt thành công sẽ được cộng thêm 5 điểm thưởng.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể tích điểm thông qua các sản phẩm tiền gửi và thanh toán. Mỗi 1 triệu đồng số dư trung bình hằng tháng trong tài khoản thanh toán (CASA) sẽ tương ứng với 1 điểm; tiền gửi có kỳ hạn mở mới hoặc tái tục được tính 1 điểm cho mỗi 10 triệu đồng.

Ngoài ra, khi thanh toán hóa đơn qua ứng dụng UOB TMRW Vietnam với giá trị từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng cũng được nhận thêm điểm thưởng tương ứng.

10 khách hàng với tổng số điểm tích lũy cao nhất từ việc sử dụng các sản phẩm ngân hàng của UOB Việt Nam, trong chương trình tích điểm cuối năm, sẽ nhận được chuyến thám hiểm Sơn Đoòng thiết kế riêng cho UOB Việt Nam vào mùa hè 2026.

Cơ hội tham gia hành trình do UOB và Oxalis tổ chức là một đặc quyền hiếm có, mang lại cho khách hàng trải nghiệm “một lần trong đời” tại kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng toàn cầu.

Sơn Đoòng - hành trình không dành cho số đông

Vừa qua, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được World Travel Awards 2025 vinh danh “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam” và “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á”. Đây là lần đầu tiên một khu du lịch tự nhiên của Việt Nam được vinh danh đồng thời ở cả hai hạng mục của WTA.

Ẩn mình giữa rừng già Phong Nha - Kẻ Bàng, Sơn Đoòng là biểu tượng kỳ vĩ của thiên nhiên Việt Nam, được mệnh danh là hang động lớn nhất thế giới. Mỗi năm, chỉ khoảng 1.000 du khách được cấp phép chinh phục. Chính giới hạn đó biến Sơn Đoòng thành trải nghiệm không dành cho số đông, mà cho những người thật sự xứng đáng.

Hang Sơn Đoòng, nơi được kỷ lục Guinness công nhận chính thức là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới (Ảnh: Oxalis).

Với “Trải nghiệm Sơn Đoòng - Đặc quyền dành riêng cho khách hàng UOB”, ngân hàng mang đến cơ hội hiếm hoi để khách hàng được chạm đến kỳ quan này theo cách riêng.

Đây sẽ là trải nghiệm được thiết kế riêng cho từng cá nhân, nơi mỗi bước đi là một câu chuyện và mỗi khoảnh khắc là dấu ấn không thể quên.

“Đây không chỉ là hành trình khám phá thiên nhiên, mà còn là hành trình khám phá chính mình. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng những giá trị vượt lên trải nghiệm vật chất là cảm xúc, là niềm tự hào khi được góp phần lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới. Một hành trình không dành cho số đông mà dành cho những người xứng đáng”, đại diện UOB chia sẻ.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính cá nhân UOB Việt Nam chia sẻ tại buổi công bố (Ảnh: UOB Việt Nam).

Thông qua hợp tác với Oxalis - thương hiệu du lịch mạo hiểm hàng đầu Việt Nam, UOB khẳng định vị thế của mình như một ngân hàng đồng hành cùng phong cách sống đẳng cấp, tinh tế và có chiều sâu.

Sự kết hợp này được kỳ vọng mở ra chuẩn mực mới của du lịch bền vững: nơi sang trọng không nằm ở vật chất, mà ở trải nghiệm khác biệt, gắn kết con người với thiên nhiên.

Với những đặc quyền mang dấu ấn cá nhân, UOB không chỉ mở ra cánh cửa đến Sơn Đoòng, kỳ quan thiên nhiên mang tầm thế giới mà còn viết tiếp hành trình thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng.