Trải nghiệm show diễn chỉ có trong 3 tháng hè tại Cát Bà, giá vé từ 550.000 đồng

Từ ngày 30/5 đến đầu tháng 9, mỗi đêm trên đảo Cát Bà, người dân và du khách được trải nghiệm chương trình nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, khi show diễn “Bản giao hưởng Đảo Xanh” biến mặt vịnh thành một sân khấu của trình diễn thể thao mạo hiểm kết hợp pháo hoa, laser, ánh sáng và âm nhạc.

Show diễn có mức giá vé chỉ từ 550.000 đồng khi đặt qua ứng dụng Sun Paradise Land.

Dưới đây là những lý do du khách nên cân nhắc dành một buổi tối trong hành trình tại Cát Bà để thưởng thức show diễn này.

Show 2 kỷ lục Guinness chỉ diễn trong 3 tháng hè, duy nhất tại Cát Bà - không lặp lại

“Bản giao hưởng Đảo Xanh” được Sun Group kiến tạo chỉ trong 2 tháng. Show diễn do những đơn vị sản xuất hàng đầu thế giới là H2O Events và LaserVision tham gia sản xuất. “Bản giao hưởng Đảo Xanh” được lấy cảm hứng từ truyền thuyết nàng tiên hạc Cát Bà và thuyết Ngũ hành, tái hiện dòng chảy thiên nhiên bằng ngôn ngữ công nghệ trình diễn: jetski, flyboard, jetsurf, laser, pháo hoa, laser và âm nhạc.

Điểm đặc biệt là ngay trước thềm khai màn, show đã vượt qua 3 vòng kiểm định khắt khe để xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới chưa từng có tiền lệ là: “Show diễn jetski bắn pháo hoa có đội hình lớn nhất thế giới” và “Vận động viên flyboard thực hiện nhiều cú nhào lộn nhất trong một phút”.

Du khách không nên bỏ lỡ trải nghiệm show trong lịch trình đến Cát Bà mùa hè.

Vào 5 đêm mỗi tuần (thứ 3, 5, 6, 7 và chủ nhật), show diễn mở đón khách tới trải nghiệm từ 20h30 đến 21h. Trong suốt 3 tháng hè, du khách đến Cát Bà sẽ có cơ hội đến khán đài và trực tiếp trải nghiệm màn trình diễn này.

Mức giá hấp dẫn cho show diễn tầm cỡ quốc tế

Hiện tại, vé ngồi khán đài của show “Bản giao hưởng Đảo Xanh” được mở bán với mức giá hấp dẫn khi mua theo số lượng hoặc gói kết hợp ăn tối tại nhà hàng ven biển mới.

Show diễn lấy hình tượng nàng tiên hạc Cát Bà làm nguồn cảm hứng.

Vé lẻ có giá niêm yết 1 triệu đồng và 1,2 triệu đồng vào riêng thứ 6 và thứ 7. Tuy nhiên, khi đặt vé qua ứng dụng Sun Paradise Land, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi lên đến 45%, với giá chỉ còn 550.000 đồng và 750.000 đồng cho thứ sáu và thứ bảy. Vé ngồi mang đến trải nghiệm trọn vẹn với góc nhìn toàn cảnh sân khấu mặt nước, âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng đồng bộ.

Khán giả thích thú trải nghiệm show.

“Tôi thấy rất may mắn khi tình cờ ở Cát Bà đúng ngày khai màn. Bất ngờ nhất với tôi chính là mức độ phức tạp và cao cấp mà công nghệ của show diễn mang lại, khiến khán giả như được du hành vào vũ trụ với sự kỳ ảo và vô cùng sống động. Phải đứng tại đây chứng kiến khung cảnh này mới thấy hết được độ ấn tượng của show diễn”, anh Ryan, du khách đến từ Mỹ, thuật lại cảm xúc sau show diễn khai màn.

Khán đài là vị trí lý tưởng để tận hưởng trọn vẹn show diễn.

Các gói dành cho nhóm 2-3 người hoặc gói xem show kết hợp dùng bữa tại The Sea Beach Club hoặc The Forest Beach Club có giá trên qua ứng dụng Sun Paradise Land chỉ từ 850.000 đồng, bao gồm cả quà tặng đặc biệt là một lon hoặc cốc bia thủ công Sun Kraftbeer 500ml. Đây là lựa chọn phù hợp cho du khách nếu muốn tận hưởng trọn vẹn buổi tối tại Vịnh trung tâm: thưởng thức ẩm thực Cát Bà, thư giãn bên bãi biển và khép lại bằng một show diễn mãn nhãn trên mặt nước.

Với chính sách giá linh hoạt và ưu đãi giới hạn theo mùa, việc đặt vé sớm qua ứng dụng không chỉ giúp tiết kiệm mà còn đảm bảo vị trí ngồi đẹp tại khán đài - nơi duy nhất cảm nhận trọn vẹn quy mô và chiều sâu của chương trình trình diễn tầm quốc tế này.

Di chuyển dễ dàng, nối dài loạt trải nghiệm từ show diễn

Không chỉ riêng show diễn, hành trình đến "Bản giao hưởng Đảo Xanh" còn được tối ưu để trở thành một trải nghiệm trọn vẹn từ đầu đến cuối. Du khách có thể dễ dàng di chuyển bằng tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, chỉ mất chưa đến 15 phút để đến trung tâm đảo, tránh tắc đường và rút ngắn thời gian đáng kể so với các phương tiện truyền thống. Từ ga đến, các tuyến xe bus điện, xe điện hoạt động liên tục, kết nối trực tiếp đến các trải nghiệm giải trí - ẩm thực khu vực Vịnh trung tâm.

Chợ đêm Vui-Fest.

Một buổi tối tại Cát Bà vì thế không chỉ dừng lại ở việc xem show. Trước hoặc sau giờ diễn, du khách có thể dạo bước trong không gian sôi động của chợ đêm Vui-Fest ngay kế bên, thưởng thức các món đặc sản địa phương, hòa cùng không khí sôi động của minishow với các nghệ sĩ quốc tế, thử vận may với các trò chơi tương tác, mua sắm quà lưu niệm hoặc đơn giản là tận hưởng ly bia thủ công mát lạnh, ngắm nhìn khung cảnh biển hè tại chuỗi nhà hàng The Sea Beach Club và The Forest Beach Club. Toàn bộ khu vực được quy hoạch đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa giải trí hiện đại tầm cỡ quốc tế, ẩm thực đặc sắc và không gian mở hướng biển.

Cát Bà hấp dẫn du khách với nhiều trải nghiệm độc đáo.

Du khách khi đến Cát Bà dịp này, có thể cân nhắc dành 30 phút ngồi tại khán đài, để cảm nhận một Cát Bà hoàn toàn khác - mới mẻ, với nhiều điều độc đáo từ show diễn “Bản giao hưởng Đảo Xanh”.