Lễ 30/4: Bay nội địa đắt đỏ, khách đi Thái Lan vé gần 10 triệu đồng

Cứ đến nghỉ lễ 30/4-1/5 hàng năm, gia đình chị Bùi Thanh Hằng (phường Xuân Phương, Hà Nội) luôn sắp xếp một chuyến đi để cả nhà được xả hơi bởi đây là dịp nghỉ hiếm hoi của cả bố mẹ và con cái.

Tuy nhiên năm nay, chị Hằng vẫn băn khoăn chưa biết nên chọn điểm đến trong nước hay tranh thủ đưa gia đình xuất ngoại vài ngày.

Giá vé máy bay chặng Hà Nội – Đà Nẵng khứ hồi giá 7,2 triệu đồng/khách (Ảnh chụp từ màn hình).

Kiểm tra giá vé chặng Hà Nội - Đà Nẵng với lịch trình đi ngày 28/4 và về ngày 3/5, vị khách Hà Nội nhẩm tính giá vé 2 chiều khoảng 7,2 triệu đồng/người. Như vậy, cả gia đình 4 thành viên chỉ tính riêng chi phí vé máy bay gần 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi tính toán chuyển hướng chọn chuyến bay Hà Nội - Bangkok, vị khách bất ngờ vì vé quốc tế chặng ngắn cũng tăng chóng mặt, giá vé gấp đôi thông thường.

"Bình thường giá vé chặng này chỉ khoảng 2,5 triệu đồng tùy hãng, nhưng hiện tại giá đã lên mức hơn 5 triệu đồng một chiều. Giá vé tăng nhanh khiến tôi phải cân nhắc bài toán chi phí", chị Hằng phân tích.

Những băn khoăn của chị Hằng cũng là điều khiến nhiều du khách đang tính toán trong kỳ nghỉ 30/4 năm nay. Cũng như mọi năm, nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ tăng mạnh khiến vé máy bay nhiều chặng tăng giá, nhanh chóng hết chuyến ở các khung giờ thuận tiện dù các hãng đã bổ sung thêm lượng vé.

Dữ liệu thống kê từ các hãng hàng không cho thấy, nhu cầu tăng nhanh tập trung vào chiều 29/4, 30/4 và ngày 3/5 đến 4/5. Trên trục Hà Nội, TPHCM, giá vé một chiều phổ biến từ 3,5 triệu đồng tới 5 triệu đồng tùy từng giờ bay và hãng khai thác.

Theo khảo sát của phóng viên, các chuyến Hà Nội, TPHCM ngày 27/4 đến ngày 29/4 của Vietnam Airlines chỉ còn ít ghế phổ thông với giá chạm trần gần 3,5 triệu đồng một lượt. Phần lớn vé còn lại là những hạng ghế cao hơn. Chiều về ngày 2/5 tiếp tục duy trì mức giá cao.

Tương tự, các chuyến bay được Vietjet khai thác có giá từ 5,5 triệu đồng cho cặp vé khứ hồi. Trong khi vé của Bamboo Airways ở ngưỡng từ 6,1 triệu đồng/khách cả chiều đi và về.

Các đường bay du lịch từ Hà Nội, TPHCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt cũng ghi nhận mức giá cao hơn ngày thường, phổ biến từ 2,5 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng mỗi chiều.

Chặng Hà Nội - Nha Trang đi ngày 29/4 và về ngày 2/5 của Vietnam Airlines có giá khoảng 7,4 triệu đồng khứ hồi. Tương tự, giá vé của Vietjet Air khoảng 7,2 triệu đồng, chưa gồm hành lý ký gửi. Nhiều chuyến bay từ Nha Trang, Đà Nẵng về Hà Nội, TP HCM vào cuối kỳ nghỉ ngày 3/5 hiện hết chỗ, chỉ còn vé hạng cao.

Đáng chú ý, nếu như mọi năm, các chặng bay quốc tế có ưu thế về mức độ cạnh tranh so với giá vé chặng nội địa, thì năm nay, một số đường bay đang ghi nhận mức giá tăng cao.

Từ nhiều năm qua, Thái Lan vẫn là điểm đến được nhiều khách Việt lựa chọn dịp nghỉ lễ dài ngày (Ảnh: Thảo Quyên).

Cụ thể, chặng bay từ Hà Nội, TPHCM đi Bangkok (Thái Lan) có giá vé tăng từ 30% đến 40%.

Đơn cử, chặng Hà Nội - Bangkok hành trình 29/4 đến 3/5 của Vietjet Air hiện có giá từ 9,3 triệu đồng khứ hồi (bao gồm thuế phí). Tương tự, chặng TPHCM - Bangkok có giá từ 7,6 triệu đồng đến gần 10 triệu đồng. Cùng thời điểm trước đó, giá vé chặng này thường ở mức trung bình 4 triệu đồng.

Từ phía các công ty lữ hành chuyên phục vụ khách đi tour trọn gói, một số đơn vị nhận định, sức mua tour của khách đi Thái Lan dịp 30/4 không giảm đáng kể, nhưng tốc độ chốt đơn chậm hơn.

Điều này phản ánh hành vi của khách có sự thay đổi rõ rệt, có tâm lý thận trọng trước biến động chi phí. Khách cân nhắc giá cả kỹ hơn và thường chốt tour sát ngày thay vì đặt sớm như trước.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị Truyền thông của Vietluxtour - cho biết, giá tour Thái Lan 4-5 ngày của đơn vị đang khai thác dao động từ 7,9 triệu đồng đến hơn 11 triệu đồng/khách tùy thời điểm khởi hành và cấu trúc dịch vụ.

Dịp nghỉ 30/4, đơn vị có điều chỉnh giá vé tăng nhưng kiểm soát ở mức hợp lý, đảm bảo tương quan giữa chi phí và trải nghiệm.

Tương tự, ông Nguyễn Đông Giang - Giám đốc BKT Bangkok Tourist, đơn vị chuyên cung cấp land tour (chương trình du lịch bao tour trọn gói cho khách hàng khi đăng ký khi tham quan tại một địa phận trong hành trình) cho khách Việt Nam tại Thái Lan - nhận định, hiện giá vé máy bay từ Việt Nam sang Thái Lan tăng 30% đến 40% do ảnh hưởng từ giá nhiên liệu.

Trước đó, một số đơn vị lữ hành vẫn được hãng bay hỗ trợ giá vé trước thời điểm tăng giá vé máy bay. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, vé đặt mới căn cứ theo biến động mức giá hiện tại, khiến cấu thành giá tour buộc phải tăng thêm.

Đoàn khách Việt du lịch tại Thái Lan theo tour (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"So với cùng kỳ năm trước, hiện lượng khách Việt đặt tour sang Thái Lan dịp nghỉ 30/4 giảm khoảng 20%. Bên cạnh đó, chi phí tăng cao, một số thị trường khác đa dạng các tuyến điểm như Trung Quốc, Nhật Bản cũng trở thành điểm đến hút khách. Điều này khiến thị phần lượng khách tới Thái Lan bị ảnh hưởng", ông Giang phân tích.

Mặc dù vậy, một đại diện đơn vị lữ hành chuyên tour Thái Lan có trụ sở tại Hà Nội khẳng định, giá tour trọn gói tăng nhưng thường ở biên độ được dự báo bởi dịch vụ land tour thường chốt từ đầu năm. Trong khi đó, khách đặt từng dịch vụ lẻ hoặc khách mua vé máy bay đi dạng tự túc theo thời điểm sẽ chịu biến động giá cao hơn.

Theo một số chuyên gia hàng không, giá vé máy bay tăng cao vào dịp lễ Tết là diễn biến mang tính chu kỳ khi nhu cầu tập trung thời gian ngắn. Về dài hạn, cần mở rộng hạ tầng sân bay, tăng quy mô đội bay để giảm tải áp lực.

Với hành khách, cần chủ động đặt vé sớm vẫn là giải pháp hiệu quả để tránh giá vé tăng cao vào mỗi mùa cao điểm.