Tiết canh vịt gây tranh cãi khi lọt nhóm các món từ vịt ngon nhất thế giới

Cẩm nang ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas vừa công bố danh sách 50 món ăn làm từ vịt ngon nhất thế giới. Ngay lập tức, danh sách thu hút sự chú ý của các tín đồ mê ẩm thực.

"Món tiết canh với màu đỏ đặc trưng được chế biến từ tiết vịt tươi hãm với chút nước mắm. Sau đó, người đầu bếp sẽ băm nhỏ phần lòng vịt đã nấu chín để làm nhân. Tiếp đến, khi rót nước tiết vào nhân, để một lúc bát tiết canh sẽ đông lại. Phía trên, món ăn được trang trí với lạc rang giã nhỏ, chút rau thơm", bài viết mô tả.

Các chuyên gia y tế nhiều lần khuyến cáo không nên ăn sống món tiết canh (Ảnh minh họa: Food).

Ngoài món tiết vịt, người ta có thể sử dụng các loại tiết của các loại động vật như tiết ngan, tiết vịt, tiết dê, tiết lợn...

Được biết, cách chế biến làm món tiết canh rất phổ biến trong ẩm thực người Việt, đặc biệt là các tỉnh thành phía Bắc nhưng chưa từng thấy trong nền ẩm thực nào khác trên thế giới.

Trong quá trình chế biến, tiết của động vật không qua bất kỳ công đoạn tiệt trùng nào mà được ăn trực tiếp cùng với lạc rang và rau thơm.

Trước đó, Việt Nam từng nhiều lần ghi nhận các ca bệnh tử vong liên quan tới việc ăn tiết canh sống. Tương tự, với nhiều khách quốc tế, món ăn này cũng được xem là nỗi ác mộng. Nhiều du khách nước ngoài chia sẻ, tiết canh là một trong những món ăn kinh dị nhất Việt Nam.

Các chuyên gia y tế nhiều lần khuyến cáo, trong tiết sống có thể chứa rất nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng gây hại cho con người, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi vậy, việc món tiết canh vịt xuất hiện trong danh sách này gây nhiều tranh cãi.

Ngoài ra, danh sách Top 50 cũng gọi tên hai món ăn làm từ vịt khác của Việt Nam bao gồm bún măng vịt và cháo vịt.

Để nấu bún măng vịt, người đầu bếp sẽ dùng nước luộc thịt vịt và măng khô. Trước đó, măng khô được ngâm kỹ, có thể luộc nhiều lần cho bớt chất độc rồi xé nhỏ. Măng tiếp tục được xào thơm cho chín mềm. Bát bún măng vịt gồm bún, măng khô kèm theo nước dùng đậm đà. Thịt vịt thường chấm cùng nước mắm gừng tùy theo khẩu vị vùng miền.

Bún măng vịt là món ăn quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam (Ảnh: Food).

Tương tự, món cháo vịt cũng thường xuất hiện ở các quán hàng bình dân trên nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, với cách chế biến có thể khác nhau đôi chút. Tuy nhiên phần công thức chung vẫn là gạo nấu với nước luộc thịt vịt kèm miếng tiết luộc. Bát cháo sánh mịn, đậm đà, ăn kèm chút gừng, hành tím, là món ăn thích hợp những ngày trời lạnh.

Đứng đầu danh sách các món vịt ngon nhất thế giới là vịt quay Bắc Kinh của Trung Quốc. Món ăn trứ danh đã có từ thế kỷ 13. Người đầu bếp phải tuyển chọn vịt đạt chuẩn, quay tới khi da vàng giòn nhưng bên trong vẫn mềm, mọng nước.

Tiếp đó, đầu bếp sẽ trổ tài cắt lớp da vịt để riêng và thịt để riêng. Khi ăn, thực khách sẽ cho da và thịt vịt cuốn trong lớp bánh tráng mỏng kèm theo hành tươi và chấm nước sốt riêng.

Được biết, đây không phải lần đầu Taste Atlas có bài viết nhận xét về các món ăn trong ẩm thực Việt. Trước đó ngày 15/2, chuyên trang này có bài bình chọn bò nhúng dấm nằm trong 50 món ăn ngon nhất Đông Nam Á năm 2023.

Cũng theo chuyên trang này, bảng xếp hạng dựa trên tiêu chí đánh giá của người dùng với mục đích quảng bá món ăn địa phương và không nên coi là kết luận duy nhất về các món ăn.

Taste Atlas hiện kết nối với 9.000 nhà hàng trên khắp thế giới, chia sẻ hơn 10.000 món ăn với độc giả toàn cầu. Đây là những kết quả đánh giá từ nghiên cứu của các chuyên gia, đầu bếp thế giới.