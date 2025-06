Tiếp viên bỏ sót một viên đá trên máy bay, khách đòi bồi thường 5,2 tỉ đồng

Một viên đá lạnh rơi dưới sàn máy bay dẫn tới vụ kiện tiền tỉ

Một hành khách đã nộp đơn kiện Southwest Airlines ra tòa án quận Missouri, Mỹ, sau khi bị trượt ngã vì một viên đá lạnh trên máy bay.

Người này yêu cầu hãng bay bồi thường tổng cộng 200.000 USD (khoảng 5,2 tỉ đồng) với cáo buộc 2 hành vi tắc trách liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu WN4379 của Southwest Airlines (Mỹ), khởi hành từ sân bay La Guardia, New York tới St. Louis vào ngày 20/5.

Một chuyến bay của hãng Southwest Airlines (Ảnh: Clément Alloing).

Hành khách có tên Donnell Sims cho biết, anh đã bị chấn thương ở cổ và lưng sau cú trượt ngã vì một viên đá lạnh rơi trên sàn. Trước đó, một tiếp viên phi hành đoàn làm rơi viên đá và quên không dọn sạch kịp thời.

Theo đơn kiện của vị khách nộp tại tòa, trong quá trình thu gom rác ở cuối chuyến bay, nữ tiếp viên đã làm đổ một cốc nước đá xuống lối đi trải thảm nhưng không xử lý ngay tại hiện trường.

Ít phút sau, vị khách Sims đứng lên đi vệ sinh. Anh vô tình bước trúng viên đá còn sót lại và té ngã mạnh xuống sàn.

Mặc dù tiếp viên đã nhanh chóng hỗ trợ, cung cấp thuốc giảm đau và gọi nhân viên y tế khi máy bay hạ cánh, Sims sau đó vẫn phải đến bệnh viện do cơn đau kéo dài và nghiêm trọng.

Anh quyết định nộp đơn kiện với 2 cáo buộc sơ suất. Trong đó, mỗi cáo buộc yêu cầu hãng bay chi trả 100.000 USD tiền bồi thường. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Hãng bay có trách nhiệm gì khi tai nạn xảy ra?

Các luật sư đánh giá, những vụ việc xảy ra trên đường bay nội địa ở Mỹ như trường hợp của Sims sẽ phải xử lý theo luật của từng bang.

Theo các tài liệu pháp lý, Sims cho rằng Southwest Airlines phải chịu trách nhiệm vì tiếp viên của hãng không xử lý kịp thời mối nguy hiểm rõ ràng, dẫn đến tai nạn. Nếu viên đá được dọn sạch ngay sau khi rơi xuống sàn, tai nạn có thể đã không xảy ra.

Ở Mỹ, các hãng hàng không thường chọn dàn xếp kín với hành khách để tránh kiện tụng kéo dài và truyền thông bất lợi. Vì vậy, mức đền bù thực tế trong những vụ như thế này thường không được công bố.

Tuy nhiên, vụ việc của Sims cũng phản ánh một thực tế lớn hơn. Đó là chi phí y tế đắt đỏ tại Mỹ khiến nhiều người phải tìm đến tòa án để yêu cầu bồi thường, ngay cả khi không có yếu tố cố ý gây hại.

Trong bối cảnh hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Mỹ còn tồn đọng nhiều bất cập, kiện tụng hiện trở thành một trong những cách để người bị hại đòi lại quyền lợi bản thân sau tai nạn.

Các chuyên gia pháp lý nhận định, vụ kiện dự kiến sẽ làm rõ hơn về quy trình đảm bảo an toàn trong khoang hành khách và cách hãng bay huấn luyện tiếp viên xử lý rủi ro.

Trước đó một vụ việc tương tự từng xảy ra với hãng hàng không Singapore Airlines vào tháng 2/2024.

Theo đơn kiện của tiếp viên hàng không có tên Durairaj Santiran, anh bị trượt ngã vì vết dầu mỡ bám trên sàn bếp dẫn đến chấn thương cột sống. Tai nạn nghiêm trọng khiến anh phải bỏ nghề.

Nam tiếp viên ra hầu tòa với phần cổ bị nẹp do chấn thương (Ảnh: StraitsTimes).

Nam tiếp viên hàng không kiện hãng bay 1,32 triệu USD với lý do Singapore Airlines đã sơ suất vì để nơi làm việc không an toàn cho nhân viên. Do vết thương ở cột sống, anh không đủ sức khỏe để tiếp tục làm tiếp viên hàng không.

Những khoản bồi thường thiệt hại được yêu cầu bao gồm tiền mất thu nhập trong tương lai, tiền mất khả năng lao động, chi phí y tế và di chuyển. Luật sư của Santiran lập luận, hệ thống của Singapore Airlines còn thiếu sót và nơi làm việc không an toàn.

Trong khi đó, đại diện hãng bay bác bỏ tuyên bố này và cho rằng không có ai khác dù là hành khách hay phi hành đoàn, nhìn thấy vết dầu mỡ hoặc bị trượt ngã trên sàn ngoại trừ cựu nam tiếp viên. Hãng cũng nhận định, toàn bộ câu chuyện về một vết dầu mỡ khiến anh bị ngã là không có thật.