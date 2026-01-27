Tiếp cận báo tuyết để chụp ảnh, du khách bị tấn công ở Trung Quốc

Theo Fox News, vụ việc xảy ra vào ngày 23/1 tại huyện Phú Uẩn (Altay, Tân Cương, Trung Quốc), khu vực biên giới phía Bắc Trung Quốc.

Nạn nhân là một nữ vận động viên trượt tuyết, bị báo tuyết lao tới tấn công sau khi cô tiến lại gần loài thú săn mồi này để chụp ảnh.

Những đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy người phụ nữ mặc đồ trượt tuyết nằm bất động trên nền tuyết, trong khi con báo tuyết vẫn lảng vảng ở khoảng cách gần.

Du khách bị báo tuyết tấn công khi tiến lại gần chụp ảnh ở Trung Quốc (Video: CNA).

Sau đó, một số người có mặt đã tiếp cận, dìu nạn nhân rời khỏi hiện trường trong tình trạng khuôn mặt đẫm máu. Song, cô may mắn sống sót một phần nhờ đội mũ bảo hiểm, giúp hạn chế các chấn thương nghiêm trọng hơn.

Thông tin từ Channel News Asia cho hay, trước khi bị tấn công, nữ du khách được cho là đã phát hiện báo tuyết trên đường quay về khách sạn.

Khi không chụp được góc ảnh như mong muốn, người phụ nữ đã tiến lại gần con vật, bất chấp những lời cảnh báo liên tục từ các du khách xung quanh, khi khoảng cách giữa cô và con báo chỉ còn khoảng 3m.

Thậm chí, theo một số báo cáo, nữ du khách được cho là đã cố gắng chạm vào con báo tuyết. Ngay sau đó, con vật bất ngờ lao tới, cắn thẳng vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống tuyết.

Một huấn luyện viên trượt tuyết sau đó đã kịp thời can thiệp, xua đuổi con báo bằng cách vung gậy trượt. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện để điều trị và hiện trong tình trạng ổn định.

Một con báo tuyết ở dãy núi Himalaya (Ảnh: Sascha Fonseca).

Theo chính quyền địa phương, báo tuyết đã được phát hiện tại một số khu vực trong tháng 1, trên tuyến đường chính dẫn tới khu trượt tuyết quốc tế Koktokay.

Trước tình hình này, giới chức đã khuyến cáo du khách không rời khỏi phương tiện, không tiếp cận động vật hoang dã và tuyệt đối không đi một mình.

“Người dân và du khách cần tuân thủ nghiêm các hướng dẫn an toàn, duy trì khoảng cách khi gặp động vật hoang dã và báo ngay cho cảnh sát để đảm bảo an toàn cá nhân”, thông báo nêu.

Con báo tuyết trong vụ việc được cho là quanh quẩn gần khu du lịch do thiếu nguồn thức ăn. Một số du khách lưu trú tại nhà nghỉ gần đó xác nhận đã nhìn thấy báo tuyết xuất hiện trong khu vực trước thời điểm xảy ra vụ tấn công.

“Chúng tôi thấy nó vào tối hôm trước, cách nơi xảy ra vụ việc vài cây số, nhưng không thể xác nhận đó có phải cùng một con báo hay không”, một nhân chứng kể lại.