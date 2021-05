Tiệm áo dài 4 đời được trả 400 cây vàng mà không bán của cụ bà 81 tuổi

Dân trí Nhìn bà cụ tóc bạc trắng, dáng người nhỏ nhắn cặm cụi bên chiếc máy khâu, tay thoăn thoắt xâu kim, cắt vải may áo dài mà chẳng cần đeo kính, ít ai ngờ bà đã bước sang tuổi 81.

Tuổi đã cao nhưng mỗi ngày, bà cụ này vẫn có thể may vài ba chiếc áo dài cho khách. Khi kể về nghề may áo dài truyền thống, bà cụ phấn khởi, giọng sang sảng, tràn đầy năng lượng.

Bà Lê Thị Quyến (sinh năm 1940) được biết đến như một người lưu giữ nghề may áo dài truyền thống ở phố cổ Hà Nội.

Mặc cho rất nhiều cửa hàng may áo dài hiện đại đã mọc lên trên khắp các con phố trung tâm của Hà Nội, tiệm may nhỏ, giản dị của bà Quyến vẫn là địa chỉ quen thuộc của nhiều người.

Ở tuổi 81, bà Quyến vẫn đứng cắt may áo dài mỗi ngày.

Bà Lê Thị Quyến là hậu duệ đời thứ 4 của một gia đình có nghề may áo dài truyền thống ở Hà Nội. Năm 12 tuổi, bà khoác trên vai một chiếc bồ đà, rong ruổi theo cha đi khắp những phố phường để may đo cho gia chủ.

"Cha tôi vốn là người nghiêm khắc. Có lần chỉ ngồi sai tư thế khi đạp máy khâu tôi bị ông cụ đánh đòn đau nhớ đời. Từ đó, tôi học được tính cẩn thận và tỉ mỉ, không được sai sót dù chỉ một chi tiết nhỏ", bà nhớ lại.

Theo bà Quyến, nghề may áo dài thủ công đòi hỏi người thợ đức tính kiên trì, tỉ mỉ và chính xác trong từng chi tiết nhỏ.

Áo dài theo "công thức" riêng của bà phải được làm toàn bộ bằng tay từ đo đạc, cắt xẻ đến may khâu.

Đầu những năm 50, những tà áo dài trở thành một xu thế khẳng định sự lịch lãm và nét duyên dáng của nam thanh nữ tú Hà Thành. Với sự tinh tế, khéo léo, bà Quyến nhanh chóng trở thành thợ may được các quý bà, tiểu thư Hà thành "săn đón".

Sau này, khi hòa bình được lập lại, nghề may áo dài được bà Quyến mang theo về Hợp tác xã may đo Dân Chủ.

Đến những năm 1990, bà và chồng là ông Lê Thành Vinh - một thợ may áo dài có tiếng cùng làng Trạch Xá mở xưởng may riêng và từ đó tạo ra hàng chục nghìn chiếc áo dài mang thương hiệu gia truyền, nổi danh Hà thành.

Hiệu áo dài Vinh Trạch của bà là một trong những hiệu đầu tiên được mở trên phố Lương Văn Can, Hoàn Kiếm.

Dù tuổi đã cao, bà Quyến vẫn cặm cụi bên máy khâu may áo dài cho khách.

"Cái tiệm may nhỏ tí này chưa đầy 20m2 đâu mà có người đến trả tôi 400 cây vàng để mua lại. 400 cây vàng là giá trị lắm đấy nhưng tôi từ chối. Nơi đây là tâm huyết của vợ chồng tôi, ghi dấu kỉ niệm từ những ngày đầu học may cho đến khi đã ở tuổi "cổ lai hi" .

Suốt mấy chục năm qua, khách hàng của tôi đã quen với nơi này. Tôi sợ tôi chuyển đi rồi, họ không tìm được tiệm của tôi nữa", bà Quyến vừa khéo léo khâu tà áo dài vừa tâm sự.

Tiệm may áo dài chỉ chừng 20m2 của bà Quyến từng được trả giá 400 cây vàng.

Tiệm may nhỏ là địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ khách hàng thân thiết với bà Quyến.

Gần 7 thập kỷ may áo dài truyền thống, chỉ cần nhìn dáng người, bà cũng biết nên may áo theo kiểu gì, ước chừng được số đo bao nhiêu, dài rộng ra sao.

Với bà Quyến, chiếc áo dài đẹp nhất là chiếc áo được "đo ni đóng giày" cho từng vóc dáng, bất kể là béo gầy, cao thấp và bất kể người ở giai tầng nào.

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, bà Quyến không ngừng học hỏi. "Ngày ngày tôi vẫn đọc thông tin trên internet để tìm hiểu nhu cầu khách hàng ngày nay", bà chia sẻ.

Do đó từ những mẫu áo dài truyền thống cổ cao, tà dài ngang gối cho đến những mẫu áo cách tân sặc sỡ, lạ mắt, bà đều làm thành thạo.

Bà Quyến may thành thạo các mẫu áo dài khác nhau.

Dù không quảng bá sản phẩm ở bất kỳ phương tiện nào nhưng bà Quyến vẫn nhận được nhiều đơn đặt may của khách hàng khắp Hà Nội, các tỉnh khác và cả những đơn đặt may từ nước ngoài, nhất là các dịp lễ, tết, mùa cưới.

Hiện nay, giá một bộ áo dài được may tại của tiệm bà Quyến dao động từ 700.000 - 1.500.000 đồng/bộ tùy chất liệu và kiểu dáng khác nhau.

Nhà bà Quyến có 7 người con thì 6 người đã chuyên tâm theo nghề may. "Cả đời tôi gắn bó với chiếc áo dài để lưu giữ nghề truyền thống của cha ông.

Tôi chỉ mong, nhiều năm sau, các con tôi vẫn giữ được cốt cách của người làm nghề, luôn giành tình yêu cho mỗi chiếc áo dài như vợ chồng tôi từng làm", bà chia sẻ.

Bà Quyến lớn lên cùng tiếng máy khâu nên sớm tiếp thu được tinh hoa của nghề may.

Toàn Vũ