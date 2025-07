Thực hư cảnh khách chạy tán loạn khi bão số 3 ập vào bãi biển

Mới đây trên nhiều nền tảng mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi cảnh hàng trăm du khách nháo nhào bỏ chạy lúc gió to và dông lốc ập vào biển, thu hút hơn một triệu lượt xem với lượng tương tác lớn. Khu vực nơi xảy ra vụ việc được xác định là biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh).

Trong phần bình luận, nhiều người cho rằng đây là hình ảnh ghi lại thời điểm bão Wipha (cơn bão số 3) vào bờ. Tuy nhiên, một số người hoài nghi đặt câu hỏi, tại sao lúc bão về, du khách vẫn thản nhiên ngồi vui chơi cạnh bờ biển.

Mưa dông bất ngờ ập vào bãi biển ở Hà Tĩnh, hàng trăm khách chạy tán loạn (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Xuân Vũ, chủ cơ sở kinh doanh bên bãi biển nơi xảy ra vụ việc, phủ nhận thông tin khách chạy tán loạn khi biết bão số 3 vào bờ.

Theo anh Vũ, vụ việc xảy ra lúc 20h30 ngày 19/7. Thời điểm này là ngày cuối tuần, trùng với mùa du lịch cao điểm ở Hà Tĩnh nên lượng khách tới bãi biển rất đông.

Lúc này, quán có khoảng 500 khách đang ngồi uống nước, nghe nhạc bên bãi biển. Mọi hoạt động đang diễn ra nhộn nhịp sôi nổi như những buổi tối cuối tuần khác.

Tuy nhiên, gió như lốc xoáy bất ngờ từ đâu kéo tới, thổi tung cát bụi và cuốn phăng nhiều bàn ghế, trang thiết bị. Chỉ 5 phút sau, mưa như rút nước khiến hàng trăm vị khách bỏ chạy tán loạn.

Hàng trăm khách đang uống nước trên bãi biển, bỏ chạy khi gặp mưa dông lúc tối muộn (Ảnh cắt từ clip).

Theo chủ quán, vào khoảng 18h cùng ngày, thời tiết ở Thiên Cầm vẫn đẹp. Trời trong xanh, biển lặng và có nắng nên rất đông khách xuống tắm biển. Bầu trời không có bất cứ dấu hiệu dự báo về tối có thể sẽ xảy ra mưa dông.

Tới tối muộn, khi mưa dông bất ngờ ập đến cũng là lúc cơ sở kinh doanh đang bước vào khung giờ cao điểm. Không gian quán nằm ở bãi biển nên cảnh tượng hàng trăm khách bỏ chạy tuy hỗn loạn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

"Rất may không có ai bị thương hay gặp sự cố. Nếu trận dông lốc đến muộn khoảng một tiếng sau, tức là khoảng 21h-22h thời điểm quán đông khách nhất với số lượng có thể lên tới 1.000 người, việc kiểm soát sẽ khó khăn hơn", chủ quán cho biết.

Do cơn dông tới nhanh nên mọi thứ không kịp trở tay. Hiện tượng thời tiết cực đoan gây thiệt hại cho quán khoảng 50%, trong đó nhiều trang thiết bị, hệ thống dàn âm thanh, đèn LED bị hư hại. Quán đóng cửa vài ngày để khắc phục hậu quả.

"Chúng tôi tuân thủ theo chỉ đạo từ chính quyền địa phương phòng tránh bão Wipha và sửa sang thiết bị. Cơ sở kinh doanh từng trải qua nhiều sự cố mưa lốc, nhưng lần này đáng sợ nhất vì xảy ra lúc tối muộn là thời điểm không ai ngờ tới", anh Vũ chia sẻ.

Hiện gần 4.000 tàu cá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã vào bờ trú ẩn an toàn (Ảnh: Xuân Sinh).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đến 19 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền từ Hải Phòng đến Thanh Hóa.

Để đối phó với bão Wipha (cơn bão số 3), Hà Tĩnh cấm các phương tiện ra khơi trước 12 giờ ngày 21/7 để phòng tránh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai ngay việc cấm các phương tiện ra khơi trước 12h ngày 21/7.

Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão, từ ngày 22/7-23/7, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.