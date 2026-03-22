Thi thể khách được đặt ở bếp trên máy bay tới Anh suốt 13 tiếng

Nữ hành khách khoảng 60 tuổi được cho là đã tử vong sau khi chuyến bay từ Hong Kong (Trung Quốc) tới London (Vương quốc Anh) cất cánh vào ngày 15/3. Đó là chuyến bay của hãng hàng không British Airways.

Ở tình huống này, cơ trưởng quyết định vẫn bay tiếp thay vì quay đầu hoặc hạ cánh khẩn cấp. Các thành viên phi hành đoàn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lưu trữ thi thể ở khu vực khoang bếp của máy bay - nơi có sàn được sưởi ấm.

Thi thể đặt ở khoang bếp có sàn sưởi ấm khiến nhiều khách phàn nàn ngửi thấy mùi lạ (Ảnh: The Sun).

Một nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun rằng nhiều hành khách muốn được quay đầu trở về Hong Kong khi biết tin có người tử vong trên máy bay. Tuy nhiên chuyến bay vẫn được tiếp tục như lịch trình hẹn sẵn.

Sau đó, các tiếp viên bọc thi thể trong túi vật liệu và chuyển xuống khu bếp. Tại khu bếp có sàn sưởi ấm nên vào thời điểm gần cuối của chuyến bay một số khách phàn nàn về mùi lạ bốc lên.

Ngày 16/3, khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế ở London, cảnh sát đã có mặt trên chuyến bay BA32 và yêu cầu hành khách ngồi yên tại chỗ 45 phút để điều tra.

Theo hướng dẫn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), nếu một hành khách tử vong giữa chuyến bay, thi thể của họ nên được đặt trong túi đựng thi thể hoặc được phủ bằng chăn đến cổ.

Họ thường được chuyển đến một chỗ ngồi cách xa các hành khách khác hoặc đến một khu vực khác của máy bay. Nếu máy bay đầy chỗ, họ thường được đưa trở lại chỗ ngồi ban đầu.

Về trường hợp này, mới đây đại diện của hãng hàng không British Airways khẳng định "tất cả các quy trình đều được tuân thủ". Hãng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người đã khuất.

Trên thực tế, các tiếp viên hàng không luôn phải sẵn sàng đối mặt với tình huống bất ngờ bao gồm cả trường hợp hành khách tử vong trên máy bay. Vậy quy trình xử lý khi hành khách qua đời trên chuyến bay thế nào?

Cựu tiếp viên hàng không thừa nhận việc xử lý trường hợp tử vong trên máy bay là việc "cực kỳ căng thẳng và có thể gây ám ảnh" (Ảnh minh họa: News).

Anh Jay Robert - cựu tiếp viên hàng không - cho biết, việc xử lý trường hợp tử vong trên máy bay là "cực kỳ căng thẳng và có thể gây ám ảnh" cho những người liên quan.

"Một ca tử vong trên máy bay ở độ cao 12.000m là một trong những tình huống đáng sợ nhất đối với tiếp viên hàng không, thường xảy ra sau một trường hợp cấp cứu y tế, vốn đã rất khó kiểm soát", ông chia sẻ với HuffPost.

Theo ông Robert, khả năng tiếp viên hàng không gặp phải trường hợp tử vong trên không sẽ tăng lên nếu họ làm việc trên những chiếc máy bay lớn trong chặng bay dài. Lý do là khi có nhiều hành khách hơn, máy bay ít có cơ hội chuyển hướng và mọi người phải ngồi trong thời gian dài, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Nhiều biện pháp an toàn được áp dụng để hạn chế tử vong trên máy bay. Các hãng hàng không thường xây dựng quy trình cấp cứu y tế riêng của họ dựa trên quy định và hướng dẫn hàng không quốc tế.

Tiếp viên hàng không thường được đào tạo để thực hiện các biện pháp duy trì sự sống, thông báo cho phi công và nhận tư vấn từ các chuyên gia y tế mỗi khi sức khỏe của hành khách có vấn đề.

Trong trường hợp bất khả kháng và hành khách qua đời trên máy bay, cựu tiếp viên hàng không Sheen Marie cho biết, họ phải giữ thi thể ở nguyên vị trí và đợi tới điểm dừng cuối cùng.

Đôi khi, người quá cố có thể được chuyển tới một số ghế trống và đắp chăn. Các hành khách khác trên máy bay sẽ không được thông báo về điều này và họ sẽ được rời đi trước khi đội ngũ y tế lên máy bay.

Nữ tiếp viên hàng không cũng giải thích thêm, nếu máy bay không thể hạ cánh trong thời gian dài, họ phải bảo quản thi thể. Trong bộ dụng cụ y tế của máy bay có sẵn túi đựng thi thể. Nếu có thể, các tiếp viên sẽ bọc người đã khuất nhưng luôn chừa lại phần đầu. Chỉ có các chuyên gia mới được phép đóng kín túi.

Tiến sĩ Paulo Alves - Giám đốc y tế toàn cầu về sức khỏe hàng không tại MedAire - cho hay, có những phương pháp khác để xử lý thi thể của người quá cố một cách tôn trọng, đồng thời thể hiện sự cảm thông với những người đồng hành trong chuyến bay.

Trước đó vào tháng 2/2025, một cặp vợ chồng người Australia cho biết, họ buộc phải ngồi cạnh một phụ nữ đã qua đời trên chuyến bay tới Doha.