3 điểm đến hấp dẫn du xuân Bính Ngọ tại miền Bắc

Hà Nam (tỉnh Ninh Bình): Vùng đất hứa hẹn “bùng nổ” đêm giao thừa

Hà Nam vốn nổi tiếng với vẻ đẹp trầm mặc của những ngôi chùa cổ, nhưng Tết Bính Ngọ này, mảnh đất này sẽ khiến du khách bất ngờ bởi diện mạo bùng nổ của một trung tâm văn hóa mới. Tâm điểm của hành trình du xuân miền Bắc chính là đêm giao thừa "không ngủ" tại Sun Urban City, nơi khát vọng vươn mình hòa quyện cùng những giá trị truyền thống.

Đêm giao thừa (tức 29 Tết Âm lịch), Quảng trường Thời Đại hứa hẹn sẽ biến thành một “đại tiệc” nghệ thuật và âm thanh khổng lồ với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tết Quê Hương - Ninh Bình 2026”.

Không chỉ là một sân khấu ca nhạc thông thường, đây là một hành trình đánh thức mọi giác quan, nơi các nghệ sĩ hàng đầu cùng công nghệ trình diễn đa phương tiện hiện đại sẽ tái hiện dòng chảy lịch sử đầy tự hào của vùng đất này. Hệ thống nhạc nước dài kết hợp âm thanh, ánh sáng tạo nên không gian nghệ thuật kỳ ảo.

Phối cảnh chương trình nghệ thuật đa giác quan sẽ khiến khán giản vừa say trong tiếng nhạc vừa mãn nhãn với màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo (Ảnh: Sungroup).

Khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là màn đếm ngược chào đón năm mới với màn trình diễn pháo hoa tầm cao rực rỡ kéo dài 15 phút do Tập đoàn Sun Group tài trợ. Những bông pháo hoa bung nở trên bầu trời Hà Nam như hứa hẹn một năm mới Bính Ngọ hanh thông và thịnh vượng cho mảnh đất Hà Nam, Ninh Bình.

Pháo hoa rực sáng cả một góc trời của vùng đất di sản (Ảnh: Sungroup).

Sau đêm giao thừa rộn ràng, du khách có thể hành hương tại các điểm tâm linh như Chùa Long Đọi Sơn, Đền Trần Thương, Chùa Tam Chúc...

Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh): Tìm về ký ức tuổi thơ giữa kỳ quan thế giới

Rời vùng đất của lễ hội ánh sáng, hành trình tiếp nối về miền di sản Hạ Long. Tết Bính Ngọ 2026 tại Hạ Long không chỉ có biển xanh và những trò chơi cảm giác mạnh, mà là một cuộc “trở về” đầy xúc cảm với chủ đề “Chơi hội Tết Bính Ngọ” do Sun World Ha Long tổ chức.

“Chơi hội Tết Bính Ngọ” năm nay du khách sẽ được dạo bước trên những cung đường rực rỡ sắc màu hay trở về ký ức tuổi thơ với trò chơi dân gian cá ngựa (Ảnh: Sungroup).

Điểm nhấn thú vị chính là bàn cờ cá ngựa “khổng lồ” kích thước thực được dựng ngay tại khu vực Vòng quay Mặt Trời (từ mùng 2 đến mùng 5 Tết) sẽ mang đến niềm vui ngày Tết cho mọi thế hệ.

Để lắng lại sau những rộn rã, du khách có thể trải nghiệm cáp treo Nữ Hoàng, qua “vịnh Cửa Lục” trong làn sương xuân bảng lảng để đến với “đỉnh Ba Đèo”. Tại đây, Vườn Nhật (Zen Garden) mở ra một thế giới tĩnh tại với những gốc tùng La Hán và hồ cá Koi an yên.

Du khách có thể thả hồn vào làn điệu Xẩm Xuân, tự tay gói chiếc bánh chưng xanh hay xin chữ thầy đồ - những nét đẹp văn hóa ngỡ đã phôi phai nay sống lại đầy tinh tế.

Và khi hoàng hôn buông xuống, không gian biệt thự bên biển của Oakwood Ha Long sẽ là nơi chốn hoàn hảo để cả gia đình quây quần giữa lòng di sản.

Sa Pa (tỉnh Lào Cai): Chạm tay vào mây ngàn trên đỉnh Fansipan, săn “lộc” muối đầu năm

Chặng cuối của hành trình là đỉnh Fansipan hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho du khách trong không khí vừa linh thiêng vừa rộn rã của Hội Xuân Mở Cổng Trời năm 2026.

Hội Xuân Mở Cổng Trời hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách (Ảnh: Sungroup).

Nếu muốn tận hưởng một hành trình du xuân trọn vẹn, hãy chọn đúng ngày mùng 3 Tết (tức ngày 19/2 Dương lịch) để hành hương lên đỉnh cao 3.143m. Trong tiết trời xuân sang, lễ dâng hoa và tắm Phật diễn ra trang nghiêm giữa mây ngàn.

Quần thể tâm linh trên đỉnh thiêng với Đại tượng Phật A Di Đà, đường La Hán trầm mặc trong sương sớm sẽ là nơi du khách gửi gắm những ước nguyện bình an cho gia đạo. Du khách tham dự lễ Thượng cờ đầu tiên trong năm 2026 sẽ được trao tặng những túi muối đỏ - món quà tài lộc mang may mắn cho cả một năm.

Du khách nô nức hoà mình vào trải nghiệm các điệu múa của người bản địa (Ảnh: Sungroup).

Đến Tây Bắc dịp này, những du khách đam mê khám phá văn hóa bản địa thì hãy ghé thăm Bản Mây. Từ ngày 19/2 đến ngày 21/2, không khí lễ hội Gầu Tào (người Mông) sẽ bùng nổ tại Bản Mây, ngay sau đó nối tiếp bằng Lễ hội Xên Bản Xên Mường (người Thái) cũng sẽ diễn ra từ ngày 28/2 đến 1/3.

Tại đây, du khách sẽ thực sự trở thành một phần của bản làng, hòa mình vào tiếng khèn, điệu múa xòe và chén rượu ngô nồng ấm.

Từ đại lộ phồn hoa Hà Nam, qua miền ký ức Hạ Long đến đỉnh trời thiêng Fansipan - hành trình “lên rừng xuống biển” dịp Tết Bính Ngọ là khởi đầu năm 2026.