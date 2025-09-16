“Thiên hoa khai nguyệt” - Lời chúc đoàn viên đầy phong vị từ The Reverie Saigon

Mỗi hộp bánh không chỉ là món quà tinh tế và sang trọng mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Bộ sưu tập gồm ba tuyệt tác: Mẫu đơn vọng nguyệt, Nguyệt hoa rực rỡ và Phú quý nguyệt viên, gói ghém những vị bánh độc đáo, giao thoa giữa nét truyền thống và đương đại, tôn vinh tinh thần ẩm thực phương Đông.

Bộ sản phẩm “Thiên hoa khai nguyệt” (Ảnh: The Reverie Saigon).

Dệt nên từ những đóa mẫu đơn rực rỡ, loài hoa biểu trưng cho sự vương giả và cao quý, bộ sưu tập bánh trung thu "Thiên hoa khai nguyệt" của The Reverie Saigon là một câu chuyện đầy chất thơ về sự chuyển mình của vẻ đẹp. Bộ sưu tập gói trọn lời chúc trân trọng gửi đến khách hàng, tượng trưng cho sự thịnh vượng và hạnh phúc viên mãn.

Từ đóa hoa e ấp, khẽ khàng nở rộ, đến khoảnh khắc rực rỡ và tròn vẹn nhất, mỗi chiếc hộp là một chương trong câu chuyện kể về vẻ đẹp thông qua sự chuyển mình của loài hoa thanh cao này.

Mở đầu hành trình với Mẫu đơn vọng nguyệt gồm 4 hương vị bánh, một đóa hoa e ấp, ẩn mình trong sương sớm đầu thu. Hộp bánh như một lời chúc vạn sự khởi đầu như ý, mang theo tài lộc và may mắn.

Tiếp nối câu chuyện bằng Nguyệt hoa rực rỡ với 6 hương vị bánh, những cánh hoa lúc này đã nở rộ, kiêu sa dưới ánh trăng rằm, một biểu trưng cho sự tôn quý, vương giả, gửi gắm lời chúc phú quý, sung túc.

Hành trình trở nên đặc sắc hơn khi tuyệt phẩm Phú quý nguyệt viên được khắc họa dưới ánh trăng rằm. Mặt hộp được chạm khắc thủ công tỉ mỉ trên nền sơn mài sang trọng, tinh tế. Hình ảnh đóa mẫu đơn tuyệt sắc in bóng dưới ánh trăng là một lời chúc về sự thịnh vượng, viên mãn. Với 8 mỹ vị được đan xen giữa truyền thống và đương đại, món quà này càng trở nên đủ đầy và ý nghĩa hơn khi đi cùng một gói trà thượng hạng, để dịp lễ trở nên trọn vẹn hơn theo phong tục ăn bánh thưởng trà của người Việt.

Không chỉ dừng lại ở những thiết kế hộp sang trọng và tinh tế, khách sạn còn chú trọng vào từng vị bánh được kết hợp hài hòa, đầy sáng tạo. Từ hình thức đến hương vị được đan xen tinh tế, tạo nên một tổng thể đặc sắc cho dịp lễ đoàn viên. Nhằm mang đến cho người dùng những trải nghiệm đáng nhớ, khách sạn đã cho ra mắt những hương vị sáng tạo đầy tinh tuyển, khi kết hợp các vị truyền thống và hiện đại như thanh long phô mai kem, đậu xanh kim sa lava, hay long nhãn rượu vang, để tạo nên một trải nghiệm vị giác đầy mới mẻ nhưng vẫn tôn vinh tinh thần ẩm thực Á Đông.

Bộ sưu tập bánh trung thu “Thiên hoa khai nguyệt” của khách sạn The Reverie Saigon bao gồm 3 phiên bản:

Mẫu đơn vọng nguyệt: Hộp 4 bánh với trọng lượng 200gram, có giá bán hơn 1,88 triệu đồng. Hộp gồm 4 hương vị: thập cẩm xốt tôm anh đào, thập cẩm gà quay, đậu xanh kim sa lava, và thanh long phô mai kem.

Hộp 4 bánh Mẫu đơn vọng nguyệt (Ảnh: The Reverie Saigon).

Nguyệt hoa rực rỡ: Hộp 6 bánh với trọng lượng 100gram, có giá bán hơn 1,58 triệu đồng. Hộp gồm 6 hương vị: khoai môn lá dứa, hạt sen, thập cẩm xốt tôm anh đào, thập cẩm gà quay, đậu xanh kim sa lava và thanh long phô mai kem.

Hộp 6 bánh Nguyệt hoa rực rỡ (Ảnh: The Reverie Saigon).

Phú quý nguyệt viên: Hộp sơn mài 8 bánh với trọng lượng 100gram và trà thượng hạng, có giá bán 3,38 triệu đồng. Hộp gồm 8 hương vị: long nhãn rượu vang, mè đen, khoai môn lá dứa, hạt sen, thập cẩm xốt tôm anh đào, thập cẩm gà quay, đậu xanh kim sa lava và thanh long phô mai kem.

Hộp 8 bánh Phú quý nguyệt viên (Ảnh: The Reverie Saigon).

Khách hàng có thể đặt bánh trực tiếp tại The Reverie Saigon Boutique (Lầu 2 - Tòa nhà Times Square) hoặc liên hệ đặt bánh qua số điện thoại: +84 (0)28 3823 6688 hay email về địa chỉ mooncake@thereveriesaigon.com.