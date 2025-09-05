Thiên Đường Cổ Cò và Dream Realty hợp tác quảng bá show cá heo, hải cẩu tại Đà Nẵng

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Thiên Đường Cổ Cò (thuộc Tập đoàn Tuần Châu) và Công ty TNHH Đầu tư Dream Realty có sự tham dự của ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Vận hành Công ty Cổ phần Thiên Đường Cổ Cò và ông Gwoun Ki Yooung, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Dream Realty.

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Thiên Đường Cổ Cò (thuộc Tập đoàn Tuần Châu) và Công ty TNHH Đầu tư Dream Realty (Ảnh: BTC).

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động tiếp thị và quảng bá Thiên Đường Cổ Cò tới các thị trường trọng điểm, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc - nơi du khách đang coi Đà Nẵng là điểm đến hàng đầu tại Việt Nam.

Hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động tiếp thị và quảng bá Thiên Đường Cổ Cò tới các thị trường trọng điểm (Ảnh: BTC).

Thiên Đường Cổ Cò là tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn do Tập đoàn Tuần Châu trực tiếp đầu tư và vận hành. Điểm nhấn nổi bật của tổ hợp là Vũ điệu Đại dương - show cá heo và hải cẩu tại Đà Nẵng, được dàn dựng trên sân khấu hiện đại với sức chứa hơn 2.000 khán giả.

Chương trình Vũ điệu Đại dương được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giải trí kết hợp giáo dục ngày càng cao của du khách mọi lứa tuổi. Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các động tác ấn tượng, có cơ hội giao lưu với cá heo, đồng thời tiếp thu kiến thức về môi trường biển, động vật biển và ý thức bảo tồn thiên nhiên. Chương trình dự kiến khai trương trong tháng 9, hứa hẹn mang lại trải nghiệm độc đáo và truyền tải thông điệp ý nghĩa về sinh vật biển cho du khách trong nước, quốc tế.

Vũ điệu Đại dương - show cá heo và hải cẩu tại Đà Nẵng, được dàn dựng trên sân khấu hiện đại với sức chứa hơn 2.000 khán giả (Ảnh: Thiên Đường Cổ Cò).

Thiên Đường Cổ Cò là tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn do Tập đoàn Tuần Châu trực tiếp đầu tư và vận hành (Ảnh: Thiên Đường Cổ Cò).

Ông Lê Tiến Dũng chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, sự kết hợp giữa mô hình độc đáo của Thiên Đường Cổ Cò và mạng lưới của Dream Realty sẽ thu hút thêm nhiều du khách đến Đà Nẵng".

Ông Gwoun Ki Yooung cũng nhấn mạnh: "Du khách quốc tế, đặc biệt là từ Hàn Quốc, rất quan tâm đến những trải nghiệm giải trí mới lạ. Chúng tôi tin Thiên Đường Cổ Cò sẽ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua khi đến với Đà Nẵng”.

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế và thu hút thêm nhiều du khách tới thành phố. Đây là mô hình được tiếp nối từ sự thành công tại Tuần Châu Park (Hạ Long), nơi các chương trình về cá heo và hải cẩu đã trở thành sản phẩm chủ đạo và mang lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho du khách.

Tập đoàn Tuần Châu là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực du lịch - giải trí, bất động sản, đầu tư hạ tầng, vận tải và dịch vụ tổng hợp. Tập đoàn Tuần Châu đầu tư nhiều dự án quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam, với tầm nhìn tiếp nối hành trình góp phần kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa Việt Nam, nơi di sản được đánh thức, kết nối và lan tỏa qua từng hành trình.

Địa chỉ Thiên Đường Cổ Cò: Khu công viên chuyên đề vui chơi giải trí Cổ Cò, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.