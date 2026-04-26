Tham gia chuyến săn bắn tốn hơn 1 tỷ đồng, triệu phú Mỹ bị voi giẫm chết

Nạn nhân là du khách tên Ernie Dosio (75 tuổi), chủ một vườn nho tại bang California (Mỹ). Ông gặp nạn khi đang tham gia chuyến săn trị giá 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) nhằm săn loài linh dương vàng lưng tại Gabon thuộc miền Trung của châu Phi.

Theo nguồn tin thân cận, sự việc xảy ra hồi giữa tháng 4 vừa qua khi Dosio cùng hướng dẫn viên bất ngờ chạm trán 5 con voi cái đi cùng một con non trong khu rừng rậm thuộc Vườn quốc gia Lope-Okanda.

Triệu phú người Mỹ trong một chuyến đi săn (Ảnh: GBNews).

“Trong rừng, cả đoàn đi săn vô tình làm đàn voi hoảng sợ. Cảm thấy bị đe dọa, chúng lập tức tấn công”, một người quen của nạn nhân cho biết.

Do tầm nhìn bị che khuất bởi rừng rậm, cả hai không kịp phát hiện đàn voi đang áp sát. Khi những con vật xuất hiện bất ngờ, chúng đã hất văng hướng dẫn viên rồi giẫm đạp Dosio. Khi đó nạn nhân chỉ mang theo súng săn cỡ nhỏ.

Nguồn tin cho biết cái chết diễn ra nhanh chóng, trong khi hướng dẫn viên bị thương nặng và làm rơi súng.

Theo truyền thông Mỹ, nạn nhân Dosio được biết tới là một tay thợ săn kỳ cựu. Ông từng săn bắn từ khi còn rất trẻ và sở hữu nhiều chiến tích tại Mỹ và châu Phi. Tại nhà riêng, ông có phòng trưng bày với hàng loạt đầu thú, bao gồm voi, tê giác, sư tử, trâu rừng, cá sấu, ngựa vằn và báo.

Nhiều người từng lên tiếng bày tỏ việc không đồng tình với hành vi săn bắn động vật hoang dã. Song tất cả chuyến đi của Doiso đều được cấp phép nghiêm ngặt, minh bạch và đăng ký dưới hình thức bảo tồn nhằm kiểm soát số lượng cá thể.

Ông là chủ công ty quản lý khoảng 12.000 mẫu đất trồng nho tại Modesto (California), đồng thời cung cấp dịch vụ cho ngành rượu vang. Bạn bè mô tả ông là người yêu thiên nhiên, sống giản dị, đồng thời tham gia nhiều hoạt động từ thiện.

“Ông ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, từ cựu binh, người khuyết tật đến trẻ em khó khăn”, một người quen cho biết.

Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Gabon phối hợp đưa thi thể Dosio về thành phố Lodi, bang California - nơi ông sinh sống cùng vợ là bà Betty. Ông để lại hai con trai, Jeff và Blake. Cả hai đều tiếp nối công việc kinh doanh gia đình.

Theo các chuyên gia, Gabon là nơi sinh sống của khoảng 95.000 cá thể voi rừng, chiếm gần 2/3 số lượng toàn cầu của loài này. Hiện chúng được xếp vào nhóm nguy cấp.

Các vụ tai nạn liên quan tới săn thú lớn không phải hiếm. Trước đó, tháng 8 năm ngoái, một du khách người Mỹ khác đã thiệt mạng sau khi bị trâu rừng húc chết tại Nam Phi.

Đó là trường hợp của Asher Watkins, một doanh nhân bất động sản 52 tuổi đến từ bang Texas, Mỹ, đã thiệt mạng khi bị một con trâu rừng châu Phi tấn công trong lúc đang tham gia chuyến đi săn động vật hoang dã tại tỉnh Limpopo, Nam Phi.

Con trâu tấn công và giết chết ông Watkins là một cá thể trâu đực nặng khoảng 1,3 tấn. Không rõ số phận của con trâu này sau đó thế nào.

Asher Watkins và một con báo sư tử do ông bắn hạ (Ảnh: Asher Watkins ).

Asher Watkins được biết tới là một người yêu thích săn bắn. Trên trang Facebook cá nhân, ông thường xuyên chia sẻ hình ảnh về chiến lợi phẩm sau những chuyến đi săn, trong đó ông từng hạ gục những con vật to lớn như nai, hươu, báo, sư tử…

Tuy nhiên, việc hạ gục một con trâu rừng châu Phi là điều không hề dễ dàng, ngay cả với những thợ săn chuyên nghiệp.

Được biết, các tour du lịch săn bắn hợp pháp tại châu Phi vẫn thu hút một bộ phận người giàu, dù gây nhiều tranh cãi về vấn đề bảo tồn và đạo đức.