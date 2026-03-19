Thái Lan: Nữ du khách bị "đạn lạc" trúng mặt do nhân viên lau súng bất cẩn

Theo tờ Thaiger, vụ việc xảy ra vào chiều 18/3 tại một trường bắn ở khu vực Kathu, đối diện Tiger Kingdom trên đảo Phuket. Nạn nhân được xác định là bà Xiao Li Li (quốc tịch Trung Quốc).

Thông tin ban đầu cho thấy, bà Li Li cùng một người bạn đến trải nghiệm dịch vụ bắn súng tại đây dưới sự giám sát của nhân viên. Sau khi kết thúc buổi trải nghiệm, cả hai ra khu vực phía trước để chụp ảnh lưu niệm.

Viên đạn găm vào má phải của nữ du khách (Ảnh: Amarin TV).

Ít phút sau, tài xế taxi đến đón phát hiện nữ du khách bị thương ở vùng mặt và lập tức thông báo cho nhân viên. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Các bác sĩ xác định một viên đạn 9mm mắc kẹt trong má phải của bà Li Li. Sau khi được xử lý vết thương, bệnh nhân vẫn trong tình trạng tỉnh táo.

Mảnh đạn lấy ra từ má của nạn nhân (Ảnh: Eakkapop Thongtub/The Phuket News).

Theo trang Thairath, nguyên nhân vụ việc được xác định do một nhân viên trường bắn 28 tuổi bất cẩn khi kiểm tra súng cá nhân. Người này thừa nhận đã quên rằng còn đạn trong buồng khi thao tác, khiến súng bất ngờ phát nổ.

Viên đạn sau đó xuyên qua tường gỗ và cửa kính, bay ra khu vực bên ngoài trước khi trúng vào mặt nữ du khách, cách vị trí phát súng khoảng 20m.

Nhân viên trường bắn thừa nhận bất cẩn khi kiểm tra súng (Ảnh: Eakkapop Thongtub/The Phuket News).

Cảnh sát địa phương đã tạm giữ nhân viên liên quan để phục vụ điều tra, đồng thời xem xét các cáo buộc như sơ suất gây thương tích nghiêm trọng và tàng trữ trái phép vũ khí, đạn dược.